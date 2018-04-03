Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sosyal medyada ayda 200 milyon TL’lik satış var, denetim yok

Sosyal medyada alışveriş hacmi giderek büyüyor. Alışveriş hacminin geniş olmasına rağmen bu platformlar denetlenmiyor ve vergi kaybı meydana geliyor. Denetimsizlik yüzünden müşteriler mağdur oluyor.
1 yıl
3,2b
1
62
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ülkemizde Instagram, Facebook gibi platformlar üzerinden yapılan satış hacmi hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. E-ticaretin yüzde 10’luk kısmını sosyal ticaret oluşturuyor. Ayakkabı, çanta, saat, kıyafet ve daha pek çok ürünün satışı yapılıyor. Bu platformlarda yapılan satışların kaydı tutulmuyor ve denetimi yapılmıyor. Hal böyle olunca hem dolandırıcılara fırsat veriyor hem de vergi kaybı yaşanıyor.

KPMG Türkiye’nin araştırmasına göre 2016’da sosyal ticaretin hacmi 50 milyar dolara yükseldi. Önümüzdeki üç yılda 160 milyarı aşacağı öngörülüyor. Av. Cevat Kazma’nın verdiği bilgilere göre Instagram üzerinden yapılan günlük işlem hacmi 7 milyon lirayı buldu. Ayda 200 milyon TL’nin üzerinde satış yapılıyor.

Vergi kaybının önüne geçmek için E-Ticaret İzleme Merkezi kuruluyor

Bu rakamlara göre ayda 20 milyon TL’ye yakın vergi kaybı yaşanıyor. Vergi kaybının önüne geçmek için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından E-Ticaret İzleme Merkezi kurulacak. E-ticaret ve sosyal medya üzerinden yapılan satışlar denetlenecek.

TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, sosyal medyadan alışveriş yapan müşterileri uyararak “Satış yapanların vergilendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Biz de takip ediyoruz" dedi. Türkiye'deki e-ticaret oyuncularının Mesafeli Satış Sözleşmesi'ni uyguladığını ifade eden Kantarcı, "Bu sözleşme, tüketiciye çeşitli haklar tanıyor. Örneğin, tüketici 14 gün içinde ürünü iade edebilme hakkına sahip. Sosyal medyadan alışveriş yaparken tüketiciler yine Mesafeli Satış Sözleşmesi imzaladığına emin olmalı. Aksi halde sorun yaşayabilir. Aynı şekilde fatura talep edilmeli yoksa satın alınan ürün şikâyete konu olduğunda yasal süreçler sonuçsuz kalabilir” bilgisini verdi.

Sadece vergi için değil dolandırıcılık için de denetim yapılmalı

Sosyal ağlarda bazı satıcılar sahte ürün satıyor veya sattığından farklı bir ürünün gönderimi yapıyor. Mesafeli Satış Sözleşmesi olmadığı için mağdur olan müşteriler haklarını aramak istediklerinde sorun yaşıyor. Garanti ve 14 gün içinde iade hakkı sunulmuyor. Instagram, Facebook gibi platformlardan alışveriş yaparken dikkatli olmalı ve bir sorun yaşadığınızda hakkınızı arayabilmek için alışverişlerinizi mağazalardan veya E-Ticaret sitelerinden yapmalısınız. Devletin bir an önce bu platformları sadece vergi için değil müşterilerin haklarının korunması adına da denetlemesi gerekiyor. 


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Akay KLC 1 yıl en beğenilen
vergiden nefes alamayan vatandaşlara sizde vurun sayın donanimhaber editörleri bu konuyu gündeme getirdiğiniz için herhalde payınızı alırsınız artık
1 Yanıt Yanıtla +101
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
guven35 1 yıl edirneli86
edirneli86
Sosyal medya dan vergi al. Tarlasını sulayan dan su sayacı takip para al ama yandaş firmaların vergisini af et sigorta borcunu af et ohhh.

Kemal Sunal ne diyordu? Sıçmak da parayla mı?
"Evde bira yapandan da vergi al." diye öneride bulunmuştu biri. Bira yapıp içen de vergi kaçırıyormuş.
edirneli86Sosyal medya dan vergi al. Tarlasını sulayan dan su sayacı takip para al ama yandaş firmaların vergisini af et sigorta borcunu af e...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zolzauza 1 yıl
Bakanlık bunu beğendi :) ama yetmez...
Nefes vergisi
Yellenme vergisi
Kilo başına vergi
Bugünde yaşadın çok şükür vergisi
İşin gücün var hadi gene iyisin vergisi
...de isterük :)
Bakanlık bunu beğendi :) ama yetmez...Nefes vergisiYellenme vergisiKilo başına vergiBugünde yaşadın çok şükür vergisiİşin gücün var hadi g...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
SPaCeLoRD 1 yıl


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mehmet Sırrı 1 yıl
sorun sadece vergi değil ki. adamlar ne iade ne de değişim yapıyor. çoğu anlaşmasız kargolarla gönderip milleti mağdur ediyor. hepten yasaklanması lazım. kargoyu taşıyan adam diyecek ki bu gönderdiğin nedir, sattın mı, sattıysan hani fatura hani irsaliye... o zaman vergisiz kanunsuz çalışan adamları göreyim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redtwister 1 yıl
en son tor ağı gibi bir şey paklar bizi. kurup orada bitcoin tarzı bir para ile alıp satacağız yoksa bunlar bize 10 liralık şeyi 100 liraya satmaya devam edecekler
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reahax 1 yıl
adam belki 100-200 liralık birşeyler satıyor ek gelir olsun diye. Onun için şimdi gidip şirket açıp 150 muhasebesine ve beyannamelere filan kazandığının fazlasını mı ödesin.. Oralara o kadar enerji harcayacaklarına avrupada olduğu gibi yasal düzenleme getirseler. Şu kadar geliri aşan vergi öder gibi. Veya şu kadar fazla kazanan şirket açmak zorunda gibi.
Ben el işi ile birşey üretiyorum mesela bunun için şirket mi açayım ayda 200 tl fazla kazanacağım diye.. Bakın vergi alınmasın demiyorum, çok ufak hacimli bir kişinin şirket açmaya zorlanması saçmalık. İnternet üzerinden sattığınız için basit usulden de faydalanamıyorsunuz.
Böyle şeyler ile uğraşacaklarına adam akıllı oturup adaletli yasal düzenlemeler yapsınlar önce. Büyük şirketlerin borçlarını silip vatandaşa yüklemeye bayılıyorlar.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Man Of Earth 1 yıl
Ulusal kanallarda dolandırıcıların reklamı yapılıyor üstelik yapılan ticaret sistemini daha önce cezalandırmış ve kanuna yasak olarak eklemiş bir ülkede aylarca dolandırıcı reklamı yapılıyor müdahale yok.
İnternette zilyon tane dolandırıcı var milyonluk sayfalara reklam veriyorlar ki insan sağlığına etki ettiğini iddia ettikleri tonla ürün satılıyor. Halkımız ne kadar aptalsa bunlar yıllardır var ve satışlarını yapıyorlar adam poşet çayını göbeğine yapıştırıp 10 kg vermeyi bitki çayı içip ayda 4 cm uzamayı bekliyor olmuyor bir daha alıyor geri zekalı. DENETİM YOK.
İşte bu devletin geleceğinin olmadığının kanıtı arkadaşlar her olayı geçtim KAMU'nun işini bilmeyenler(liyakatsızlar), torpil ile seçilenler, devleti sadece rahat maaş olarak görenle tarafından ele geçirilmesidir. Bugün Kamu düzeni uzman insanlar yerine cahil, bilgisiz ve belli başlı gruplara mensup yeteneksiz insanlar ile dolmuş durumda ki her gün bunun sonuçlarını görüyoruz. Bakanlıkların başında ki kişiler bile işinin uzmanı değil hiç bir fikirleri yok en yüksek kademelere atananlar Saadettin KÖPEK dönemi gibi işi bilmeyen eş,dost,akraba ki o dönemde bunun sonucu devletin yıkılmasıydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mahmut716 1 yıl
denetim = vergi olmuş
çıkıp da demezlerki, bu tarz satışlar için instagrama entegre satış linki verelim, ordan bkmekspress gibi ödeme ekranına göndersin, ödemesini yapsın , dolandırıcılık olmasın... ama yok, denetim ayağına para koparma derdindeler...
arkadaşlar arasında bazen çay-çorba ısmarlıyoz birbirimize, ona da denetim gelsin bence, vergi alınsın, onun da hacmi 200 milyonu geçiyordur
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MiLLETiNVEKiLi 1 yıl
20milyon lira vergi kaybı varmış... 4 mercedes almayıverin meclise yada partiye çok mu zorlarına gider acaba?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tnt-2 1 yıl
Çoluk çocuk çoşmuş valla, bebeler vergisiz hayat olmaz
yurtdışındakiler daha iyi bilir oralarda bu işler daha bi gaddarca uygulanır türkiye resmen cennet.
Burda vergi oranıda dusuk maaşlar ve asgari ucretde diger konu vergiye tabii kalem az en önemlisi tahsilat cok esnek.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
glory34 1 yıl tnt-2
tnt-2
Çoluk çocuk çoşmuş valla, bebeler vergisiz hayat olmaz
yurtdışındakiler daha iyi bilir oralarda bu işler daha bi gaddarca uygulanır türkiye resmen cennet.
Burda vergi oranıda dusuk maaşlar ve asgari ucretde diger konu vergiye tabii kalem az en önemlisi tahsilat cok esnek.


"BURADA VERGİ ORANI DÜŞÜK" böyle demiş bu şahıs. Sanırım İsviçre Alplerinde kayak yapan bir İskandinav kendisi. Biz kendi ülkemizden bahsedelim; bir ekmek alırken bile vergi ödediğimiz güzide Türkiye'mizde, yattan, kotradan, elmastan, yakuttan vergi alınmıyor. Keşke biz de senin gibi İskandinavlardan olsaydık be...
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mahmut716 1 yıl tnt-2
tnt-2
Çoluk çocuk çoşmuş valla, bebeler vergisiz hayat olmaz
yurtdışındakiler daha iyi bilir oralarda bu işler daha bi gaddarca uygulanır türkiye resmen cennet.
Burda vergi oranıda dusuk maaşlar ve asgari ucretde diger konu vergiye tabii kalem az en önemlisi tahsilat cok esnek.





dün cepteteb marifetli hesap açmıştım, paranın değeri erimesin diye, gelen faize çat diye vergi almış hükümet , sorsan faiz haram hede hödö ....
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
denizbay1 1 yıl
T E B R İ K L E R V E R G İ L E N D İ N İ Z.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zolzauza 1 yıl
Bakanlık bunu beğendi :) ama yetmez...
Nefes vergisi
Yellenme vergisi
Kilo başına vergi
Bugünde yaşadın çok şükür vergisi
İşin gücün var hadi gene iyisin vergisi
...de isterük :)
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3172 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
instagram, e-ticaret ve
4 etiket daha sosyal medya dolandırılığı sosyal medya Internet Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Hava trafik kontrol sistemi bozuldu, Avrupa'daki uçuşların yarısı etkilendi 1 yıl Kingston’dan giriş seviyesine yönelik A1000 PCIe NVMe SSD modeli 1 yıl Güney Kore'nin kripto paradan alacağı vergi netleşiyor 1 yıl Asus Radeon RX 570 Expedition ekran kartı duyuruldu 1 yıl 1 milyon dolar ödüllü Clash Royale ligi başlıyor 1 yıl Xiaomi Black Shark'ın tanıtım tarihi belli oldu 1 yıl Samsung, Galaxy S10'un işlemcisini geliştirmeye başladı 1 yıl YouTube genel merkezine saldırı! Yaralılar var 1 yıl Intel altı çekirdekli Core i9 işlemcisini dizüstü bilgisayarlara taşıdı 1 yıl ARM hakimiyetine karşı RISC-V ortaklığı 1 yıl John McAfee kripto para tanıtımı için tweet başına 105 bin dolar istiyor 1 yıl MSI B360 Gaming Pro Carbon ve B360 çipset mercek altında 1 yıl Turkcell Teknoloji Zirvesi 2018 için geri sayım başladı 1 yıl Trump, Amazon'u yeniden hedef tahtasına koydu 1 yıl Kayıp veya çalınan telefonunuzu bulan program: Cerberus Anti Theft 1 yıl Rus efsanesi Lada'ya süper otomobil dopingi: Lada Questa 1 yıl Nissan, kullanılmış bataryalar için değişim programı başlattı 1 yıl Elon Musk Model 3 üretiminde ipleri eline aldı: Fabrikada uyuyacak 1 yıl Xiaomi'den Siri ve Bixby'e rakip dijital asistan: Xiao Ai 1 yıl Bitcoin milyonerleri Lamborghini aldı, şirket satış rekoru kırdı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sosyal medyada ayda 200 milyon TL’lik satış var, denetim yok Sonraki Milli piyade tüfeği MPT 76, askeri birliklerin kullanımına sunuldu 1 yıl Steam oyun makineleri yolun sonuna geldi 1 yıl Acer kablosuz şarj özellikli ultra ince AIO masaüstü bilgisayarını duyurdu 1 yıl Rusya'nın teslimat drone'u ilk uçuşunda kaza yaptı 1 yıl Fortnite iOS sürümü betadan çıktı 1 yıl Google, kripto para madenciliği uzantılarını yasakladı 1 yıl 2018 Ford Focus, 10 Nisan'da örtülerini kaldırıyor 1 yıl Huawei Honor 7X ve Honor 9 Lite Türkiye’de: İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl Bu yıl Nvidia Turing gelecek yıl Nvidia Ampere mimarisi 1 yıl Fortnite, oyun yayıncılığı konusunda da hızlı yükseliş içerisinde 1 yıl Apple, 2020'den itibaren Mac'lerde kendi işlemcilerini kullanacak 1 yıl Nükleer santrale özel kamu spotu hazırlandı 1 yıl Kaçakçılar drone kullanarak Çin’e 80 milyon dolar değerinde iPhone soktu 1 yıl Goo.gl link kısaltma servisi kapanıyor 1 yıl Orta seviye Google Pixel iddiaları 1 yıl Yapay zeka destekli bu uygulama kalan ömrünüzü hesaplıyor! 1 yıl Huawei P20 Pro yorumlarımız l Mobilite 1 yıl Tesla sürücüsü, otopilotun kendisini öldürmeye çalıştığını iddia etti 1 yıl Nokia 9 sızdı: Snapdragon 845, 8 GB RAM, üçlü kamera ve 3.900 mAh pil 1 yıl LG G7 böyle görünecek! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim