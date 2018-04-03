Sosyal medyada ayda 200 milyon TL’lik satış var, denetim yok

Ülkemizde Instagram, Facebook gibi platformlar üzerinden yapılan satış hacmi hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. E-ticaretin yüzde 10’luk kısmını sosyal ticaret oluşturuyor. Ayakkabı, çanta, saat, kıyafet ve daha pek çok ürünün satışı yapılıyor. Bu platformlarda yapılan satışların kaydı tutulmuyor ve denetimi yapılmıyor. Hal böyle olunca hem dolandırıcılara fırsat veriyor hem de vergi kaybı yaşanıyor.

KPMG Türkiye’nin araştırmasına göre 2016’da sosyal ticaretin hacmi 50 milyar dolara yükseldi. Önümüzdeki üç yılda 160 milyarı aşacağı öngörülüyor. Av. Cevat Kazma’nın verdiği bilgilere göre Instagram üzerinden yapılan günlük işlem hacmi 7 milyon lirayı buldu. Ayda 200 milyon TL’nin üzerinde satış yapılıyor.

Vergi kaybının önüne geçmek için E-Ticaret İzleme Merkezi kuruluyor

Bu rakamlara göre ayda 20 milyon TL’ye yakın vergi kaybı yaşanıyor. Vergi kaybının önüne geçmek için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından E-Ticaret İzleme Merkezi kurulacak. E-ticaret ve sosyal medya üzerinden yapılan satışlar denetlenecek.

TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, sosyal medyadan alışveriş yapan müşterileri uyararak “Satış yapanların vergilendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Biz de takip ediyoruz" dedi. Türkiye'deki e-ticaret oyuncularının Mesafeli Satış Sözleşmesi'ni uyguladığını ifade eden Kantarcı, "Bu sözleşme, tüketiciye çeşitli haklar tanıyor. Örneğin, tüketici 14 gün içinde ürünü iade edebilme hakkına sahip. Sosyal medyadan alışveriş yaparken tüketiciler yine Mesafeli Satış Sözleşmesi imzaladığına emin olmalı. Aksi halde sorun yaşayabilir. Aynı şekilde fatura talep edilmeli yoksa satın alınan ürün şikâyete konu olduğunda yasal süreçler sonuçsuz kalabilir” bilgisini verdi.

Sadece vergi için değil dolandırıcılık için de denetim yapılmalı

Sosyal ağlarda bazı satıcılar sahte ürün satıyor veya sattığından farklı bir ürünün gönderimi yapıyor. Mesafeli Satış Sözleşmesi olmadığı için mağdur olan müşteriler haklarını aramak istediklerinde sorun yaşıyor. Garanti ve 14 gün içinde iade hakkı sunulmuyor. Instagram, Facebook gibi platformlardan alışveriş yaparken dikkatli olmalı ve bir sorun yaşadığınızda hakkınızı arayabilmek için alışverişlerinizi mağazalardan veya E-Ticaret sitelerinden yapmalısınız. Devletin bir an önce bu platformları sadece vergi için değil müşterilerin haklarının korunması adına da denetlemesi gerekiyor.