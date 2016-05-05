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SoundCloud, Spotify’a rakip oluyor

Çevrimiçi müzik yayıncılığı sektöründe rekabet giderek kızışıyor. Apple Music, Tidal gibi yeni oyuncuların ardından SoundCloud da bu alanda boy göstermeye başladı.
3 yıl
5,4b
1
14
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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SoundCloud, Spotify’a rakip oluyor

Son dönemde dijital müzik satışlarının düşmesi ve çevrimiçi müzik hizmetlerinin yükseliş göstermesi, pek çok yeni oyuncunun bu sektöre dahil olmasına neden oluyor. Global müzik yayını şirketlerinden SoundCloud da bu yarışa dahil oluyor.

Kullanıcıların özgün eserlerini paylaşma imkanı bulduğu ve 175 milyondan fazla aylık aktif kullanıcıya sahip olan SoundCloud, çevrimiçi müzik hizmetini ABD’den sonra İngiltere sınırları içerisinde faaliyet soktuğunu duyurdu. 125 milyon parça içeren kendi kataloğu yanında, lisanslı albümler de yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "İnternette bir dakikada neler oluyor?"

Aylık 10 Pound seviyesinden başlayacak SoundCloud Go adındaki hizmet, ilk 30 gün ücretsiz deneme sürümüne sahip. İngiltere yanında İrlanda’da da hizmet kullanımda olacak. Kullanıcılar, listelerini çevrimdışı olarak kaydedip internet olmadan da dinleyebilecekler.

Henüz çok kısa bir ömrü olan SoundCloud Go, en önemli avantajını aylık kullanıcı sayısı olarak görüyor. Bu devasa rakam içerisinden gelecek katılımlar, hizmeti rekabette daha iyi bir noktaya taşıyacak. Bununla birlikte, 1 milyar civarında kullanıcısı olan iOS platformundan Apple Music tarafına beklendiği kadar geçiş olmamıştı. Bu bakımdan zaman içerisinde platformun başarısı belli olacaktır.

 

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-36172206 Yorum Yaz
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hasanandnexus 3 yıl en beğenilen
Tidal yeni değil hep vardı. Ama adı duyulmamıştı. Neredeyse iki yıl olacak kurulalı. Habere gelirsek rekabet iyidir. Her ay biri kampanya yapsa geçinir gideriz. Spotify'in 3 aylığı 1 tl kampanyası güzeldi gayet.
Tidal yeni değil hep vardı. Ama adı duyulmamıştı. Neredeyse iki yıl olacak kurulalı. Habere gelirsek rekabet iyidir. Her ay biri kampanya yapsa geçinir gideriz....
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Celaleddin Rooney 3 yıl
Spotify'ın radyosu dinleyiş tarzına göre sunması muazzam.
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Barni Moloztaş 3 yıl
Spotifye rakip olmak kolay değil
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BekirTemel 3 yıl
şu saatten sonra spotify ile sadece apple music ya da youtube baş edebilir bence
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verdi001 3 yıl
Spotifinin yanında çöp...
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alemburda34 3 yıl
en çok mp3 indirdiğim sitedir kendisi pardon dinlediğim
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kadirirdem 3 yıl
spotify yılların uygulaması rakip olması kısa zamanda zor gibi duruyor...
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drkengin 3 yıl
KalemKolik
Güzel uygulama ama bunda olanları spotiyf da onda olanları bunda bulamıyoruz. Hangisini alalım arkadaş.

O bakımdan en iyisi youtube kullanmak spotifyle
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QuexSeeL 3 yıl
Yanarım yanarım mixRadio ya yanarım.
mix ten sonra kullandığım soundCloud o da giderse yaşasın hafıza kartlarının kapasitesi.
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Almos 3 yıl
Taze bir nefese ihtiyaç vardı bence. Bizim kazancımızın olması için sadece müzik dinlemek değil müzik dinlemeyi daha aktif ve daha kullanışlı hale getiren gelişmelerin olması lazım
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2K 3 yıl
Rekabet olsun iyi hoşta umarım Tidal gibi sanatçılar ile özel anlaşmalar yapıp belli başlı albüm ve şarkıları platforma özel yapmazlar. İnsanlar bu yüzden tekrar korsana dönebilir.
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hasanandnexus 3 yıl en beğenilen
Tidal yeni değil hep vardı. Ama adı duyulmamıştı. Neredeyse iki yıl olacak kurulalı. Habere gelirsek rekabet iyidir. Her ay biri kampanya yapsa geçinir gideriz. Spotify'in 3 aylığı 1 tl kampanyası güzeldi gayet.
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KalemKolik 3 yıl
Güzel uygulama ama bunda olanları spotiyf da onda olanları bunda bulamıyoruz. Hangisini alalım arkadaş.
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aycibin 3 yıl
içerik önemli bir de spotify'dan farklı olarak farklı platformları da desteklemeli.tizen,webos,playstation gibi
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