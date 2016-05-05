SoundCloud, Spotify’a rakip oluyor

Son dönemde dijital müzik satışlarının düşmesi ve çevrimiçi müzik hizmetlerinin yükseliş göstermesi, pek çok yeni oyuncunun bu sektöre dahil olmasına neden oluyor. Global müzik yayını şirketlerinden SoundCloud da bu yarışa dahil oluyor.

Kullanıcıların özgün eserlerini paylaşma imkanı bulduğu ve 175 milyondan fazla aylık aktif kullanıcıya sahip olan SoundCloud, çevrimiçi müzik hizmetini ABD’den sonra İngiltere sınırları içerisinde faaliyet soktuğunu duyurdu. 125 milyon parça içeren kendi kataloğu yanında, lisanslı albümler de yer alıyor.

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Aylık 10 Pound seviyesinden başlayacak SoundCloud Go adındaki hizmet, ilk 30 gün ücretsiz deneme sürümüne sahip. İngiltere yanında İrlanda’da da hizmet kullanımda olacak. Kullanıcılar, listelerini çevrimdışı olarak kaydedip internet olmadan da dinleyebilecekler.

Henüz çok kısa bir ömrü olan SoundCloud Go, en önemli avantajını aylık kullanıcı sayısı olarak görüyor. Bu devasa rakam içerisinden gelecek katılımlar, hizmeti rekabette daha iyi bir noktaya taşıyacak. Bununla birlikte, 1 milyar civarında kullanıcısı olan iOS platformundan Apple Music tarafına beklendiği kadar geçiş olmamıştı. Bu bakımdan zaman içerisinde platformun başarısı belli olacaktır.