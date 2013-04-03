Soundfreaq, Sound Platform 2 isimli kablosuz hoparlör sistemini duyurdu









Ürettiği başarılı hoparlör sistemleri ile tanınan Soundfreaq firması, Sound Platform 2 isimli yeni kablosuz hoparlör sistemini duyurdu.

Soundfreaq tarafından duyurulan ve Sound Platform 2 simine sahip olan kablosuz hoparlör sistemi, Bluetooth teknolojisi üzerinden akıllı cep telefonu, tablet ya da normal bilgisayar modelleriyle kablosuz olarak müzik dinlenmesine imkan verebiliyor ve ön kısmında yer alan stand üzerinde tablet ya da cep telefonlarını taşıyabiliyor. Dahili şarj edilebilir batarya ile 6 saat civarında aktif kullanım ömrü sağlayabilen hoparlör, oldukça şık bir tasarım yapısına, UQ3 mekansa ses geliştirme desteği ve iki adet sürücü ile yüksek ses kalitesine sahip

Firmanın yeni geliştirdiği DDS (Dual System Streaming) teknolojisi ile iki adet Sound Platform 2 hoparlör sistemi tek bir cihazmış gibi kullanılabiliyor ve hoparlör sistemi üzerinde ayrıca FM radyo, 2 adet USB bağlantı, 3.5mm portu ve LCD ekran bulunuyor.

Soundfreaq tarafından geliştirilen Sound Platform 2, firmanın resmi sitesi üzerinde iki farklı renk seçeneği ve 150$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.

http://soundfreaq.com/soundplatform2