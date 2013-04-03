Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Soundfreaq, Sound Platform 2 isimli kablosuz hoparlör sistemini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
730
1
Müzik / Ses Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Soundfreaq, Sound Platform 2 isimli kablosuz hoparlör sistemini duyurdu

Ürettiği başarılı hoparlör sistemleri ile tanınan Soundfreaq firması, Sound Platform 2 isimli yeni kablosuz hoparlör sistemini duyurdu.
Soundfreaq tarafından duyurulan ve Sound Platform 2 simine sahip olan kablosuz hoparlör sistemi, Bluetooth teknolojisi üzerinden akıllı cep telefonu, tablet ya da normal bilgisayar modelleriyle kablosuz olarak müzik dinlenmesine imkan verebiliyor ve ön kısmında yer alan stand üzerinde tablet ya da cep telefonlarını taşıyabiliyor. Dahili şarj edilebilir batarya ile 6 saat civarında aktif kullanım ömrü sağlayabilen hoparlör, oldukça şık bir tasarım yapısına, UQ3 mekansa ses geliştirme desteği ve iki adet sürücü ile yüksek ses kalitesine sahip
 
Soundfreaq, Sound Platform 2 isimli kablosuz hoparlör sistemini duyurdu
Soundfreaq, Sound Platform 2 isimli kablosuz hoparlör sistemini duyurdu
Firmanın yeni geliştirdiği DDS (Dual System Streaming) teknolojisi ile iki adet Sound Platform 2 hoparlör sistemi tek bir cihazmış gibi kullanılabiliyor ve hoparlör sistemi üzerinde ayrıca FM radyo, 2 adet USB bağlantı, 3.5mm portu ve LCD ekran bulunuyor. 
Soundfreaq tarafından geliştirilen Sound Platform 2, firmanın resmi sitesi üzerinde iki farklı renk seçeneği ve 150$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.
 

http://soundfreaq.com/soundplatform2 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Logitech K810 & T650 kablosuz klavye ve dokunmatik yüzey video inceleme 6 yıl Audio Technica ATH-WS55 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim