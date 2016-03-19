Söylenti: 4K oyun çalıştırabilecek Playstation 4 modeli geliyor

Bu nesildeki konsolların güçsüz olduğu bazı oyuncular tarafından sürekli söylenip durur. 1080p ve 60 fps'de oyun çalıştırmakta zorluk çeken Playstation 4 ve Xbox One'da donanım güncellemesi yapılması gerektiği söyleniyordu. Bu konuda ilk adımı Microsoft atmıştı ve Xbox One'da donanım güncellemesi yapılacağı açıklamıştı.

Şimdi de Sony'nin benzer planları var gibi görünüyor. Daha önce bir çok söylentisi doğru çıkan Kotaku, Sony'nin şu an bazı geliştiricilerle 4K oyun çalıştırabilecek kadar güçlü bir Playstation 4 modelini konuştuğunu birkaç kaynaktan teyit ettirmiş. Playstation 4.5 olarak adlandırılan (resmi adı değil) bu cihazın Playstation VR oyunlarını da rahatlıkla çalıştırması bekleniyormuş.

Aynı kaynaklar cihazın şu an araştırma aşamasında olduğunu yani bu yılın sonunda bile piyasaya çıkamayabileceğini söylüyor. Eğer cihaz 2017'nin sonunda çıkarsa Playstation 4'ün piyasaya çıkışının üzerinden 4 yıl geçtikten sonra yeni bir konsol duyurulmuş olacak.

Tabi şu an Playstation 4.5 olarak adlandırılan bu cihazın standart Playstation 4'le aynı oyunları çalıştırıp çalıştırmayacağını bilinmiyor. Örneğin standart Playstation 4 oyunu 1080p'de çalıştırırken, Playstatition 4.5 ise 4K ve daha iyi grafiklerle çalıştırabilir.

Playstation 4'ün fiyatı geçen sonbaharda Kuzey Amerika'da 400 dolardan 350 dolara düşmüştü. Eğer 4K destekli bir Playstation piyasaya çıkarsa bu defa fiyatı hiçbir konsolda olmadığı kadar pahalı olabilir. Hatırlarsanız Sony, Playstation 3'ü 600 dolardan piyasaya çıkarınca konsolun ilk dönemlerinde zor günler geçirmişti. O nedenle burada konsolun fiyatı da büyük önem taşıyacaktır.

http://kotaku.com/sources-sony-is-working-on-a-ps4-5-1765723053