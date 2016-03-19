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Söylenti: 4K oyun çalıştırabilecek Playstation 4 modeli geliyor

Ciddi kaynaklar Sony'nin Playstation 4'te donanım güncellemesine gideceğini gösteriyor. Söylentilere göre konsol 4K çözünürlükte oyun çalıştıracak kadar güçlü olacak.
3 yıl
6,1b
1
43
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Söylenti: 4K oyun çalıştırabilecek Playstation 4 modeli geliyor
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Bu nesildeki konsolların güçsüz olduğu bazı oyuncular tarafından sürekli söylenip durur. 1080p ve 60 fps'de oyun çalıştırmakta zorluk çeken Playstation 4 ve Xbox One'da donanım güncellemesi yapılması gerektiği söyleniyordu. Bu konuda ilk adımı Microsoft atmıştı ve Xbox One'da donanım güncellemesi yapılacağı açıklamıştı.
Şimdi de Sony'nin benzer planları var gibi görünüyor. Daha önce bir çok söylentisi doğru çıkan Kotaku, Sony'nin şu an bazı geliştiricilerle 4K oyun çalıştırabilecek kadar güçlü bir Playstation 4 modelini konuştuğunu birkaç kaynaktan teyit ettirmiş. Playstation 4.5 olarak adlandırılan (resmi adı değil) bu cihazın Playstation VR oyunlarını da rahatlıkla çalıştırması bekleniyormuş.
Aynı kaynaklar cihazın şu an araştırma aşamasında olduğunu yani bu yılın sonunda bile piyasaya çıkamayabileceğini söylüyor. Eğer cihaz 2017'nin sonunda çıkarsa Playstation 4'ün piyasaya çıkışının üzerinden 4 yıl geçtikten sonra yeni bir konsol duyurulmuş olacak.
Tabi şu an Playstation 4.5 olarak adlandırılan bu cihazın standart Playstation 4'le aynı oyunları çalıştırıp çalıştırmayacağını bilinmiyor. Örneğin standart Playstation 4 oyunu 1080p'de çalıştırırken, Playstatition 4.5 ise 4K ve daha iyi grafiklerle çalıştırabilir.
Playstation 4'ün fiyatı geçen sonbaharda Kuzey Amerika'da 400 dolardan 350 dolara düşmüştü. Eğer 4K destekli bir Playstation piyasaya çıkarsa bu defa fiyatı hiçbir konsolda olmadığı kadar pahalı olabilir. Hatırlarsanız Sony, Playstation 3'ü 600 dolardan piyasaya çıkarınca konsolun ilk dönemlerinde zor günler geçirmişti. O nedenle burada konsolun fiyatı da büyük önem taşıyacaktır.

http://kotaku.com/sources-sony-is-working-on-a-ps4-5-1765723053 Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 3 yıl en beğenilen
4K 60fps bir cihaz üretsinler de çoğu pc sahibinin oynamadığı grafiklerde oyun oynayalım..






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Selçuk ALAGÖZ 3 yıl
Sen daha doğru düzgün PS4 için 1080p oyun çıkarmamışsın. Bu 4k acelesi neden? Zannedersin ki piyasada 1080p tv kalmamış. Yer gök 4k, 8k tv kaynıyor. Sony de onun için biran önce 4k playstation çıkarmaya çalışıyor. Bu işin neresinden bakarsan bak saçmalık dolu. (VR Hariç) Yeteri kadar optimize ile Ps4 ne kadar iyi grafik kalitesi çıkardığınıda biliyoruz.

Oyun yapın arkadaş oyun yapın, güzel oynanabilirliliği yüksek oyun yapın. Ve bunuda insan gibi fiyatlara satın. PC alıyorsun donanımdan 2 yılda bir kazık sokuyorlar, Konsol alıyorsun oyun fiyatlarından kazık sokuyorlar, altı üstü bir oyun için cebimizi deliyorlar arkadaş.


Not: ps4 sahibiyim.
Sen daha doğru düzgün PS4 için 1080p oyun çıkarmamışsın. Bu 4k acelesi neden? Zannedersin ki piyasada 1080p tv kalmamış. Yer gök 4k, 8k tv kaynıyor. Sony de on...
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Kadircan_35 3 yıl
Yawww hehe 4k mış önce ds4 kolunu düzeltte kalite hissi sifir bide online rezilliğini düzelt xbox live dan örnek al xbox candir gerisi patlicanOO
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crazywinner3 3 yıl
Prequel
MinPayne4K 60fps bir cihaz üretsinler de çoğu pc sahibinin oynamadığı grafiklerde oyun oynayalım..


980 Tilı cihazı sana da 400$a verirler ya.

Garip bir yorum. Acaba playstation 4'ün gpu'sunu 980 ti'la bir mi tutuyorsun yoksa yeni çıkacak playstation'u 980 ti ile 400 dolara satacaklarını mı sanıyorsun anlamadım fakat iki tarafta aşırı derecede mantıksız. Fanboyluğa devam
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Prequel 3 yıl
MinPayne
4K 60fps bir cihaz üretsinler de çoğu pc sahibinin oynamadığı grafiklerde oyun oynayalım..



980 Ti'lı cihazı sana da 400$'a verirler ya.
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DH Misafiri 3 yıl
Sony okadar güçlü bir makina yaparsa sadece oyunlarla kısıtlı kalmamalı pc de yapılan bazı i?lemlerıde ps 4.5 yapabilelim mesela peremier pro photoshop gibi ürünlerin özelle?tirilmi? ve optimize edilmi? versyonlarıda koyarsa bi ihtimal bu i?lerle uğra?an hacıabileride kendilerine çekebilir ayrıca artık bu bluray disklerden kurtulup usb 3.1 tipe c disklerde oyunları verseler ve bu diskler oyunla ilgili bir figür olsa mesela mgs 5 in diski kırmızı protez el olsa
Dahada güzel olur kanaatimce ...
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DH Misafiri 3 yıl
Nedir bu 4k aşkı ya Allah aşkına ps5 ile 4K ya geçin 2k 60 fps oynatsın yeter
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Six Feet Under. 3 yıl
Bu konsolun çıkacağına ihtimal dahi vermiyorum ha diyelimki çıktı fiyatı 3000'den aşağı olmaz.3 bin lirayı bu konsola vereceğime 2000 daha koyar 4k ekran kartı+monitor alırım.
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Captain_Ivy 3 yıl
iyi madem ps4 alma işini biraz daha erteleyelim de 4k lık alalım, evde 4k tv hazır
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fakir-bir-kul 3 yıl
gecmisken drekt 5 ine gecelim 5,5 oda olumlu
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kadirirdem 3 yıl
Gerek yok bence...
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keskin53 3 yıl
hep türkiyeye özeniyorlar bak. Bizim 4.5G gibi olmuş
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sony, playstation 4 ve
5 etiket daha playstation 4.5 4k playstation Oyunlar Yazılım Alkan Adakaner
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