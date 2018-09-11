SpaceX, Mars uzay gemisinin testlerine önümüzdeki yıl başlayacak

Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, bildiğiniz gibi insanoğlunu Mars'a taşıyacak dev bir uzay gemisi üzerinde çalışıyor. BFR ismiyle bilinen bu uzay aracı şu sıralar SpaceX merkezlerinde geliştirme sürecinde bulunuyor. BFR'ın son durumuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bazı ifadeler kullanan SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, 2019'un sonlarına doğru testlere başlayabileceklerini söyledi.
SpaceX'in yeniden tasarlanmış haliyle ilk kez geçtiğimiz yıl tanıttığı BFR, veya Musk'ın ifadeleriyle "Gezegenlerarası Taşıma Sistemi", bir itici roket ve bir de "uzay gemisi" olacak şekilde iki kısımdan oluşuyor. Tam 106 metre uzunluğa ve 9 metrelik genişliğe sahip olan SpaceX'in dev koloni taşıyıcısı, ihtiyaç duyduğu gücü ise şirketin yeni nesil roket motoru Raptor'dan alıyor.
DARPA D60 konferansında konuşan SpaceX baş işletme görevlisi Gwynne Shotwell,"BFR'ın ilk kısa uçuş testlerine 2019'un sonlarına başlayabileceğimizi düşünüyoruz. Sonrasında 2020 yılı gibi de yörüngeye çıkabilecek seviyeye geleceğiz." sözlerine yer verdi
Shotwell'in bahsettiği bu "kısa uçuş" testleri roketin yalnızca birkaç kilometre yüksekliğe kadar havalanıp geri dönmesinden oluşuyor. SpaceX, buna benzer uçuş testlerini Falcon 9'un iniş kabiliyetlerini test etme amacıyla tasarlanan Grasshopper roketi üzerinde de gerçekleştirmişti.
İşte o testlerden birisi:
SpaceX'in 2019'ta testlerine başlamayı hedeflediği BFR, 2022 yılına kadar en az iki kez insansız Kızıl Gezegen görevlerine çıkmış olacak. Bu görevler ile birlikte insanlı görevler öncesi Mars'ı detaylı bir şekilde incelemek isteyen SpaceX, sonrasında ise 2025 yılında iki farklı mürettebatı Kızıl Gezegen'e göndermeyi hedefliyor.
https://twitter.com/jeff_foust/status/1037814898900840448 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
SpaceX'in yeniden tasarlanmış haliyle ilk kez geçtiğimiz yıl tanıttığı BFR, veya Musk'ın ifadeleriyle "Gezegenlerarası Taşıma Sistemi", bir itici roket ve bir de "uzay gemisi" olacak şekilde iki kısımdan oluşuyor. Tam 106 metre uzunluğa ve 9 metrelik genişliğe sahip olan SpaceX'in dev koloni taşıyıcısı, ihtiyaç duyduğu gücü ise şirketin yeni nesil roket motoru Raptor'dan alıyor.
DARPA D60 konferansında konuşan SpaceX baş işletme görevlisi Gwynne Shotwell,"BFR'ın ilk kısa uçuş testlerine 2019'un sonlarına başlayabileceğimizi düşünüyoruz. Sonrasında 2020 yılı gibi de yörüngeye çıkabilecek seviyeye geleceğiz." sözlerine yer verdi
Shotwell'in bahsettiği bu "kısa uçuş" testleri roketin yalnızca birkaç kilometre yüksekliğe kadar havalanıp geri dönmesinden oluşuyor. SpaceX, buna benzer uçuş testlerini Falcon 9'un iniş kabiliyetlerini test etme amacıyla tasarlanan Grasshopper roketi üzerinde de gerçekleştirmişti.
İşte o testlerden birisi:
İlk Mars yolcuları 2024'te yola çıkacak
SpaceX'in 2019'ta testlerine başlamayı hedeflediği BFR, 2022 yılına kadar en az iki kez insansız Kızıl Gezegen görevlerine çıkmış olacak. Bu görevler ile birlikte insanlı görevler öncesi Mars'ı detaylı bir şekilde incelemek isteyen SpaceX, sonrasında ise 2025 yılında iki farklı mürettebatı Kızıl Gezegen'e göndermeyi hedefliyor.
https://twitter.com/jeff_foust/status/1037814898900840448 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Burnumuzun dibinde mis gibi ay uydusu varken . Ay ile hevesimizi alalim once ;). Hem maden olarak ta zengin di ya mantikli ustelik :)
Neden acaba :D ....
Umarim basarirlar, 7 milyona ($) yorungeye 150 Ton hedefi var, eger gerceklesirse uzayda otel, astroid mining icin base, universiteler icin lab vs imkanlari acilabilir. Insanlik adina cok faydali olur.