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SpaceX ile uzaydan internet keyfi: İlk uydular 2019'da fırlatılıyor

Ülke olarak ne yazık ki hala adil kullanım kotasını tartışmaya devam ettiğimiz bugünlerde Elon Musk'ın popüler şirketi SpaceX, uzaydan yüksek hızda internet sağlamanın planları yapıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Tekrar kullanılabilir roketleri ve fütüristik Mars planlarıyla gündemden bir türlü düşmek bilmeyen Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Dünya yörüngesinden küresel ölçekte yüksek hızlı internet bağlantısı sağlama planlarına da hız kesmeden devam ediyor. SpaceX yetkilisi Patricia Cooper'ın bugün yaptığı bir açıklamaya göre internet sağlayacak özelleştirilmiş uzay araçları 2019 itibariyle yörüngeye yerleştirilmeye başlanacak.
SpaceX'in uydu-devlet işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Cooper, ilk uyduların önümüzdeki iki yıl içerisinde uzaya taşınacağını ifade ederken, toplam 4425 uydudan oluşan devasa filoyu da 2024 yılı itibariyle tamamiyle yörüngeye yerleştirmiş olmayı hedeflediklerini belirtiyor.

İlk prototip bu yıl uzayda olacak

SpaceX 2019'da projeyi resmi olarak başlatmadan önce elbette bazı testlerde bulunacak. Uzaydan internet bağlantısı sağlama fikrinin gerçekte uygulanabilirliğini tam olarak görmek isteyen şirket internet sağlayacak uzay araçlarının ilk örneğini bu yıl içerisinde uzaya fırlatmayı planlıyor. 2018'in ilk çeyreğinde ikinci bir prototip daha göndermeyi hedefleyen SpaceX, bu prototiplerden olumlu sonuçlar aldığı takdirde 2019 itibariyle de projeyi başlatmayı planlıyor.
Ayrıca Bkz. "SpaceX, ABD'nin casus uydusunu uzaya taşıdı: İşte Görüntüler"
SpaceX'in 4425 uydudan oluşan devasa uydu ağı Yeryüzü'nden yaklaşık 1100 ila 1300 kilometre yükseklikte, alçak Dünya yörüngesinde konumlanacak. Bağlantı kaynağının uzayda olması nedeniyle gecikme, yani ping değerinin yüksek olacağı düşünülse de şirket yetkilileri ping değerlerinin 25ms-35ms gibi oldukça düşük sayılabilecek bir düzeyde kalacağını ifade ediyor. SpaceX ayrıca uyduların zamanla teknolojinin gerisinde kalması gibi bir durumun olmayacağını ve uydu ağının müşterilerinin ihtiyaçlarına göre yenilenebileceğinin de sözünü veriyor.

Tabi SpaceX toplamda 4425 uydu gibi devasa bir filodan bahsedince akıllara bir "uzay çöpü" sorunu da gelmiyor değil. 2016 yılı resmi rakamlarına göre şu anda yörüngede bulunan aktif uydu sayısı 1459, yani SpaceX'in uzaya yerleştirmek istediği sayının yaklaşık üçte biri. Uzaydaki çöplüğün artık iyiden iyiye önemli bir problem haline gelmeye başlaması nedeniyle SpaceX'in bu iddialı projesi şimdiden önemli eleştiriler almaya başladı. Bakalım projenin geleceği nasıl olacak.

https://www.theverge.com/2017/5/4/15539934/spacex-satellite-internet-launch-2019 Yorum Yaz
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Bjenige 2 yıl en beğenilen
Herhangi bir erişim kısıtlaması olmayan internet verse SpaceX bizim BTK ve İletişim firmaları bir olup, bunada kota koyar. Bunuda kullanmamızın bir şekilde önüne geçerler. Dünya ve ülkemiz için hayırlı olması dileğiyle, iyi forumlar.
Herhangi bir erişim kısıtlaması olmayan internet verse SpaceX bizim BTK ve İletişim firmaları bir olup, bunada kota koyar. Bunuda kullanmamızın bir şekilde önün...
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xSwindLer 2 yıl
Adamlar 2019 için ne belirliyor biz ne belirliyoruz

Yazıktır günahtır
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12 Angry Men 2 yıl
Batı bizim internetimizi kıskanıyor.

Edit.
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tobepeople 2 yıl
Bu gelene kadar sabredelim gelince direk geçerim yeter lan artık sömürüldüğümüz. NE Altyapıymış arkadaş...5 yılda bunlar altyazpıyı düzeltir sonra yeni bir alt yapı çıkar. Zaten Kotayı kaldırıyoruz diyorlar ardından kota aşım ücreti geçiriyorlar belli ki planları belli şimdiden 2019 da kota kalkacak. Gb başı ücret onun yerini alacak...
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DH Misafiri 2 yıl
imza toplasak acaba türkiyeyi kobay olarak kullanır mı? kan emici ttnetten ve btkdan kurtulmak için her şeye razıyım.
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furandor 2 yıl
İyi güzelde yörüngemiz demir yığınına döndü resmen ..
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kadirirdem 2 yıl
Umarım buna da kota konmaz.
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baran4721 2 yıl
kimgecerseni türkiyem
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Logic_Man 2 yıl
İnternetin dünya geneline yayılması isteniyor artık. Ve internetle ilgili kontrolün her ülkede ayrı olması istenmiyor. Yani sansüre karşıda bir hareket bu. Bu durumun fayda-zarar muhasebesini herkes kendi adına yapar. Ama internetin boyut değiştirdiğini artık görmek gerek.
4-5 sene içinde dünya genelini kapsama altına almak isteyen birçok firma var bunun gibi. Spacex haricinde onlarda çalışmalarını yürütüyorlar. O zaman geldiğinde bugünkü akn-kota-hız-korsan mevzularının belkide hiçbir önemi kalmayacak.
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bombombombom 2 yıl
Kota olacak mı
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hanox 2 yıl
internet'e sahip olma isteği olarak görüyorum, gelecekte her şey internet üzerinden olacak,bu teknolojiye sahip olan ve yöneten dünyayı yönetir.
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zero fear 2 yıl
Ping ping ping.
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ratch 2 yıl
Dünya'daki internet altyapısı yeterli olmayan bölgeler için de iyi olur bu. İnternetin her yere ulaşması önemli bir şey bence.
Ancak dedikleri gibi uzay çöplüğü sorunu olabilir.
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spacex, uzaydan internet ve
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