SpaceX ile uzaydan internet keyfi: İlk uydular 2019'da fırlatılıyor

Tekrar kullanılabilir roketleri ve fütüristik Mars planlarıyla gündemden bir türlü düşmek bilmeyen Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Dünya yörüngesinden küresel ölçekte yüksek hızlı internet bağlantısı sağlama planlarına da hız kesmeden devam ediyor. SpaceX yetkilisi Patricia Cooper'ın bugün yaptığı bir açıklamaya göre internet sağlayacak özelleştirilmiş uzay araçları 2019 itibariyle yörüngeye yerleştirilmeye başlanacak.

SpaceX'in uydu-devlet işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Cooper, ilk uyduların önümüzdeki iki yıl içerisinde uzaya taşınacağını ifade ederken, toplam 4425 uydudan oluşan devasa filoyu da 2024 yılı itibariyle tamamiyle yörüngeye yerleştirmiş olmayı hedeflediklerini belirtiyor.

İlk prototip bu yıl uzayda olacak

SpaceX 2019'da projeyi resmi olarak başlatmadan önce elbette bazı testlerde bulunacak. Uzaydan internet bağlantısı sağlama fikrinin gerçekte uygulanabilirliğini tam olarak görmek isteyen şirket internet sağlayacak uzay araçlarının ilk örneğini bu yıl içerisinde uzaya fırlatmayı planlıyor. 2018'in ilk çeyreğinde ikinci bir prototip daha göndermeyi hedefleyen SpaceX, bu prototiplerden olumlu sonuçlar aldığı takdirde 2019 itibariyle de projeyi başlatmayı planlıyor.

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Tabi SpaceX toplamda 4425 uydu gibi devasa bir filodan bahsedince akıllara bir "uzay çöpü" sorunu da gelmiyor değil. 2016 yılı resmi rakamlarına göre şu anda yörüngede bulunan aktif uydu sayısı 1459, yani SpaceX'in uzaya yerleştirmek istediği sayının yaklaşık üçte biri. Uzaydaki çöplüğün artık iyiden iyiye önemli bir problem haline gelmeye başlaması nedeniyle SpaceX'in bu iddialı projesi şimdiden önemli eleştiriler almaya başladı. Bakalım projenin geleceği nasıl olacak.

https://www.theverge.com/2017/5/4/15539934/spacex-satellite-internet-launch-2019

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SpaceX'in 4425 uydudan oluşan devasa uydu ağı Yeryüzü'nden yaklaşık 1100 ila 1300 kilometre yükseklikte, alçak Dünya yörüngesinde konumlanacak. Bağlantı kaynağının uzayda olması nedeniyle gecikme, yani ping değerinin yüksek olacağı düşünülse de şirket yetkilileri ping değerlerinin 25ms-35ms gibi oldukça düşük sayılabilecek bir düzeyde kalacağını ifade ediyor. SpaceX ayrıca uyduların zamanla teknolojinin gerisinde kalması gibi bir durumun olmayacağını ve uydu ağının müşterilerinin ihtiyaçlarına göre yenilenebileceğinin de sözünü veriyor.