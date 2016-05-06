Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SpaceX iniş denemesi yapıyor (CANLI)(Falcon 9 iniş yaptı)

Geçen ay çok önemli bir başarıya imza atan SpaceX yarın sabah önemli bir göreve daha çıkıyor. Şirket bu görevin sonunda her zaman olduğu gibi yine otonom bir gemiye iniş denemesi gerçekleştirecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6b
1
16
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
SpaceX bu sabah saatlerinde yeni bir göreve hazırlanıyor. Bir Japon uydusunu Falcon 9 roketiyle birlikte yer eşzamanlı yörüngeye taşıyacak olan şirket görevin sonunda her zaman olduğu gibi yine bir roket indirme denemesi yapacak. SpaceX'in JCSAT-14 ismini verdiği görev TSİ bugün 08.21'de gerçekleşecek.

SpaceX, JSCAT-14 görevinin ardından gerçekleşecek olan iniş denemesinin başarıyla sonuçlanacağını düşünmüyor. Japon uydusunun Yeryüzü'nden yaklaşık 22.000 kilometre yüksekliğe taşınacak olması Falcon 9'un başarılı bir iniş yapmasını güçleştirecek. Zira roketin geri dönüş hızı oldukça fazla olacak.

Ayrıca Bkz. "İşte dünyanın en güçlü roketi: Falcon Heavy"
Geçtiğimiz ayki deneme daha kolaydı

Geçtiğimiz ay içerisinde başarılı bir iniş denemesi gerçekleştiren SpaceX'in bu denemesi hatırlayacağınız üzere çok kısa sürmüştü. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kargo taşıyan Falcon 9'un fırlatılması ve denizde yüzen otonom gemiye iniş yapması arasında geçen süre yaklaşık 10 dakika kadardı. ISS'in yaklaşık 400 kilometre yükseklikte, yani Yeryüzü'ne yakın sayılabilecek bir konumda bulunuyor olması önceki iniş denemesinin başarılıyla sonuçlanma olasılığını da epey artıran bir faktör olmuştu.

Sonuç olarak SpaceX'in bu sabah gerçekleştireceği denemeden çok da ümitli olmamak da fayda var. Denemenin ardından önceki ay gördüğümüz gibi iniş videoları değil de patlama videoları görme ihtimalimiz daha yüksek. Her neyse, siz yine de takipte kalın. SpaceX'in her denemesi izlemeye değer görüntüler oluşturuyor.

Şirketin JSCAT-14 isimli bu görevinin canlı yayınını sizler de aşağıdaki YouTube penceresinden takip edebilirsiniz. Yayının denemeden bir süre önce açılmasını bekliyoruz. 

Güncelleme: SpaceX yine imkansızı başardı. Şirketin çok da ümitli olmadığı deneme başarıyla sonuçlandı ve Falcon 9 roketi denizde yüzen otonom gemiye kusursuz bir şekilde iniş yaptı. Detaylar gelecek.

Ayrıca Bkz. "SpaceX Falcon 9'u bir kez daha indirdi: İşte detaylar"

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mekatronik41 3 yıl
BigEng
uranus666
BigEng
uranus666Başardılar :))
O ilk aşama idi sanırım. 2. si uzun mesafeli.
Aslında denenen kısım buydu, 2.aşamaya dair pek sorun çıkmaz diye beklenti var. Komik olan canlı yayında çalışanlar başarı beklemiyoruz dedikten hemen sonra başarılı olması çok manidar oldu :)
Beklentileri düşük tutup eğer bir başarısızlık olur ise bundan az etkilenmek ve eğer başarı sağlanır ise daha büyük bir başarıya dönüşmesini sağladılar bence :D

zaten başarı ihtimali düşük bir şeyi deneyip o kadar parayı heba etmezler. ihtimal daha öncekilere göre yüksekti ki denendi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 3 yıl
s_mail
izleyemedik. kaçta başlıyor iniş

38:38'de iniyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s_mail 3 yıl
izleyemedik. kaçta başlıyor iniş
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vesago 3 yıl s_mail
s_mail
izleyemedik. kaçta başlıyor iniş

29:35 te iniş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uranus666 3 yıl
uranus666

BigEng
uranus666Başardılar :))
O ilk aşama idi sanırım. 2. si uzun mesafeli.
Aslında denenen kısım buydu, 2.aşamaya dair pek sorun çıkmaz diye beklenti var. Komik olan canlı yayında çalışanlar başarı beklemiyoruz dedikten hemen sonra başarılı olması çok manidar oldu :)


Aynen biraz öyle oldu :)) ama bilim insanı bunlar daha çok olasılıklar üzerinden konuşurlar. Nereden nereye geldiler,hayran olmamak elde değil :))


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BigEng 3 yıl
uranus666
BigEng
uranus666Başardılar :))
O ilk aşama idi sanırım. 2. si uzun mesafeli.
Aslında denenen kısım buydu, 2.aşamaya dair pek sorun çıkmaz diye beklenti var. Komik olan canlı yayında çalışanlar başarı beklemiyoruz dedikten hemen sonra başarılı olması çok manidar oldu :)

Beklentileri düşük tutup eğer bir başarısızlık olur ise bundan az etkilenmek ve eğer başarı sağlanır ise daha büyük bir başarıya dönüşmesini sağladılar bence :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 3 yıl
İndirdiler, helal olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BigEng 3 yıl
uranus666
Başardılar :))

O ilk aşama idi sanırım. 2. si uzun mesafeli.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uranus666 3 yıl BigEng
BigEng
uranus666
Başardılar :))

O ilk aşama idi sanırım. 2. si uzun mesafeli.

Aslında denenen kısım buydu, 2.aşamaya dair pek sorun çıkmaz diye beklenti var. Komik olan canlı yayında çalışanlar başarı beklemiyoruz dedikten hemen sonra başarılı olması çok manidar oldu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uranus666 3 yıl
Başardılar :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 3 yıl
geçen seferki droneship i bile tutturamıştı bu seferde aynısı olur.
Geo ya çıkınca yakıt az kalıyor ve çok yükseldiği için daha büyük momentumla geri düşüyor mevcut yakıt en ufak bir rüzgarla bile yetersiz kalıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bender B. Rodriquez 3 yıl
Kalkip izleyeyim bari hesaplarima gore inis ortalama 09:42 de baslayacak. Patlamayi saat 10 a gelmeden goruruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6046 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
spacex, Falcon 9 ve
4 etiket daha Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Nvidia Ansel ile oyun içi ekran görüntüsü alma seviye atlıyor 3 yıl Ucuz ama asla güçsüz değil: GeForce GTX 1070 3 yıl Şimdiye kadar üretilmişlerin en güçlüsü: Nvidia GeForce GTX 1080 3 yıl Genç Han Solo'yu kimin canlandıracağı belli oldu 3 yıl Batarya yüzdesinden sosyal ağ oluşturan uygulama 3 yıl Samsung Gear Fit 2 basın görseli karşınızda 3 yıl 2si1 "İşsiz" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Apple gizli otomobil projesi için 75 bin metrekarelik yer arıyor 3 yıl SpaceX Falcon 9'u bir kez daha indirdi: İşte detaylar 3 yıl Şimdi de Samsung Galaxy Note 6 Lite ihtimali 3 yıl Qualcomm işlemcilerindeki açık, milyonlarca Android kullanıcısını tehdit ediyor 3 yıl TSMC gelecek yılki iPhone'lar için 10nm'lik A11 yonga seti üzerinde çalışıyor 3 yıl HTC’den bu kez One M9 Prime Camera Edition 3 yıl Uncharted ilk olarak mobilde 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1000 etkinliğini canlı izleyin 3 yıl Asus’tan oyuncular için kaydırmaz taban 3 yıl Samsung Gear Fit 2 ve IconX kulaklıklar resmi sitede, ama yanlışlıkla... 3 yıl OnePlus 3, Super VOOC hızlı şarj teknolojisi kullanabilir 3 yıl Tesla, 2018'de yıllık 500 bin otomobil üretmeyi planlıyor 3 yıl Xiaomi CEO'su Mi Max'in teaser görüntüsünü paylaştı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN SpaceX iniş denemesi yapıyor (CANLI)(Falcon 9 iniş yaptı) Sonraki Apple, Çin’deki marka davasını kaybetti 3 yıl Asus, oyuncu dizüstü segmentinde lider 3 yıl Yeni nesil Macbook ilk izlenim videosu ön inceleme 3 yıl İnce metalik gövdeli Galaxy C5'in görüntüleri sızdırıldı 3 yıl Einstein'ın teorisini kanıtlayan araştırmacılara tam 3 milyon dolar 3 yıl General Mobile GM 5 Plus kutudan çıkıyor 3 yıl Siri'nin yaratıcıları yeni bir sanal asistan geliştirdi 3 yıl Windows 10 hakkında ilgi çekici rakamlar 3 yıl Casper'dan parmak izi okuyuculu akıllı telefon: VIA E1 3 yıl YouTube, Unplugged isimli bir çevrimiçi TV hizmeti sunmaya hazırlanıyor 3 yıl Periscope canlı yayın kayıtları artık sonsuza kadar saklanabilecek 3 yıl Samsung Gear VR, konumlama için önemli bir ayrıntıya ihtiyaç duyuyor 3 yıl Maliyet odaklı AMD Radeon R3 SSD serisi duyuruldu 3 yıl Leicester City şampiyon oldu, web siteleri yavaşladı 3 yıl SoundCloud, Spotify’a rakip oluyor 3 yıl 25 yıllık Compaq LTE 5280 dizüstü ile McLaren arasındaki ilginç ilişki 3 yıl Samsung Galaxy Tab 4 bu yıl da devam edecek 3 yıl Yenilenen Apple Music WWDC 2016'da tanıtılacak 3 yıl Google sürücüsüz araç testleri için Chrysler ile anlaştı 3 yıl Aktivite takip özellikli analog saat Garmin Vivomove tanıtıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim