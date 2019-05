SpaceX iniş denemesi yapıyor (CANLI)(Falcon 9 iniş yaptı)

Ayrıca Bkz.

SpaceX bu sabah saatlerinde yeni bir göreve hazırlanıyor. Bir Japon uydusunu Falcon 9 roketiyle birlikte yer eşzamanlı yörüngeye taşıyacak olan şirket görevin sonunda her zaman olduğu gibi yine bir roket indirme denemesi yapacak. SpaceX'in JCSAT-14 ismini verdiği görev TSİ bugün 08.21'de gerçekleşecek.SpaceX, JSCAT-14 görevinin ardından gerçekleşecek olan iniş denemesinin başarıyla sonuçlanacağını düşünmüyor. Japon uydusunun Yeryüzü'nden yaklaşık 22.000 kilometre yüksekliğe taşınacak olması Falcon 9'un başarılı bir iniş yapmasını güçleştirecek. Zira roketin geri dönüş hızı oldukça fazla olacak.Geçtiğimiz ay içerisinde başarılı bir iniş denemesi gerçekleştiren SpaceX'in bu denemesi hatırlayacağınız üzere çok kısa sürmüştü. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kargo taşıyan Falcon 9'un fırlatılması ve denizde yüzen otonom gemiye iniş yapması arasında geçen süre yaklaşık 10 dakika kadardı. ISS'in yaklaşık 400 kilometre yükseklikte, yani Yeryüzü'ne yakın sayılabilecek bir konumda bulunuyor olması önceki iniş denemesinin başarılıyla sonuçlanma olasılığını da epey artıran bir faktör olmuştu.Sonuç olarak SpaceX'in bu sabah gerçekleştireceği denemeden çok da ümitli olmamak da fayda var. Denemenin ardından önceki ay gördüğümüz gibi iniş videoları değil de patlama videoları görme ihtimalimiz daha yüksek. Her neyse, siz yine de takipte kalın. SpaceX'in her denemesi izlemeye değer görüntüler oluşturuyor.Şirketin JSCAT-14 isimli bu görevinin canlı yayınını sizler de aşağıdaki YouTube penceresinden takip edebilirsiniz. Yayının denemeden bir süre önce açılmasını bekliyoruz.