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SpaceX, insanları Mars'a götürecek roket motorunu test etti

27 Eylül'de çok önemli bir etkinliğe hazırlanan SpaceX, bu etkinliğin hemen öncesinde de yeni nesil roket motoru Raptor'un ilk testini gerçekleştirdi. Şirket Mars'a bir adım daha yaklaştı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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SpaceX'in 2009 yılından bu yana üzerinde çalıştığı yeni nesil roket motoru Raptor ilk kez test edildi. Yakıt olarak sıvı metan ve sıvı oksijen kullanan Raptor motorları, SpaceX'in 27 Eylül'de Uluslararası Uzay Kongresi'nde (International Astronautical Congress) düzenleyeceği etkinlikte duyuracağı BFR roketinde kullanılacak.

Mars'ı kolonize etmeye doğru bir adım daha

Resmi Twitter adresi üzerinden haberi duyuran Elon Musk, Raptor hakkında sorulan bazı sorulara da cevap verdi. Raptor'dan "gezegenlerarası taşıma motoru" olarak bahseden Musk, yeni motorlarının tam 3 milyon newton kuvvetinde(310 ton) itici güç oluşturabildiğini ifade etti. Yani Raptor, SpaceX'in bir önceki nesil roketleri Falcon 9 ve Falcon Heavy'de kullanılan Merlin'den yaklaşık 3 kat daha güçlü.

Raptor motorunun ilk testiyle beraber Gezegenlerarası Taşıma Sistemi'ne(Interplanetary Transport System) doğru önemli bir adım daha atan SpaceX aynı zamanda Mars'ı kolonize etme hayallerine de yaklaşmaya devam ediyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Kızıl Gezegen'e ilk insanı göndermeyi planlayan şirketin, 27 Eylül'deki tarihi etkinliğinden önce Raptor motoru, BFR roketi ve Gezegenlerarası Taşıma Sistemi'ne dair ön bilgiler edinmek için aşağıdaki haberlerimize göz atabilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "SpaceX'in inanılmaz Mars planları ve yeni nesil Raptor roket motoru"
Ayrıca Bkz. "SpaceX'in önümüzdeki 10 yıla damga vuracak Mars planları ortaya çıkıyor"

https://twitter.com/elonmusk/ Yorum Yaz
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KaleyDeskop 3 yıl en beğenilen
elon musk, cübbeli hoca'dan açıklama beklediğini söyledi
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tobepeople 3 yıl
Denek lazımsa ben gönüllü olurum :D
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Bukalemun 3 yıl
1960 rusya aklıma geldi :))
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KaleyDeskop 3 yıl en beğenilen
elon musk, cübbeli hoca'dan açıklama beklediğini söyledi
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