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SpaceX'in Dragon uzay kapsülü Dünya'ya geri döndü

2 Temmuz'dan bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan Dragon uzay kapsülü, bugün Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı. Kapsül uzaydan 1.7 tonluk kargoyu da beraberinde getirdi.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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SpaceX'in yaklaşık bir aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan Dragon uzay kapsülü, bugün güvenli bir şekilde Dünya'ya geri döndü. CRS-15 görevi dahilinde ISS'e gönderilen kapsül, yaklaşık ikmal maddeleri ve bilimsel ekipmanlardan oluşan 2.7 tonluk kargoyu yörüngeye taşımıştı.

Dragon'un Dünya'ya dönüşü yaklaşık 5.5 saatte tamamlandı. Pasifik Okyanusu'na yerel saatle 06.00'da iniş yapan uzay aracı, aynı zamanda 1.7 tonluk yükü de Yeryüzü'ne getirdi. Bilimsel numuneler ve araştırma ekipmanlarından oluşan yük, SpaceX tarafından çıkarılıp uzay ajanslarına teslim edilecek.

Ayrıca Bkz. "ISS'in yeni üyesiyle tanışın: İşte yapay zekalı 'süzülen' robot CIMON"
SpaceX, tıpkı roketlerinde olduğu gibi uzay kapsüllerinde de tekrar kullanılabilirliği çok önemsiyor. CRS-15 görevi, bugün Dünya'ya dönüş yapan Dragon kapsülünün ikinci kargo göreviydi. Aynı kapsül daha önce 2016 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmiş ve sonrasında yine başarılı bir şekilde Yeryüzü'ne dönmüştü

İnsanoğlunu Mars'a götürebilmek için çok büyük maddi olanağa ihtiyacı olan SpaceX, bu anlamda tekrar kullanılabilirliği çok önemsiyor. CRS-15 görevi öncesinde basın toplantısı sırasında konuşan SpaceX yetkilisi Jessica Jensen,"SpaceX, en başından bu yana uzay sektörünü ticari havacılık sektörüne benzetmeye çalışıyor. Daha güvenli ve daha uygun. Bunu başarabilmek için de uzay araçlarımızı tekrar tekrar kullanmak zorundayız." sözlerini kullanmıştı. Mars planlarından da bahseden Jensen son olarak,"Yüz milyonlarca insanın yıldızları keşfettiği ve farklı gezegenlerde yaşadığı bir uygarlığa giden yolda tekrar kullanılabilirlik kilit noktalardan birisi." ifadelerine yer veriyor.

https://www.space.com/41377-spacex-dragon-cargo-capsule-splashes-down.html Yorum Yaz
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uzaylilarinbelgeleri 9 ay
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mustafasadık 9 ay
indiği konumu sinyal vericiler kuleye bildiriyor ve ekipler hazır oluyor. 3 kademeli paraşüt sistemi var. son paraşütler açılıdığında inme hızı 1 saniyede 1 km ye kadar düşüp belirli bir süre sonra tekrar yükselmeye başlıyor, bu nedenle inen kişi/malzeme zarar görmeden yer çekimine teslim oluyor. Hoşgeldin içerisinde uzay çöpü preslenmiş yemek atıkları, teknik malzemeler bulunan kargo paketi.
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SigSauer6 9 ay

Harikulade
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