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SpaceX'in bu haftaki çılgın planı: 3 farklı roketi aynı anda indirecekler

Tekrar kullanılabilir roketleriyle uzay sektöründe büyük bir devrime imza atan SpaceX, 6 Şubat'ta gerçekleşmesi planlanan Falcon Heavy kalkışında çılgın bir deneme gerçekleştirecek.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, bildiğiniz gibi önümüzdeki günler içerisinde yeni nesil devasa roketi Falcon Heavy'yi ilk kez fırlatmaya hazırlanıyor. Dünyanın en güçlü roketinin ilk kez havalanacağı ve Elon Musk'ın kendi Tesla Roadster aracını Mars'a göndereceği bu kalkış günü SpaceX tarihinin belki de en heyecanlı günlerinden birisi olacak. Tüm uzay meraklıların büyük bir merakla beklediği 6 Şubat kalkış gününde şirket ayrıca başka bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor.

Elon Musk'ın ilk kez 2011 yılında küçük bir gazeteci ekibi karşısında tanıtımını yaptığı Falcon Heavy, bünyesinde üç farklı itici roket bulunduruyor. Her biri bir Falcon 9 gücünde olan bu itici roketler yörüngeye ulaştıktan sonra birbirlerinden ayrılıyorlar ve bağımsız olarak Yeryüzü'ne dönüş yapıyorlar. İticiler aslen bir Falcon 9'un ilk kısmıyla aynı dizayna sahip olmaları nedeniyle elbette tekrar kullanılabilirlik özelliklerine de sahipler. Yani SpaceX'in çılgın planı tüm bu itici roketleri tek bir denemede simültane bir şekilde indirerek tarihi bir işe imza atmak.


Biri okyanusa, ikisi karaya inecek


Üç itici roketinin iniş denemeleri diğer Falcon 9 görevlerinde de olduğu gibi asıl görevin tamamlanmasından sonra gerçekleşecek. Elon Musk'ın birinci nesil Tesla Roadster aracını da içeren yükün başarıyla yörüngeye taşınmasının ardından Falcon Heavy üç parçaya ayrılıp Yeryüzü'ndeki iniş alanlarına doğru harekete geçecek. İticilerden birisi okyanusta bekleyen drone gemiye, diğer ikisiyse Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan Landing Zone-1 ve Landing Zone-2'ye iniş yapacak.

SpaceX'in iniş denemesi için geçtiğimiz günlerde okyanusa gönderdiği "Of Course I Still Love You" isimli drone gemisi:


Tabi SpaceX'in tüm bu iniş planları görevin tamamiyle başarılı geçmesi halinde mümkün olacak. Zira şirket, tam 27 farklı roket motorunun güç verdiği Falcon Heavy'de SpaceX'in bir diğer roketi Falcon 9'a göre kalkışından inişine kadar her alanda çok daha komplike zorluklarla karşı karşıya.

Geçtiğimiz dönemlerde bu zorluklardan bahseden CEO Musk,"Falcon Heavy'yi 2011 yılında ilk kez duyurduğumuzda karşımıza çıkacak olan zorluklardan hiç haberimiz yoktu. Üç Falcon 9 iticisini birbirlerine yapıştırıp yeni bir roket oluşturmak ne kadar zor olabilir, değil mi? Elbette işin aslı hiç de öyle değil. Bütün kuvvetler, aerodinamiğin tamamı değişiyor. Falcon Heavy'yi şu anki haline getirebilmek için merkez iticiyi yeniden tasarlamamız ve tonlarca yeni donanım eklememiz gerekti." sözlerini kullanıyor. Musk, Falcon Heavy'yi 2011 yılında ilk kez tanıttığında roketin 2013 yılının sonlarına doğru ilk kez havalanacağı söylemişti. Ancak SpaceX'in kendisinin de beklemediği bu teknik zorluklar nedeniyle kalkış tam 4 sene boyunca ertelenmek zorunda kaldı.

Her anlamda uzay araştırmaları tarihinin en heyecanlı görevlerinden birisi olan Falcon Heavy'nin ilk uçuşu bakalım nasıl sonuçlanacak.
https://www.businesswire.com/news/home/20180203005057/en/SpaceX-Confirms-Stage-Landing-Attempts-Land-Upcoming/?feedref=JjAwJuNHiystnCoBq_hl-R2sso4tCp8l0Yad2mB4_VJcgiwDl5F89IquLVWUqfRVgLxDkSKfgoruKb9yWl5as-PbWreMWuYBefATrZ0EPTVwBy5zzcjujtbJhwuWD3GRBSvR87oUDgbHejiywQBpbg== Yorum Yaz
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gxhero 1 yıl
Adamlar az kaldı uzayda gurup yapacak biz hala torba vergiler ile can çekişelim, bu arada nasa 150 kişi bir roketi doğrultamıyor bu spacex üçünü bir arada iyimiş hadi hayırlısı... :]
Adamlar az kaldı uzayda gurup yapacak biz hala torba vergiler ile can çekişelim, bu arada nasa 150 kişi bir roketi doğrultamıyor bu spacex üçünü bir arada iyimi...
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serafon 1 yıl en beğenilen
Bundan yakında film çıkar. Marsa gider yine birileri, orada aksilikler çıkar. Tam ne yapacağım derken Musk'ın aracı bulur filan :)
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ratch 1 yıl
Sürekli gelişiyor
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Prof.Celal Şengör 1 yıl
Elon Musk'un yenilikçi olması, geleneksel olguları sorgulaması ve hayal gücünü bilimle bağdaştırmasının ürünleri bunlar. Etkilenmemek mümkün değil.
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grup_34 1 yıl Prof.Celal Şengör
Hocam,numaram onayli olmadigi icin pm atamiyorum,kusura bakma,ilgin icin tesekkur ederim.
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obsesoz 1 yıl
Çok çılgınca
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obsesoz 1 yıl
Çok çılgınca
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serafon 1 yıl en beğenilen
Bundan yakında film çıkar. Marsa gider yine birileri, orada aksilikler çıkar. Tam ne yapacağım derken Musk'ın aracı bulur filan :)
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NimbleSoul 1 yıl serafon
Film olmasa da benzer konuda dizisi çıktı bile. Yapım National Geograpic tarafından yayınlandı ve doğrudan SpaceX'in Mars görevi ile ilgili. imdb.com/...
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gxhero 1 yıl
Adamlar az kaldı uzayda gurup yapacak biz hala torba vergiler ile can çekişelim, bu arada nasa 150 kişi bir roketi doğrultamıyor bu spacex üçünü bir arada iyimiş hadi hayırlısı... :]
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