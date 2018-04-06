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SpaceX'in canlı yayını lisans engeline takıldı

Fırlatılan roketlerin ardından canlı yayınlarla takipçilerine nefis görüntüler sunan SpaceX'in canlı yayınlarında kesintiler meydana gelebilir. Yetkili kurumlara göre şirketin lisans alması gerekiyor.
1 yıl
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Uzay
Furkan Babur
Yazar
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Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, roketlerin fırlatma anından uzaydaki yolculuğuna kadar önemli bir kısmı takipçileriyle canlı yayınlarla paylaşıyor. Şirket bu hamlesiyle hem şeffaflığını gözler önüne seriyor hem de şirketin çalışmalarıyla ilgilenen kişileri bilgilendirmiş oluyor. Tabi şüphesiz bu yayınlardan en önemlisi Elon Musk'ın Tesla Roadster'ını uzaya fırlattığı yayın olmuştu. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin izlediği canlı yayın bugüne dek 21 milyon kez izlenilmiş durumda. Roadster'ın Dünya'yı arkasına aldığı anlar da hafızalardan uzun bir süre çıkmayacak gibi görünüyor.


 

SpaceX takipçileri severek izledikleri bu yayınlardan bir süre uzak kalabilir zira SpaceX'in geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği yayında, yayından sorumlu şirket yetkilileri önemli bir duyuru yaptı. Telekomünikasyon şirketi Iridium'a ait uyduların Falcon 9 roketiyle yörüngeye taşındığı yayında, uyduların yörüngeye yerleşmesiyle birlikte yayın kesildi. Konuyla ilgili açıklama yapan şirket yetkilisi, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi(NOAA)'nin politikaları gereği yayını burada kesmek zorunda olduklarını aktardı.


26 yıllık düzenleme engel çıkardı

SpaceX, ABD Savunma Bakanlığı'na ait bazı yükleri de yörüngeye taşıdığından bu misyonlarda yayının kesildiğine şahit olmuştuk ancak bu kesilmelerin nedeninin ulusal güvenlik olduğu şirket tarafından da teyit edilmişti. Şirketin son görevindeki kesilmenin nedeni ise NOAA'nın politikalarına ve artık eskimeye yüz tutmuş 26 yıllık bir yasal düzenlemeye dayanıyor. SpaceX'in açıklamalarına göre NOAA, 1992 yılında yürürlüğe giren bir federal yasayı uygulamaya başladı. Yasa uyarınca ticari uzay aracıyla Dünya'nın görüntüsünü kaydeden ve paylaşan şirketlerin bu faaliyetleri için NOAA'dan lisans alması gerekiyor.


Tabi NOAA'nın bu uygulamayı hayata geçirdiği tarih biraz enteresan zira bugüne kadar SpaceX ve bazı özel uzay/havacılık şirketleri, ticari uzay araçlarıyla Dünya'nın görüntülerini pek çok kez paylaşmıştı. Öte yandan asıl amacı iklimi incelemek olan NOAA'nın ticari uydular ve uzay araçlarıyla ilgili karar vermesi de kurumun görev alanına pek uygun değil. 


SpaceX takipçilerini sinirlendiren bu kararla ilgili çok sayıda teori ortaya atılmış durumda. Bunlardan en dikkat çekeni ise NOAA'nın, bu sektöre olan ilgiden faydalanmak istediğini ileri sürüyor. İddiaya göre Roadster ve kukla astronot Starman'ın uzaya fırlatılması kitlelerin ilgisini çektiği gibi uzay şirketlerini de benzer operasyonlar için teşvik etti. Bu ilgiden kendisine pay çıkarmak isteyen NOAA ise şirketlere lisans ücreti yükleyerek kazanç elde etmek istiyor.


120 günü bulabilir 

Bu ve benzeri iddialar hakkında SpaceX ya da NOAA'dan bir açıklama gelmiş değil ancak kesin olan bir şey var ki; SpaceX'in canlı yayınlarında kesintiler bir süre daha devam edecek. SpaceX gerekli lisansı almak için NOAA'ya başvurduğunu bildirdi ancak kurumun gerekli incelemeleri yapmasının ve lisansı vermesinin 120 günü bulabileceği belirtiliyor. 


http://fortune.com/2018/04/05/space-x-noaa-license-starman/ Yorum Yaz
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eAkman 1 yıl en beğenilen
Aydan arsa satan zihniyet... Dünyanın görüntüsünü kimden satın aldınız da satıyorsunuz?
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Hoca 1 yıl
Yenilikçi olupta, bundan dolayı zarar görmeyen kim var ?
Paganlar; uzayın ve matematiğin doğum yeri, ödülü Hristiyanlarca yakılmak.
Giordano Bruno; Dünya'nın döndüğünü söylemiş, ödülü yakılarak idam.
Hazerfen Çelebi, ilk uçan insan, ödülü idam.
Uzun Mehmet, Türkiye'nin ilk kömürünü bulan insan, ödülü 1 kese altın, ve suikast.
Nikola Tesla; AC akımın babası,bu satırları okumanızın babası, ödülü parasızlık, yalnızlık.
M.K. Atatürk, bu satırları Türkçe okumanızın babası, ödülü 3 suikast 1 zehirlenme.
Geçmişten günümüze , yenilikçiler, gelenikçiler tarafından hep tehdit görülmüş ve başlarına olmadık işler gelmiştir.
En güncel örnek Tesla motors;
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malifural 1 yıl
Türkiyeyi görüntülerse bizde onlardan lisans parası isteyelim sonuçta bizim memleketin manzarısı beleşe gitmesin. birde google ın ay yarışmasıda böyle bir engelle karşılaştığı söyleniyor bilmiyorum doğrumu aya gitsek amaerika benim toprağım derse
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eAkman 1 yıl en beğenilen
Aydan arsa satan zihniyet... Dünyanın görüntüsünü kimden satın aldınız da satıyorsunuz?
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