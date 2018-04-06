SpaceX'in canlı yayını lisans engeline takıldı

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, roketlerin fırlatma anından uzaydaki yolculuğuna kadar önemli bir kısmı takipçileriyle canlı yayınlarla paylaşıyor. Şirket bu hamlesiyle hem şeffaflığını gözler önüne seriyor hem de şirketin çalışmalarıyla ilgilenen kişileri bilgilendirmiş oluyor. Tabi şüphesiz bu yayınlardan en önemlisi Elon Musk'ın Tesla Roadster'ını uzaya fırlattığı yayın olmuştu. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin izlediği canlı yayın bugüne dek 21 milyon kez izlenilmiş durumda. Roadster'ın Dünya'yı arkasına aldığı anlar da hafızalardan uzun bir süre çıkmayacak gibi görünüyor.





SpaceX takipçileri severek izledikleri bu yayınlardan bir süre uzak kalabilir zira SpaceX'in geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği yayında, yayından sorumlu şirket yetkilileri önemli bir duyuru yaptı. Telekomünikasyon şirketi Iridium'a ait uyduların Falcon 9 roketiyle yörüngeye taşındığı yayında, uyduların yörüngeye yerleşmesiyle birlikte yayın kesildi. Konuyla ilgili açıklama yapan şirket yetkilisi, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi(NOAA)'nin politikaları gereği yayını burada kesmek zorunda olduklarını aktardı.





26 yıllık düzenleme engel çıkardı

SpaceX, ABD Savunma Bakanlığı'na ait bazı yükleri de yörüngeye taşıdığından bu misyonlarda yayının kesildiğine şahit olmuştuk ancak bu kesilmelerin nedeninin ulusal güvenlik olduğu şirket tarafından da teyit edilmişti. Şirketin son görevindeki kesilmenin nedeni ise NOAA'nın politikalarına ve artık eskimeye yüz tutmuş 26 yıllık bir yasal düzenlemeye dayanıyor. SpaceX'in açıklamalarına göre NOAA, 1992 yılında yürürlüğe giren bir federal yasayı uygulamaya başladı. Yasa uyarınca ticari uzay aracıyla Dünya'nın görüntüsünü kaydeden ve paylaşan şirketlerin bu faaliyetleri için NOAA'dan lisans alması gerekiyor.







Tabi NOAA'nın bu uygulamayı hayata geçirdiği tarih biraz enteresan zira bugüne kadar SpaceX ve bazı özel uzay/havacılık şirketleri, ticari uzay araçlarıyla Dünya'nın görüntülerini pek çok kez paylaşmıştı. Öte yandan asıl amacı iklimi incelemek olan NOAA'nın ticari uydular ve uzay araçlarıyla ilgili karar vermesi de kurumun görev alanına pek uygun değil.





SpaceX takipçilerini sinirlendiren bu kararla ilgili çok sayıda teori ortaya atılmış durumda. Bunlardan en dikkat çekeni ise NOAA'nın, bu sektöre olan ilgiden faydalanmak istediğini ileri sürüyor. İddiaya göre Roadster ve kukla astronot Starman'ın uzaya fırlatılması kitlelerin ilgisini çektiği gibi uzay şirketlerini de benzer operasyonlar için teşvik etti. Bu ilgiden kendisine pay çıkarmak isteyen NOAA ise şirketlere lisans ücreti yükleyerek kazanç elde etmek istiyor.





120 günü bulabilir

Bu ve benzeri iddialar hakkında SpaceX ya da NOAA'dan bir açıklama gelmiş değil ancak kesin olan bir şey var ki; SpaceX'in canlı yayınlarında kesintiler bir süre daha devam edecek. SpaceX gerekli lisansı almak için NOAA'ya başvurduğunu bildirdi ancak kurumun gerekli incelemeleri yapmasının ve lisansı vermesinin 120 günü bulabileceği belirtiliyor.

http://fortune.com/2018/04/05/space-x-noaa-license-starman/