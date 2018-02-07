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SpaceX'in inişini göstermediği merkez rokete ne oldu?

SpaceX CEO'su Elon Musk, Falcon Heavy test uçuşundan sonra gerçekleştirilen basın toplantısında bazı ilginç soruları cevapladı. Musk, inişini göremediğimiz merkez iticinin suya çakıldığını söylüyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
10,3b
1
36
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, dün geceki Falcon Heavy test uçuşuyla adeta tüm dünyanın gözleri önünde dev bir teknoloji şovu yaptı. Simultane bir şekilde iki roketi uzaydan geri getirip Yeryüzü'ne indiren şirket, bununla da kalmayıp yörüngedeki Tesla Roadster aracı üzerinden saatlerce canlı yaparak adeta bir bilim kurgu filminden çıkmış gibi görünen muhteşem manzaralar ortaya çıkardı.

Ancak her ne kadar görev SpaceX için çok büyük bir başarıyla sonlanmış olsa da yayını izleyen birçok insanın aklında şu soru kaldı:"İnişini göremediğimiz merkez iticiye ne oldu?". Zira iniş denemesinin okyanusun ortasında gerçekleşmesinden dolayı yine roketin tam iniş yapacağı sırada drone gemisiyle olan iletişim kesilmişti. Elon Musk, akıbetini bilmediğimiz merkez iticinin son durumunu düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

Merkez iticinin yeterli yakıt kalmaması nedeniyle düzgün bir iniş gerçekleştiremediğini belirten Musk,"Falcon Heavy'nin ilk test uçuşu merkez iticinin durumu haricinde neredeyse kusursuz bir başarıyla sonlandı. İniş denemesinden önce yakıtın bitmesi nedeniyle roket yavaşlayamayıp düzgün bir iniş gerçekleştirememiş. Drone gemisinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta 480 km/s gibi bir hızla suya çakıldığını düşünüyoruz. Kameralar da patlamadıysa bu anın görüntülerini de yayınlayacağız. İzlemesi eğlenceli bir görüntü olacağından eminim." ifadelerini kullanıyor.

 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5361587/SpaceX-confirms-DID-lose-Falcon-Heavy-rocket.html Yorum Yaz
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fuckulteli 1 yıl en beğenilen
Klima mı açıkmış, nasıl yetmemiş yakıt :)
Planlanandan çok mu yakıt yaktı yani test sırasında..
Ah bee, atmosferi geçip okyanusta boğulmak bu işte :)
2 Yanıt Yanıtla +28
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Dürüstİnsan 1 yıl
Hatalar elbet olur. Sonuçta bu tür projelerle insanlığın karşısına çıkmak bile Musk'ın ve ekibinin ne kadar özgüven sahibi olduğunu gösterir.
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emre_virüs 1 yıl fuckulteli
Orijinalden alıntı: fuckulteli
Klima mı açıkmış, nasıl yetmemiş yakıt :)
Planlanandan çok mu yakıt yaktı yani test sırasında..
Ah bee, atmosferi geçip okyanusta boğulmak bu işte :)

Fabrika verisindeki atmosfer dışı gerçek tüketim değerleri uyuşmadıysa demekki
Orijinalden alıntı: fuckulteliKlima mı açıkmış, nasıl yetmemiş yakıt :)Planlanandan çok mu yakıt yaktı yani test sırasında..Ah bee, atmosfer...
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1 Avatar
Mr.ED 1 yıl
Reis de bizim gibi 50 liralık koyuyor depoya her halde.
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forgatten2 1 yıl
Haberde küçük bir yanlışlık var. Elon Musk'ın açıklamasına göre ana roketin yakıtı değil, roketi tekrar ateşlemede kullanılan "trietilalüminyum - trietilboran" bittiği için iniş sırasında kullanılan üç motordan sadece bir tanesi ateşlenebilmiş, bu nedenle roket yeterince yavaşlayamamış ve yaklaşık 500km/h hızla okyanusa çakılmış.
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u.akbay 1 yıl
Tecrübe kazandıkça daha iyilerini yapacaklardır.
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abdullah199 1 yıl
Ana roketin çakılması ve roadstarın yörüngeyi tutturamamasına rağmen çok çok büyük bir başarı insanlık tarihi için. Önümüzdeki 10 sene içinde uzay turizmi hayal olmaktan çıkmış gözüküyor.
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klişeavcısı 1 yıl
bu zamana kadar gördüğüm en iyi reklam çalışmalarından biri olmuş..
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flashabu 1 yıl klişeavcısı
klişeavcısı

bu zamana kadar gördüğüm en iyi reklam çalışmalarından biri olmuş..
Ne reklam calismasi @klişeavcısı ? Adam kendi arabasini kendi roketleriyle marsin yorungesine gonderip, roketleri geri indirdi!
Yanıtla +2
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LittleHawk 1 yıl
Marsa gidilse geri gelinemeyeceği zaten bilinen bir gerçek
oraya gidip koloni kuracaklar
--
benim merak ettiğim neden tekrardan insanlı Ay yolculuğunun yapılmadığı
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DH Misafiri 1 yıl
Roketle insanla Mars'a gidilemeyeceği, gitse bile dönülemeyeceği yine anlaşıldı. Uzay gemisi yapmadan Uzay muhabbeti yapmasınlar. Boş Reklam....
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DH Misafiri 1 yıl
Devrim Arabaları nın akıbeti gibi olmaz inşallah..
Darwin arabaları..
Darwin
Evrim
Ev
Uyku
Uy..Hmnnaaa kymmmm
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igetsky 1 yıl mementopolis
mementopolis

Marquis-de-Sade`
Göstermediler diye fake mi oluyor? Yapmayın hocam o kadar insan o kadar ülke kalkıp bunu diyemiyor bizim insanımız sağdan soldan okuduğu şeyleri beyninde harmanlayıp şuursuzca yazıyorlar. Biriside hiçbir hiçbir mekik atmosferden çıkamadı diyordu geçen haberde ya arkadaş bu işlerden bi Amerika mı anlıyor? Rusya Çin Japonya bilmiyor mu? Yalancılar sizi diyemez mi, aralarında insanlığı kandıracaz diye anlaşma mı yaptılar?

Hayata ne hileler ne tuzaklar var bilsen.
sunuda suyraya koyayim :D


bu da bonus :D




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mementopolis 1 yıl igetsky
bende sana





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Marquis-de-Sade` 1 yıl mementopolis
Göstermediler diye fake mi oluyor? Yapmayın hocam o kadar insan o kadar ülke kalkıp bunu diyemiyor bizim insanımız sağdan soldan okuduğu şeyleri beyninde harmanlayıp şuursuzca yazıyorlar. Biriside hiçbir hiçbir mekik atmosferden çıkamadı diyordu geçen haberde ya arkadaş bu işlerden bi Amerika mı anlıyor? Rusya Çin Japonya bilmiyor mu? Yalancılar sizi diyemez mi, aralarında insanlığı kandıracaz diye anlaşma mı yaptılar?
2 Yanıt Yanıtla +2
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Krone 1 yıl Marquis-de-Sade`
Hiçbir mekik atmosferden çıkamadıysa haberleşmeyi nasıl yapıyormuş bu arkadaş. Uydulardan haber yok herhalde. Onuda geçtim koskoca uluslararası uzay istasyonu var. O feyk bu feyk oturduğu yerden sallayanlar gerçekten acizler.
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mementopolis 1 yıl Marquis-de-Sade`
Marquis-de-Sade`
Göstermediler diye fake mi oluyor? Yapmayın hocam o kadar insan o kadar ülke kalkıp bunu diyemiyor bizim insanımız sağdan soldan okuduğu şeyleri beyninde harmanlayıp şuursuzca yazıyorlar. Biriside hiçbir hiçbir mekik atmosferden çıkamadı diyordu geçen haberde ya arkadaş bu işlerden bi Amerika mı anlıyor? Rusya Çin Japonya bilmiyor mu? Yalancılar sizi diyemez mi, aralarında insanlığı kandıracaz diye anlaşma mı yaptılar?

Hayata ne hileler ne tuzaklar var bilsen.
sunuda suyraya koyayim :D


bu da bonus :D
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