SpaceX'in tarih yazdığı anlardan muhteşem fotoğraflar

SpaceX'in geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği tarihi Falcon 9 roket inişinden yepyeni fotoğraflar yayımlandı. Şu ana kadar yalnızca uzakta ve düşük kalitede görebildiğimiz iniş anlarına şimdi daha iyi bir şekilde göz atabilme fırsatı yakalıyoruz.



CRS-8 isimli bir görev dahilinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşımak amaçlı Dragon uzay aracıyla birlikte geçtiğimiz Cuma günü fırlatılan Falcon 9, fırlatılış anının yaklaşık 10 dakika sonrasında denizde yüzen uzaktan kontrollü bir gemiye iniş yapmıştı. Tarihi inişin ardından Port Canaveral isimli limana götürülen Falcon 9 şimdi bir takım testlerden geçecek. Falcon 9'un bu testlerden başarılı sonuçlar alması halinde önümüzdeki aylarda tekrar fırlatılma ihtimali de bulunuyor.



Şirketin kurucusu Elon Musk 2016 yılı içerisinde %70 oranında başarılı iniş yapacaklarını tahmin ediyor. 2017 yılında bu oranı %90'lara kadar çıkarmayı umduklarını belirten Musk, tekrar kullanılabilir roketlerin uzay çalışmalarında çok büyük bir devrimin kapılarını aralayacağını ifade ediyor.

https://www.flickr.com/photos/spacex/with/26305479266/