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SpaceX'in tarih yazdığı anlardan muhteşem fotoğraflar

Falcon 9'un Atlantik Okyanusu'nda yüzen uzaktan kontrollü gemiye iniş anlarını şimdi daha kaliteli bir şekilde görebiliyoruz. İşte şirketin Flickr üzerinden yayımladığı o muhteşem fotoğraflar:
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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SpaceX'in geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği tarihi Falcon 9 roket inişinden yepyeni fotoğraflar yayımlandı. Şu ana kadar yalnızca uzakta ve düşük kalitede görebildiğimiz iniş anlarına şimdi daha iyi bir şekilde göz atabilme fırsatı yakalıyoruz.

CRS-8 isimli bir görev dahilinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşımak amaçlı Dragon uzay aracıyla birlikte geçtiğimiz Cuma günü fırlatılan Falcon 9, fırlatılış anının yaklaşık 10 dakika sonrasında denizde yüzen uzaktan kontrollü bir gemiye iniş yapmıştı. Tarihi inişin ardından Port Canaveral isimli limana götürülen Falcon 9 şimdi bir takım testlerden geçecek. Falcon 9'un bu testlerden başarılı sonuçlar alması halinde önümüzdeki aylarda tekrar fırlatılma ihtimali de bulunuyor.

Şirketin kurucusu Elon Musk 2016 yılı içerisinde %70 oranında başarılı iniş yapacaklarını tahmin ediyor. 2017 yılında bu oranı %90'lara kadar çıkarmayı umduklarını belirten Musk, tekrar kullanılabilir roketlerin uzay çalışmalarında çok büyük bir devrimin kapılarını aralayacağını ifade ediyor.

https://www.flickr.com/photos/spacex/with/26305479266/ Yorum Yaz
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metalmilita 3 yıl en beğenilen
Çok gerilerdeyiz çok, nasıl bu farkı kapatırız yada kapatırmıyız bilemem, bir yandan saçma sapan siyasi tartışmalar, bir yanda taciz tecavüzler, diğer yandan ateş çemberinde bir ülke teröristler, vatan hainleri bölücüler, nasıl olacak bu işler bekir kardeeş.
Çok gerilerdeyiz çok, nasıl bu farkı kapatırız yada kapatırmıyız bilemem, bir yandan saçma sapan siyasi tartışmalar, bir yanda taciz tecavüzler, diğer yandan a...
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BigEng 3 yıl
murdocklawless
orucu ne bozar biz onu tartışmaya devam edelim.

Bu tür cümleleri de bilimsel gelişmelerin yaşandığı her habere yazıyorsunuz da bunla onun alakası ne ? Bu tür şeyler yabancı ülkelerde de yaşanıyor . Dinle ilgili şeylerin din üzerinde çalışmalar yapan kişiler arasında tartışılması normaldir.Bizim sorunumuz o değil.Bizim sorunumuz bilime yeterince yatırım yapılmaması . Çok iyi beyinlerimiz var fakat değeri bilinmiyor. Çoğunu da dünyanın diğer ülkelerine kaptırıyoruz. E adamlarda haklı gitmekle . Bildiğin ülke savaş halinde ve bilim , mühendislik ile uğraşanların aldığı maaşları görüyoruz. Bildiğin avrupa ülkelerindeki askeri ücretle başlatıyorlar.
murdocklawlessorucu ne bozar biz onu tartışmaya devam edelim.Bu tür cümleleri de bilimsel gelişmelerin yaşandığı her habere yazıyorsu...
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BigEng 3 yıl
murdocklawless
orucu ne bozar biz onu tartışmaya devam edelim.

Bu tür cümleleri de bilimsel gelişmelerin yaşandığı her habere yazıyorsunuz da bunla onun alakası ne ? Bu tür şeyler yabancı ülkelerde de yaşanıyor . Dinle ilgili şeylerin din üzerinde çalışmalar yapan kişiler arasında tartışılması normaldir.Bizim sorunumuz o değil.Bizim sorunumuz bilime yeterince yatırım yapılmaması . Çok iyi beyinlerimiz var fakat değeri bilinmiyor. Çoğunu da dünyanın diğer ülkelerine kaptırıyoruz. E adamlarda haklı gitmekle . Bildiğin ülke savaş halinde ve bilim , mühendislik ile uğraşanların aldığı maaşları görüyoruz. Bildiğin avrupa ülkelerindeki askeri ücretle başlatıyorlar.
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funnel 3 yıl
Glitz
O degil de neden bu okyanusa iniyor karada düzlük alan mı kalmadı?

Karada işler ters giderde roket yerleşim alanına düşer diye denizde bir yere inmek isteniyor olabilir.
İkinci ihtimal, roket yörüngesi kalktığı yer ile ineceği yer arası mesafenin çok uzun olmasına ve karadan kalkınca mecburen okyanusa biryere inmesini gerektiriyor olabilir.
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Glitz 3 yıl
O degil de neden bu okyanusa iniyor karada düzlük alan mı kalmadı?
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ratch 3 yıl Glitz
Glitz
O degil de neden bu okyanusa iniyor karada düzlük alan mı kalmadı?

Karada da denendi diye biliyorum.
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kadirirdem 3 yıl
süper kareler böyle şeyleri görünce oldukça geriden geldiğimizi bir kere daha görüyoruz...
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murdocklawless 3 yıl
orucu ne bozar biz onu tartışmaya devam edelim.
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metalmilita 3 yıl en beğenilen
Çok gerilerdeyiz çok, nasıl bu farkı kapatırız yada kapatırmıyız bilemem, bir yandan saçma sapan siyasi tartışmalar, bir yanda taciz tecavüzler, diğer yandan ateş çemberinde bir ülke teröristler, vatan hainleri bölücüler, nasıl olacak bu işler bekir kardeeş.
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Atılgan oo 3 yıl
e tamam iste bunlarla marsa koloni icin malzemeleri gonderirler artik.
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