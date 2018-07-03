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SpaceX'in uzaya fırlattığı Falcon 9, gökyüzünü işte böyle aydınlattı

Gün doğumu sırasında Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir kargo görevine çıkan SpaceX, gökyüzünde muhteşem görüntüler oluşturdu. İşte kalkış anı ve sonrasına ait video ve fotoğraflar:
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, geçtiğimiz günlerde NASA için çok önemli bir uzay görevine çıktı. CRS-15 isimli görevde Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıyan SpaceX, tekrar kullanılabilirlikteki rüştünü bir kez daha kanıtlayarak hem kullanılmış bir roketi hem de kullanılmış bir uzay aracını aynı anda yörüngeye fırlattı.

Ayrıca Bkz. "Evrende yalnız mıyız? Sizler ne düşünüyorsunuz? [Anket#14]"
Yerel saatle 05.42, yani gün doğumu sırasında gerçekleşen kalkışta aynı zamanda büyüleyici görüntüler de ortaya çıktı. İşte kalkış anlarını gösteren video:


CRS-15 görevi SpaceX'in NASA için çıktığı 15. Uluslararası Uzay İstasyonu kargo görevi oldu. İkmal maddeleri ve bilimsel ekipmanlardan oluşan tam 2.7 tonluk kargoyu ISS'e taşıyan SpaceX, görev sonrasında ise herhangi bir iniş denemesinde bulunmadı.
Elon Musk, görevde kullanılan Falcon 9'un "Block 4" sürümünden olması nedeniyle roketi ikinci kez kullandıktan sonra kullanımdan kaldırdıklarını açıkladı. SpaceX bildiğiniz gibi bir süredir tüm Falcon 9 roketlerini "Block 5", yani final versiyon olacak şekilde düzenliyor ve eski sürümleri son kez göreve çıkardıktan sonra kullanımdan kaldırıyor.
İnsanoğlunu Mars'a götürebilmek için çok büyük maddi olanağa ihtiyacı olan SpaceX, her geçen yıl çıktığı görev sayısını artırıyor. 2017 yılında bir önceki yıla göre kalkış sayısını ikiye katlayan şirket, bu yıl da 2017'ye oranla %50 daha fazla göreve çıkacak.
CRS-15 görevi öncesinde basın toplantısı sırasında konuşan SpaceX yetkilisi Jessica Jensen,"SpaceX, en başından bu yana uzay sektörünü ticari havacılık sektörüne benzetmeye çalışıyor. Daha güvenli ve daha uygun. Bunu başarabilmek için de uzay araçlarımızı tekrar tekrar kullanmak zorundayız." sözlerini kullanıyor. Mars planlarından da bahseden Jensen son olarak,"Yüz milyonlarca insanın yıldızları keşfettiği ve farklı gezegenlerde yaşadığı bir uygarlığa giden yolda tekrar kullanılabilirlik kilit noktalardan birisi." ifadelerine yer veriyor. 
CRS-15 görevinden hazırladığımız galeri: 

https://arstechnica.com/science/2018/07/the-final-launch-of-spacexs-block-4-rocket-looked-stunning/ Yorum Yaz
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