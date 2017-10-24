Spectacles gözlükleri elde kaldı, donanım planları sil baştan

Snapchat uygulamasının geliştiricisi Snap Inc. tarafından geçen yıl tanıtılan ve bu yıl başlarında piyasaya sürülen Spectacles kayıt gözlükleri ilk zamanlarda oldukça başarılı satışlar yapmıştı. Ne var ki ürünler elde kalmaya başladı.

Fırtına dindi

Satışa çıktığı dönemde 150 binden fazla satan ve firmaya 30 milyon dolar civarında gelir getiren Spectacles gözlükler, yeni planların oluşmasını sağlamıştı. Snap Inc.’nin yakın zamanda daha gelişmiş bir gözlük ve özçekim Drone modeli geliştirmesi bekleniyordu.

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Ayrıca Snap Inc. geçen yıl gözlüğe gösterilen ilgi karşısında siparişlerini revize etmiş ve ilk paket siparişin sonrasında yüz binlerce gözlük daha sipariş etmişti. Gelen bilgilere göre gözlüğe olan ilgi çok düşmüş durumda ve siparişler raflarda kaldı. Hatta halen sipariş edilmiş ancak birleştirilmemiş bileşenlerin olduğu da rapor ediliyor.

Bu kadar fazla sayıda elde kalmış ürün firma için mali zarar demek. Zaten borsada zor günler geçiren firma için üretim zararının ortaya çıkması daha fazla değer kaybı anlamına geliyor.

Snap Inc. gelecek planları için 150 kişilik bir donanım ekibi oluşturmuştu. Bu ekip Drone geliştirme konularında da çalışıyordu. Gözlüklerin elde kalması bu ekibin geleceğini de tehlikeye soktu. Firmanın Drone planlarını bir süreliğine rafa kaldırdığı belirtiliyor.