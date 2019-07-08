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Spider-Man: Far From Home, gişede beklentilerin üzerine çıktı

Spider-Man: Far From Home, gişede gösterdiği performansla Sony'de yüzleri güldürüyor. Geçtiğimiz hafta vizyona giren film, kısa sürede 500 milyon dolar sınırını geride bıraktı.
4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Marvel Stüdyoları ve Sony ortaklığında hazırlanan yeni Örümcek Adam filmi Spider-Man: Far From Home, geçtiğimiz hafta itibarıyla nihayet vizyona girdi. Özellikle de Marvel Sinematik Evreni hayranlarının merakla beklediği film, gişedeki ilk haftasında beklentilerin üzerine çıkarak oldukça başarılı bir performans gösterdi. Far From Home, sadece 10 gün içerisinde dünya genelinde toplam 580 milyon dolar hasılata ulaşmayı başardı.

BoxOfficeMojo tarafından yayınlanan verilere göre Spider-Man: Far From Home, Kuzey Amerika'daki ilk haftasında toplam 185 milyon dolarlık hasılat elde etmiş. ABD'deki 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle film Cuma günü yerine geçtiğimiz Salı günü vizyona girmişti. Yani 185 milyon dolarlık ilk hafta sonu hasılatı altı günlük bir performansı temsil ediyor.

Spider-Man: Far From Home ayrıca dünyanın en büyük ikinci sinema pazarına sahip olan Çin'de de beklentilerin üzerinde bir performans göstermeyi başardı. Çin'de 28 Haziran'da vizyona giren film, 10 gün içerisinde 160 milyon dolarlık hasılat elde etti.

Spider-Man: Far From Home, şu anda hem eleştirmenler ve hem de genel izleyici tarafından oldukça olumlu tepkiler alıyor. Avengers: Endgame'in rüzgarını da arkasına alan film şimdiden büyük bir gişe başarısı olmayı garantiledi. 160 milyon dolarlık bütçeyle hazırlanan Far From Home'un gişe macerası sonunda 1 milyar dolar sınırını geride bırakması bekleniyor.

Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Samuel L. Jackson, Marisa Tomei ve Jon Favreau gibi önemli isimlerin yer aldığı Spider-Man: Far From Home, 5 Temmuz'da ülkemizde de vizyona girdi. 

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SC0RPI0N 2 sa.
Sıkıntı başrolde, adamlar hala kaliteli bir oyuncu bulamadı..
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Rachsuchtig 57 dk. SC0RPI0N
Tom Holland gayet iyi oyuncu. Sıkıntı senaryo yazarlarında Peter Parker ile ne yapmak istediklerini kendileri de bilmiyor gibi.
Filme gelince film baya iyi. Homecoming'den cok iyi. Myterio normalde sıkıcı bir karakter olsa da o kadar iyi işlemisler ki hayran kaldım. Aksiyon sekanslari çok iyiydi. Ters köşeleri yerindeydi. Izlemenizi tavsiye ederim.
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Henkan 4 sa. yeni yorumcu
O kadar çok reklamı yapıldı ki normal. Bir de Spider-Man sürekli satar.
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