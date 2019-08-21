Spider-Man, Marvel Sinematik Evreni'nden resmen ayrılıyor

Sony ve Disney'in Spider-Man karakteri için 2015 yılında yaptığı anlaşma resmen sona erdi. Deadline tarafından bugün verilen habere göre, iki şirket arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bundan sonra Örümcek Adam filmleri Marvel Stüdyoları tarafından geliştirilmeyecek. Bu durum maalesef Spider-Man karakterinin Marvel evreninden tamamıyla ayrılacağı anlamına geliyor.
Deadline'ın kullandığı ifadelere göre, Disney ve Sony'nin Spider-Man filmlerinin gelir paylaşımı konusunda uzlaşmaya varamaması anlaşmasının bozulmasına neden olmuş. Disney'in film gelirlerinin yarı yarıya paylaşılmasını istediği ancak Sony'nin bu öneriyi kabul etmediği belirtiliyor. Homecoming ve Far From Home filmleri Sony-Marvel Stüdyoları ortaklığında geliştirilmiş olmasına rağmen Disney bu filmlerin elde ettiği toplam hasılatta neredeyse hiçbir paya sahip değildi.
Sony'nin şu anda iki yeni Spider-Man filmi için planları bulunuyor. Homecoming/Far From Home'un yönetmeni Jon Watts ve ünlü aktör Tom Holland'ın yeni filmlerde yine aynı şekilde görev alması bekleniyor. Ancak Disney-Sony anlaşmasının sona ermesi nedeniyle önümüzdeki aylarda ilginç bazı şeyler de yaşanabilir.
Marvel çizgi romanlarının en popüler karakteri konumunda bulunan Örümcek Adam, 2016 yılında Captain America: Civil War filmiyle Marvel Sinematik Evreni'ne (MCU) ilk adımını atmıştı. Örümcek Adam'ı daha sonra Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame ve Spider-Man: Far From Home filmlerinde de gördük.
Spider-Man: Homecoming ve Spider-Man: Far From Home, MCU'nun da katkılarıyla birlikte beyaz perdenin en başarılı Örümcek Adam filmleri arasına girmişti. Özellikle de geçtiğimiz ay vizyona giren Far From Home, gişede tam 1,1 milyar dolar hasılatı geride bırakarak Sony tarihinin en başarılı filmi oldu.
Deadline'ın kullandığı ifadelere göre, Disney ve Sony'nin Spider-Man filmlerinin gelir paylaşımı konusunda uzlaşmaya varamaması anlaşmasının bozulmasına neden olmuş. Disney'in film gelirlerinin yarı yarıya paylaşılmasını istediği ancak Sony'nin bu öneriyi kabul etmediği belirtiliyor. Homecoming ve Far From Home filmleri Sony-Marvel Stüdyoları ortaklığında geliştirilmiş olmasına rağmen Disney bu filmlerin elde ettiği toplam hasılatta neredeyse hiçbir paya sahip değildi.
Sony'nin şu anda iki yeni Spider-Man filmi için planları bulunuyor. Homecoming/Far From Home'un yönetmeni Jon Watts ve ünlü aktör Tom Holland'ın yeni filmlerde yine aynı şekilde görev alması bekleniyor. Ancak Disney-Sony anlaşmasının sona ermesi nedeniyle önümüzdeki aylarda ilginç bazı şeyler de yaşanabilir.
Marvel çizgi romanlarının en popüler karakteri konumunda bulunan Örümcek Adam, 2016 yılında Captain America: Civil War filmiyle Marvel Sinematik Evreni'ne (MCU) ilk adımını atmıştı. Örümcek Adam'ı daha sonra Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame ve Spider-Man: Far From Home filmlerinde de gördük.
Spider-Man: Homecoming ve Spider-Man: Far From Home, MCU'nun da katkılarıyla birlikte beyaz perdenin en başarılı Örümcek Adam filmleri arasına girmişti. Özellikle de geçtiğimiz ay vizyona giren Far From Home, gişede tam 1,1 milyar dolar hasılatı geride bırakarak Sony tarihinin en başarılı filmi oldu.
https://deadline.com/2019/08/kevin-feige-spider-man-franchise-exit-disney-sony-dispute-avengers-endgame-captain-america-winter-soldier-tom-rothman-bob-iger-1202672545/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2003 vardı ya, patır kütür gidiyordu film.
Tabi bunlar bir yana Sony tekrardan olgun filmi yaparak risk almaz. Eğer ergen şekilde devasa para basıyorlarsa bunu devam ettirir. Deadpool'un olgun filmi olarak devam etmesi gibi düşünün. Adam niye vazgeçsin ki?
sony her seferinde spider-man serisinin icine etti. neyseki daha 5 yıl daha anlasmalır surecekmiş. artık 5 yıl sonra disney, sony nin film departmanını satın alır