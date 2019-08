Spider-Man, Marvel Sinematik Evreni'nden resmen ayrılıyor

veSpider-Man karakteri için 2015 yılında yaptığı anlaşma resmen sona erdi. Deadline tarafından bugün verilen habere göre, iki şirket arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bundan sonra Örümcek Adam filmleri Marvel Stüdyoları tarafından geliştirilmeyecek. Bu durum maalesef Spider-Man karakterinin Marvel evreninden tamamıyla ayrılacağı anlamına geliyor.Deadline'ın kullandığı ifadelere göre, Disney ve Sony'nin Spider-Man filmlerininuzlaşmaya varamaması anlaşmasının bozulmasına neden olmuş. Disney'in film gelirlerininistediği ancak Sony'nin bu öneriyi kabul etmediği belirtiliyor. Homecoming ve Far From Home filmleriDisney bu filmlerin elde ettiği toplam hasılatta neredeyse hiçbir paya sahip değildi.Sony'nin şu andaiçin planları bulunuyor. Homecoming/Far From Home'un yönetmenive ünlü aktöryeni filmlerde yine aynı şekilde görev alması bekleniyor. Ancak Disney-Sony anlaşmasının sona ermesi nedeniyle önümüzdeki aylarda ilginç bazı şeyler de yaşanabilir.Marvel çizgi romanlarının en popüler karakteri konumunda bulunan Örümcek Adam, 2016 yılındafilmiyle Marvel Sinematik Evreni'ne (MCU) ilk adımını atmıştı. Örümcek Adam'ı daha sonravefilmlerinde de gördük.Spider-Man: Homecoming ve Spider-Man: Far From Home, MCU'nun da katkılarıyla birlikte beyaz perdenin en başarılı Örümcek Adam filmleri arasına girmişti. Özellikle de geçtiğimiz ay vizyona giren, gişede tam 1,1 milyar dolar hasılatı geride bırakarak