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Spider-Man, Marvel Sinematik Evreni'nden resmen ayrılıyor

Örümcek Adam, Marvel Sinematik Evreni'ne veda ediyor. Disney ve Sony arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle Spider-Man filmlerinin Marvel Stüdyoları'yla olan bağları tamamıyla kesilecek.
2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
1,1b
25
11
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sony ve Disney'in Spider-Man karakteri için 2015 yılında yaptığı anlaşma resmen sona erdi. Deadline tarafından bugün verilen habere göre, iki şirket arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bundan sonra Örümcek Adam filmleri Marvel Stüdyoları tarafından geliştirilmeyecek. Bu durum maalesef Spider-Man karakterinin Marvel evreninden tamamıyla ayrılacağı anlamına geliyor.

Deadline'ın kullandığı ifadelere göre, Disney ve Sony'nin Spider-Man filmlerinin gelir paylaşımı konusunda uzlaşmaya varamaması anlaşmasının bozulmasına neden olmuş. Disney'in film gelirlerinin yarı yarıya paylaşılmasını istediği ancak Sony'nin bu öneriyi kabul etmediği belirtiliyor. Homecoming ve Far From Home filmleri Sony-Marvel Stüdyoları ortaklığında geliştirilmiş olmasına rağmen Disney bu filmlerin elde ettiği toplam hasılatta neredeyse hiçbir paya sahip değildi.

Sony'nin şu anda iki yeni Spider-Man filmi için planları bulunuyor. Homecoming/Far From Home'un yönetmeni Jon Watts ve ünlü aktör Tom Holland'ın yeni filmlerde yine aynı şekilde görev alması bekleniyor. Ancak Disney-Sony anlaşmasının sona ermesi nedeniyle önümüzdeki aylarda ilginç bazı şeyler de yaşanabilir.

Marvel çizgi romanlarının en popüler karakteri konumunda bulunan Örümcek Adam, 2016 yılında Captain America: Civil War filmiyle Marvel Sinematik Evreni'ne (MCU) ilk adımını atmıştı. Örümcek Adam'ı daha sonra Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame ve Spider-Man: Far From Home filmlerinde de gördük.

Spider-Man: Homecoming ve Spider-Man: Far From Home, MCU'nun da katkılarıyla birlikte beyaz perdenin en başarılı Örümcek Adam filmleri arasına girmişti. Özellikle de geçtiğimiz ay vizyona giren Far From Home, gişede tam 1,1 milyar dolar hasılatı geride bırakarak Sony tarihinin en başarılı filmi oldu.  


https://deadline.com/2019/08/kevin-feige-spider-man-franchise-exit-disney-sony-dispute-avengers-endgame-captain-america-winter-soldier-tom-rothman-bob-iger-1202672545/ Yorum Yaz
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1 Avatar
Rindaman 16 dk.
Keşke şöyle daredevil filmindeki gibi karanlık bir marvel evreni izlesek.
2003 vardı ya, patır kütür gidiyordu film.
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general4242 1 sa.
Haydaa yine mi reboot gelecek yine tatsız tuzsuz bir villain, dunyadaki tek hero spaydi mi olacak yine.
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Ahmet DOĞAN 1 sa.
S..tirsin gitsin. Tam ergen filmi oldu çıktı :)
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The Balance 1 sa. Ahmet DOĞAN
Sonyye geçince olgun filmi olmayacak son çıkan ghostbusters ve çok yakın zamanda çıkan MiB'e bakabilirsiniz.
Tabi bunlar bir yana Sony tekrardan olgun filmi yaparak risk almaz. Eğer ergen şekilde devasa para basıyorlarsa bunu devam ettirir. Deadpool'un olgun filmi olarak devam etmesi gibi düşünün. Adam niye vazgeçsin ki?
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Feyzuli 1 sa.
DC ye geçsin. Can katar :D
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bro4ken 2 sa.
Bir haber daha var. Spider-Man Far From Home'un hasılatının 1.109 Milyar Dolar olduğu açıklandı ve Sony'nin en çok kazandıran filmi oldu. Haber de kötü belirtilmiş ama şuan Spider Man filmleri yani SONY'nin yaptığı Tom Holland'lı Spider Man filmleri gayet başarılı. Aynı şekilde Sony filmleri olmaya devam edecektir. Sony şuan Spider-Man'e büyük yatırım yapıyor. PS4 e çıkan Spider-Man oyunu başarılıydı ve 13 milyondan fazla sattı, dün Spider-Man yapımcısı Insomniac Games'i Sony satın alarak bünyesine kattı. Bu satın alımın ardından şimdi ise zaten hakları elinde bulunan Spider-Man filmlerini kendi edecek. Sony kolay kolay kötü iş yapmaz, Oyunları da Filmleri de gayet başarılı.
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0MG90 2 sa.
Sony haklı. Spiderman'in hakları Sony'de, neden gişe hasılatının yarısını Disney'e versin? Marvel - Star Wars sayesinde paranın alasını kazanıyorlar zaten.
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Onvious 2 sa. 0MG90
far from home un 1milyar gişe yapmasının sebei MCU yalnız.
sony her seferinde spider-man serisinin icine etti. neyseki daha 5 yıl daha anlasmalır surecekmiş. artık 5 yıl sonra disney, sony nin film departmanını satın alır
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Disney, spider-man ve
9 etiket daha spider-man: homecoming marvel sinematik evreni sony pictures örümcek adam marvel stüdyoları spider-man: far from home Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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