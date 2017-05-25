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Spider-Man: Homecoming'den yeni fragman ve posterler

Bu yaz gösterime girecek yeni Örümcek-Adam filmi Spider-Man: Homecoming'den iki yeni fragman ve poster yayınlandı. Film Marvel sinematik evreninin parçası olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,2b
1
15
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Çizgi roman dünyasının en sevilen kahramanları arasında yer alan Örümcek-Adam, beyaz perdeye geri dönüyor. Sony Pictures ve Marvel ortaklığında hazırlanan Spider-Man: Homecoming (Örümcek Adam: Eve Dönüş), bu yaz sinemaseverler ile buluşacak. Vizyon tarihinin yaklaşması ile birlikte tanıtım çalışmalarına hız veren Sony, filmden iki yeni fragman ve poster yayınlandı.
Daha önce beyaz perdede gördüğümüzden daha genç bir Peter Parker'ın hikayesini anlatacak bu yeni Spider-Man serisi, Marvel sinematik evreninin parçası olacak. Tom Holland tarafından canlandırılan yeni Örümcek-Adam'in ilk olarak Captain America: Civil War'da görülmesinin ardından bu filmde de Örümcek Adam'a Tony Stark (Iron Man) eşlik edecek.
Spider-Man: Homecoming ile başlayacak yeni serinin her filminde Peter Parker'ın lisedeki bir yılı işlenecek. Parker bir yandan yeni kazandığı güçleri kullanarak kahraman olma yolunda ilerlerken, bir yandan da gündelik hayatın zorlukları ile başa çıkmak zorunda kalacak.
Cop Car ile adını duyuran Jon Watts'ın yönettiği filmin başrollerinde Tom Holland ve Robert Downey Jr.'a Marisa Tomei, Michael Keaton, Zendaya, Laura Harrier ve Donald Glover eşlik edecek. Spider-Man: Homecoming, 7 Temmuz 2017'de vizyona girecek. 

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GrıezmaNN 2 yıl en beğenilen Ed Wood
Ed Wood
Tek kriterin bu çünkü. Çizgiromana bağlılık istesem zaten animasyonunu izlerim olay biter. Kötü bir oyuncu, göze batan cgi, komikliğin içinde olduğu Marvel senaryosu zaten filmin olabilecek güzelliğini alıp götürüyor.

Spiderman filminde komiklik olmasından dert yanan adamla film tartışacak değilim, iyi günler kardeşim.
Ed WoodTek kriterin bu çünkü. Çizgiromana bağlılık istesem zaten animasyonunu izlerim olay biter. Kötü bir oyuncu, göze batan cgi, komikliğin...
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Th3mpo 2 yıl
Berbat, çerezlik bir film. İlk seride de komiklik vardı ama aşırı sağlamdı. En kötüsü de Andrew Garfield gayet uyuyordu role direk alabilirlerdi onu marvel sinematike evrenine. Bu aşırı çocuksu. Çizgiromanlarda da küçük yaşı tamam da görüntü hiç bu kadar küçük olmadı.
Berbat, çerezlik bir film. İlk seride de komiklik vardı ama aşırı sağlamdı. En kötüsü de Andrew Garfield gayet uyuyordu role direk alabilirlerdi onu marvel sin...
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Master_Evil 2 yıl
çıksa da izlesek artık, 3. fragman da güzel olmuş
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YORUMSUZ...
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kadirirdem 2 yıl
Fena değil gibi gelsin bir bakalım.
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Th3mpo 2 yıl
Berbat, çerezlik bir film. İlk seride de komiklik vardı ama aşırı sağlamdı. En kötüsü de Andrew Garfield gayet uyuyordu role direk alabilirlerdi onu marvel sinematike evrenine. Bu aşırı çocuksu. Çizgiromanlarda da küçük yaşı tamam da görüntü hiç bu kadar küçük olmadı.
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Gaddar Kerim 2 yıl
çocukluğumun kahramanı
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GrıezmaNN 2 yıl
Hayatında çizgiroman okumayan istemezükçüler gelmiş yine. Şimdiye kadarkiler arasında çizgiromanı en iyi yansıtan filmi bu olacak.
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Ed Wood 2 yıl GrıezmaNN
Tek kriterin bu çünkü. Çizgiromana bağlılık istesem zaten animasyonunu izlerim olay biter. Kötü bir oyuncu, göze batan cgi, komikliğin içinde olduğu Marvel senaryosu zaten filmin olabilecek güzelliğini alıp götürüyor.
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0MG90 2 yıl
Bunun yerine Wonder Woman'a giderim.
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Ed Wood 2 yıl
Keşke şu seriyi rezil etmeyip ilkinde bıraksalardı.
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BlindGuardianNN 2 yıl Ed Wood
aynen katılıyorum
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axaxa 2 yıl
Her seri gibi ilk 3 iyiydi
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Lord Melkor 2 yıl
Kostümün teknolojik olması eğlence malzemesi vermiş güzel olmuş. Tabi diyalogları Starkın kostümüyle olan diyaloglarının kopyası olmamalı. Ama kostümün tasarımına hala ısınamadım gözler eskiye alışınca normal.
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