Spider-Man: Homecoming'den yeni fragman ve posterler

Çizgi roman dünyasının en sevilen kahramanları arasında yer alan Örümcek-Adam, beyaz perdeye geri dönüyor. Sony Pictures ve Marvel ortaklığında hazırlanan Spider-Man: Homecoming (Örümcek Adam: Eve Dönüş), bu yaz sinemaseverler ile buluşacak. Vizyon tarihinin yaklaşması ile birlikte tanıtım çalışmalarına hız veren Sony, filmden iki yeni fragman ve poster yayınlandı.

Daha önce beyaz perdede gördüğümüzden daha genç bir Peter Parker'ın hikayesini anlatacak bu yeni Spider-Man serisi, Marvel sinematik evreninin parçası olacak. Tom Holland tarafından canlandırılan yeni Örümcek-Adam'in ilk olarak Captain America: Civil War'da görülmesinin ardından bu filmde de Örümcek Adam'a Tony Stark (Iron Man) eşlik edecek.

Spider-Man: Homecoming ile başlayacak yeni serinin her filminde Peter Parker'ın lisedeki bir yılı işlenecek. Parker bir yandan yeni kazandığı güçleri kullanarak kahraman olma yolunda ilerlerken, bir yandan da gündelik hayatın zorlukları ile başa çıkmak zorunda kalacak.

Cop Car ile adını duyuran Jon Watts'ın yönettiği filmin başrollerinde Tom Holland ve Robert Downey Jr.'a Marisa Tomei, Michael Keaton, Zendaya, Laura Harrier ve Donald Glover eşlik edecek. Spider-Man: Homecoming, 7 Temmuz 2017'de vizyona girecek.