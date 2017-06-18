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Spider-Man: Homecoming'e eşlik edecek VR deneyimi tanıtıldı

Önümüzdeki ay vizyona girecek yeni Örümcek-Adam filmi Spider-Man: Homecoming'e bir de VR deneyimi eşlik edecek. Bu içeriğe Oculus, HTC Vive ve PlayStation VR sahipleri ulaşabilecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Çizgi roman dünyasının en sevilen kahramanlarından Örümcek-Adam, önümüzdeki ay vizyona girecek Spider-Man: Homecoming ile beyaz perdeye geri dönüyor. Marvel sinematik evreninin parçası olan ilk Örümcek-Adam filmi olmasıyla heyecan yaratan Homecoming'in yaklaşması ile birlikte sevilen kahramana olan ilgi de oldukça artmış durumda.
Bu yoğun ilginin farkında olan Sony, Örümcek-Adam ile ilgili içeriklerin sayısını hızla arttırıyor. Spider-Man oyununu geçtiğimiz günlerde düzenlenen E3 2017'de tanıtan Sony, şimdi de Spider-Man: Homecoming'e eşlik edecek yeni bir sanal gerçeklik deneyimi duyurdu.
30 Haziran'da, yani filmin vizyona girmesinden bir hafta önce yayınlanacak bu VR deneyimine; HTC Vive, PlayStation VR ve Oculus Rift sahipleri ücretsiz olarak erişebilecek. Bu sanal gerçeklik deneyimi kullanıcıların Örümcek-Adam kostümünü giyip basit görevleri yerine getirmesine olanak sağlayacak.
Film stüdyolarının VR içeriklere yatırım yapmaya başlaması ile birlikte son dönemde çıkan birçok filmin yanında bir de VR deneyimi yayınlandı. Spider-Man: Homecoming'ten önce The Blair Witch, Fantastic Beasts and Where to Find Them, Nerve ve Jungle Book gibi filmler için de VR deneyimleri yayınlanmıştı.

https://www.engadget.com/2017/06/16/spider-man-vr-tie-in/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MERNEPTAH 2 yıl
çöp
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soneday 2 yıl
1:10 'daki iğrençlik nedir, günümüz teknolojisinin gücü bumudur
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