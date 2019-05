Spider-Man: Homecoming'e eşlik edecek VR deneyimi tanıtıldı

Çizgi roman dünyasının en sevilen kahramanlarından Örümcek-Adam, önümüzdeki ay vizyona girecek Spider-Man: Homecoming ile beyaz perdeye geri dönüyor. Marvel sinematik evreninin parçası olan ilk Örümcek-Adam filmi olmasıyla heyecan yaratan Homecoming'in yaklaşması ile birlikte sevilen kahramana olan ilgi de oldukça artmış durumda.

Bu yoğun ilginin farkında olan Sony, Örümcek-Adam ile ilgili içeriklerin sayısını hızla arttırıyor. Spider-Man oyununu geçtiğimiz günlerde düzenlenen E3 2017'de tanıtan Sony, şimdi de Spider-Man: Homecoming'e eşlik edecek yeni bir sanal gerçeklik deneyimi duyurdu.

30 Haziran'da, yani filmin vizyona girmesinden bir hafta önce yayınlanacak bu VR deneyimine; HTC Vive, PlayStation VR ve Oculus Rift sahipleri ücretsiz olarak erişebilecek. Bu sanal gerçeklik deneyimi kullanıcıların Örümcek-Adam kostümünü giyip basit görevleri yerine getirmesine olanak sağlayacak.

Film stüdyolarının VR içeriklere yatırım yapmaya başlaması ile birlikte son dönemde çıkan birçok filmin yanında bir de VR deneyimi yayınlandı. Spider-Man: Homecoming'ten önce The Blair Witch, Fantastic Beasts and Where to Find Them, Nerve ve Jungle Book gibi filmler için de VR deneyimleri yayınlanmıştı.

https://www.engadget.com/2017/06/16/spider-man-vr-tie-in/