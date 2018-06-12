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Eylül ayında çıkacak Spider-Man'den açık dünya oynanış videosu geldi

Playstation 4'e özel olarak geliştirilen Spider-Man oyunundan iki yeni video geldi. Bu videolardan birinde düşmanlarımız ile karşılaşıyor diğerinde açık dünya oynanışı görüyoruz.
11 ay
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Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sony, bu gece düzenlediği E3 2018 konferansı ile büyük etki yarattı. Genel anlamda beğeni toplayan konferansta sergilenen oyunlar arasından Spider-Man ilk oynayacağımız oyun olacak. Geçtiğimiz E3 etkinliğinde de oynanış görüntüleri yayınlanan oyundan iki yeni video geldi. Bu videolardan ilkinde oyundaki kötü karakterler ile karşılaşıyor, diğerindeyse açık dünya oynanışı görüyoruz.
İlk videoda Raft hapishanesinde mahkum düşmanların serbest bırakılışını görüp Sinister Six karakterleriyle dövüşüyoruz. Videonun sonunda Sinister Six’i bir araya getiren ana düşmanımız geliyor ve Spidey, "Ne! Sen mi" diyor. Kim olduğunu görmüyoruz ancak bu kişinin Spider-Man'in baş düşmanlarından Green Goblin olduğunu tahmin ediyoruz.
Açık dünya oynanışına baktığımızda ise New York'un geniş bir şekilde tasarlandığını, binaların arasında özgürce dolaştığımızı ve şehirle etkileşime girebildiğimizi görüyoruz.
Marvel's Spider-Man, 7 Eylül 2018’de sadece Playstation 4 için çıkacak. Uzun zamandır Spider-Man oyunlarına hasret çekiyoruz. Umarız Marvel's Spider-Man beklentilerimizi karşılar. 

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adını nick koydum 11 ay
PS2 deki Ultimate Spirerman zevkini verecek bi oyun çıkmadı daha
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elbiskuha 11 ay
Sonunda ki kratos
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dere.beyi 11 ay
iron man de finalde kendini hissettirdi efsane olmuş yalan yok gayet güzeldi sıkılmadan izledim
ama mahkumların olayı batman serisinden arak :D
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Mianfei 11 ay
Ne Spiderman Battleroyale mi _ ehuuheheu
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Dante 11 ay
Ya arkadasim. Ana konu disinda yeni konu acinca milletin konularini saniyesinde kitliyorsunuz. Su yaptiginiza bak ya. Gidin ana konuda yapin haberinizi. Her oyunun ecis bucus haberinizle yeni basligini actiniz bolumu karman corman ettiniz ya. Haber askiyla yaniyorsaniz PS4 bolumune yansitmayin su basliklari haber bolumunuzde kalsin ilgilenen var ilgilenmeyen var ana konuda her seyi paylasiyor herkes zaten. Mahvettiniz Ps bolumunu ya.
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