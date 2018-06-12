Eylül ayında çıkacak Spider-Man'den açık dünya oynanış videosu geldi

Sony, bu gece düzenlediği E3 2018 konferansı ile büyük etki yarattı. Genel anlamda beğeni toplayan konferansta sergilenen oyunlar arasından Spider-Man ilk oynayacağımız oyun olacak. Geçtiğimiz E3 etkinliğinde de oynanış görüntüleri yayınlanan oyundan iki yeni video geldi. Bu videolardan ilkinde oyundaki kötü karakterler ile karşılaşıyor, diğerindeyse açık dünya oynanışı görüyoruz.

İlk videoda Raft hapishanesinde mahkum düşmanların serbest bırakılışını görüp Sinister Six karakterleriyle dövüşüyoruz. Videonun sonunda Sinister Six’i bir araya getiren ana düşmanımız geliyor ve Spidey, "Ne! Sen mi" diyor. Kim olduğunu görmüyoruz ancak bu kişinin Spider-Man'in baş düşmanlarından Green Goblin olduğunu tahmin ediyoruz.

Açık dünya oynanışına baktığımızda ise New York'un geniş bir şekilde tasarlandığını, binaların arasında özgürce dolaştığımızı ve şehirle etkileşime girebildiğimizi görüyoruz.

Marvel's Spider-Man, 7 Eylül 2018’de sadece Playstation 4 için çıkacak. Uzun zamandır Spider-Man oyunlarına hasret çekiyoruz. Umarız Marvel's Spider-Man beklentilerimizi karşılar.