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Spotify Android uygulamasının widget desteği kaldırıldı

Güncellemelerle uygulamaların yeni özellikler kazanmasına alışkınız. Ancak Spotify’ın yeni güncellemesi yeni özellik eklemek yerine widget desteğini sonlandırdı.
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Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Spotify Android uygulamasının widget desteği kaldırıldı
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Android tarafında çoğu kullanıcı için widget’lar oldukça önemli. Ana sayfada uygulamaların hızla kontrol edilmesini sağlayan bu ek araçları çoğu uygulama destekliyor. Ancak Spotify ilginç bir karar alarak, uzun zamandır sunduğu widget desteğini yeni sürümünde sonlandırdı.

Apple Music bile widget desteğine sahip

Spotify, topluluk sayfasında widget desteğini sonlandırmasının altındaki sebebi açıkladı. Temel olarak bildirim çubuğunda şarkı durdurma ve geçme gibi işlemlerin zaten kolay bir şekilde yapılabilmesi öne sürülüyor. Tabii ki uzun zamandır bulunan widget özelliğini birçok kullanıcı aktif olarak kullanıyordu. Bir anda widget desteğinin sonlandırılması bazı kullanıcıları oldukça sinirlendirmiş durumda.

Spotify’ın rakipleri olan Google Play Music, Tidal vb. platformlar bu desteğe hala sahip. Hatta Apple Music bile Android uygulamasında widget özelliğini barındırıyor. Dolayısıyla kullanıcıları sinirlendiren bu değişimin altındaki sebep pek de mantıklı gözükmüyor.

Ayrıca Bkz. "AMD, Polaris mimarisiyle bir kez daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor"

Sadece Android tarafında baktığımızda Spotify uygulamasının başarısını görmezden gelemeyiz. Diğer rakiplerine göre kullanım kolaylığı ve arayüz bakımından oldukça ileride. Ancak bu son hareket uygulamaya olan bakış açısını bazı kullanıcılar için değiştirmişe benziyor. Spotify’ın geri adım atıp atmayacağını hep birlikte göreceğiz.



https://9to5google.com/2019/08/13/spotify-android-widget-homescreen-removed/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozgurrdunya 1 sa.
Android'de o widget gereksizdi zaten. Telefonun bildirim çubuğunda zaten kontrolcü görünüyor.
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Sipihrz 1 sa.
O kadar uyduruk ve kullanışsızdı ki isabet olmuş.
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