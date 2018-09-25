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Spotify, DNA'nıza göre çalma listeleri oluşturacak

Dünyanın en geniş gen havuzlarından birine sahip olan AncestryDNA, Spotify ile ortaklık kurdu. Artık DNA testi sonuçlarınıza göre oluşturulmuş çalma listeleri ile karşılaşabileceksiniz.
7 ay
3,9b
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16
Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Müzik zevkleriniz, ailenizden size miras kalan genlerinizi yansıtıyor olabilirler mi? Bu konuda araştırmalar yapan AncestryDNA, kullanıcılara gen haritalarından yola çıkarak hazırlanmış çalma listeleri sunabilmek için dünyanın en popüler dijital müzik platformu Spotify ile ortaklık kurdu.
Ancestry firması 5 milyonun üzerindeki üyesi ile dünyanın en büyük gen havuzlarından birine sahip. Firma bu geniş müşteri yelpazesinden edindiği bilgileri köken araştırmalarında kullanıyor. AncestryDNA ise Ancestry’nin dünyanın her yanında yaşayan insanlara gen haritası çıkarma hizmeti veren alt kuruluşu. AncestryDNA ile gen haritanızı çıkartmak oldukça basit. Firma size kargo ile bir kit gönderiyor ve kitle beraber tükürük örneğinizi firmaya yolluyorsunuz. Firma kısa bir süre dna haritanızı çıkartarak bunu internet üzerinden sizinle paylaşıyor.
Spotify’da gen haritanıza göre düzenlenmiş çalma listelerine sahip olabilmek için 99 dolar değerinde bir test yaptırmanız gerekiyor. Bu test AncestryDNA’nın diğer ırk testleriyle birebir aynı. Size postalanan kit ile birlikte tükürük örneğinizi firmaya yollamanız gerekiyor. Kısa süre içinde de firma size gen haritanızı çıkartarak yolluyor. Firmanın sitesinde yer alan test sonuçlarınız ile Spotify entegrasyonunu da kullanabiliyorsunuz.
Uygulamanın çalışma metodu aslında oldukça basit. Örneğin test sonuçlarınıza göre kökenleriniz Orta Afrika’ya dayanıyorsa Spotify'daki çalma listelerinizde Papa Wemba’nın şarkılarına denk gelebileceksiniz. Veya kökenleriniz Güneydoğu Asya’ya dayanıyorsa Malayca bir parçayla karşılaşabileceksiniz.

https://www.engadget.com/2018/09/24/ancestry-spotify-dna-playlist/ Yorum Yaz
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gun 7 ay en beğenilen simbolmina
Haberdar oluyor insanlar yoksa yok DNA hizmeti veren bir kuruluş var vs desek sıkılır millet böylece hizmetide öğrenmiş oluyor.
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simbolmina 7 ay
Bilimi de böyle yalan dolan şeylerle kirletiyorlar para uğruna
1 Yanıt Yanıtla +5
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Homo.sapiens.sapiens 7 ay
Eger varsa da atın da görelim vikipedi linki ama vikipedi yasaklandigi icin wiki0 linki atın nasil atmayı bilmiyorsaniz vikipediye girin vikipedinin başına 0(sifir bu, o degil) koyun sonra kopyalayin buraya atin
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Homo.sapiens.sapiens 7 ay
Bakin inanamazsiniz ama kırk Türk ile çin sarayi basan baska bir millet yoktur bu dünyada
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Umutcan 7 ay
DNA ile bir alakası yok, o yüzden bir anlamı da yok bence. Kökenimi ve sevdiğim müzik tarzlarını ele aldığımda kendimden biliyorum.
Müzik evrenseldir diye boşuna demiyorlar :)
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Azstek 7 ay
Müzik zevkiyle dnanın ne alakası var yani tamamen saçmalık.
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ouzqan 7 ay
Dna bilgilerini almak için güzel yöntem.
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bariserden 7 ay
Tam bir pazarlama saçmalığı..
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a_y_k_u_t 7 ay
Kafkasları, Farsları ve Türkleri aynı kefede değerlendirdiği için ciddiye almıyorum bu "ırk belirleme testi" yapan firmayı...
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Homo.sapiens.sapiens 7 ay a_y_k_u_t
Birileri yine Türk çıkmamış... Herkes ustun irktan olacak diye bisi yok zaten o da alman olsun sen de yunan ol, nolcak? Ne kadar cabuk kabullenirseniz o kadar iyi arkadaslar. Bu arada solemeyi unuttum ben kipcak Türklerindenim selam olsun sizlere. Saygilar
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yimmasabi 7 ay
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ahanda notalar
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Requizm 7 ay
99 Dolar
609 TL
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gowlet 7 ay
Spotify candır. Arayüz arşiv listeler. Müzik kalitesi dışında eşsiz.
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uygulama haber, spotify ve
5 etiket daha dna testi ancestrydna Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Zeynep Yolcu
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