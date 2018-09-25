Spotify, DNA'nıza göre çalma listeleri oluşturacak

Müzik zevkleriniz, ailenizden size miras kalan genlerinizi yansıtıyor olabilirler mi? Bu konuda araştırmalar yapan AncestryDNA, kullanıcılara gen haritalarından yola çıkarak hazırlanmış çalma listeleri sunabilmek için dünyanın en popüler dijital müzik platformu Spotify ile ortaklık kurdu.

Ancestry firması 5 milyonun üzerindeki üyesi ile dünyanın en büyük gen havuzlarından birine sahip. Firma bu geniş müşteri yelpazesinden edindiği bilgileri köken araştırmalarında kullanıyor. AncestryDNA ise Ancestry’nin dünyanın her yanında yaşayan insanlara gen haritası çıkarma hizmeti veren alt kuruluşu. AncestryDNA ile gen haritanızı çıkartmak oldukça basit. Firma size kargo ile bir kit gönderiyor ve kitle beraber tükürük örneğinizi firmaya yolluyorsunuz. Firma kısa bir süre dna haritanızı çıkartarak bunu internet üzerinden sizinle paylaşıyor.

Spotify’da gen haritanıza göre düzenlenmiş çalma listelerine sahip olabilmek için 99 dolar değerinde bir test yaptırmanız gerekiyor. Bu test AncestryDNA’nın diğer ırk testleriyle birebir aynı. Size postalanan kit ile birlikte tükürük örneğinizi firmaya yollamanız gerekiyor. Kısa süre içinde de firma size gen haritanızı çıkartarak yolluyor. Firmanın sitesinde yer alan test sonuçlarınız ile Spotify entegrasyonunu da kullanabiliyorsunuz.

Uygulamanın çalışma metodu aslında oldukça basit. Örneğin test sonuçlarınıza göre kökenleriniz Orta Afrika’ya dayanıyorsa Spotify'daki çalma listelerinizde Papa Wemba’nın şarkılarına denk gelebileceksiniz. Veya kökenleriniz Güneydoğu Asya’ya dayanıyorsa Malayca bir parçayla karşılaşabileceksiniz.

https://www.engadget.com/2018/09/24/ancestry-spotify-dna-playlist/