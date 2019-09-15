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Spotify, aile paketi kullananların aynı evde yaşadığını kanıtlamalarını isteyecek

Dünyanın en popüler müzik akışı platformlarından Spotify, aile kullanıcılarının hoşuna gitmeyecek bir düzenleme yapıyor. Bundan böyle bu üyelerin aynı evde yaşadıklarını kanıtlaması gerekecek.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Spotify, aile planı üyelerinden, abonelik seçeneğinin kötüye kullanılmasını önlemek için aynı adreste yaşadıklarını kanıtlamalarını isteyecek. Yeniden başlatılan bu girişim platformun kullanım şartlarına da eklenmiş durumda.

Uygulama yeniden başlatıldı

Bazı arkadaşların, aile planlarının daha ucuz maliyetlerinden yararlanmak için gruplar oluşturduğu bir sır değil. Spotify ise artık bu durumu sonlandırmak istiyor. Şu anda Türkiye'de Spotify'ın aylık planı 20.99 TL'den ücretlendirilmekte ve 6 hesap bu paketten faydalanabiliyor. Yeni düzenleme ile birlikte Aile planı kullanım sayısının da düşmesi bekleniyor.
Spotify geçtiğimiz dönemde bu paketi kullananların aynı evde yaşadıklarını tespit edebilmek için GPS koordinatlarıyla onaylama istiyordu. Büyük bir gizlilikle başlatılan bu uygulama kısa bir süre sonra sonlandırılmıştı. Şirketin doğrulama için tekrar bu yönteme başvuracağı ve zaman zaman yeniden konum isteyeceği belirtiliyor. Ancak bu sistemin ne kadar sağlıklı çalışacağı ise muamma.


https://www.spotify.com/tr/legal/premium-family-terms/ Yorum Yaz
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blacksss 1 sa. en beğenilen
2 aydır kullanmıyorum eksikligini hissetmiyorum dünya para alıyorlar birde millet hesap versin istiyorlar.
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ozgur79 6 dk.
Yıllardır zararda olan şirket kâra geçmek için hamlelerini yapmaya başladı. NYSE: SPOT hisse senedi sahipleri için oldukça olumlu.
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joven 9 dk.
Alınmış doğru bir karar.
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bkaakco 19 dk.
Zamanında ben de birkaç ay arkadaşla kullandım fakat bu konuda Spotify haklı.
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EddyCue 48 dk.
istesinler tabi. aile olmayip da 6 kisi kullanan tipler yuzunden maliyet artiyor belki 1 lira daha ucuz olacak.
kacak elektrik kullanmayanlarin, kullananlarinin faturalarini odemeleri gibi bu da. farki yok.
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mabovski 57 dk.
Muhtardan ikemetgah kağıdı da getirelim mi..
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deoks 1 sa.
Aylık 7 lirayı en çok hak eden hizmet. 2 kuruş için çakallık yapanlar düşünsün artık.
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MS4343 1 sa.
Esaında müzik servislerine hiç gerek yok... Bu konuda Youtube bile yeterli.
Piyasada bulunamayacak plak kayıtlarını bile bulmak mümkün
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blacksss 1 sa. en beğenilen
2 aydır kullanmıyorum eksikligini hissetmiyorum dünya para alıyorlar birde millet hesap versin istiyorlar.
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