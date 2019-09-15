Spotify, aile paketi kullananların aynı evde yaşadığını kanıtlamalarını isteyecek

Spotify, aile planı üyelerinden, abonelik seçeneğinin kötüye kullanılmasını önlemek için aynı adreste yaşadıklarını kanıtlamalarını isteyecek. Yeniden başlatılan bu girişim platformun kullanım şartlarına da eklenmiş durumda.

Uygulama yeniden başlatıldı

Bazı arkadaşların, aile planlarının daha ucuz maliyetlerinden yararlanmak için gruplar oluşturduğu bir sır değil. Spotify ise artık bu durumu sonlandırmak istiyor. Şu anda Türkiye'de Spotify'ın aylık planı 20.99 TL'den ücretlendirilmekte ve 6 hesap bu paketten faydalanabiliyor. Yeni düzenleme ile birlikte Aile planı kullanım sayısının da düşmesi bekleniyor.

https://www.spotify.com/tr/legal/premium-family-terms/

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Spotify geçtiğimiz dönemde bu paketi kullananlarınyaşadıklarını tespit edebilmek içinkoordinatlarıyla onaylama istiyordu. Büyük birbaşlatılan bu uygulama kısa bir süre sonra. Şirketin doğrulama için tekrar bu yönteme başvuracağı ve zaman zamanbelirtiliyor. Ancak bu sistemin ne kadarçalışacağı ise muamma.