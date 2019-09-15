Spotify, aile paketi kullananların aynı evde yaşadığını kanıtlamalarını isteyecek

Teknoloji Editörü
Spotify, aile planı üyelerinden, abonelik seçeneğinin kötüye kullanılmasını önlemek için aynı adreste yaşadıklarını kanıtlamalarını isteyecek. Yeniden başlatılan bu girişim platformun kullanım şartlarına da eklenmiş durumda.
Uygulama yeniden başlatıldı
Bazı arkadaşların, aile planlarının daha ucuz maliyetlerinden yararlanmak için gruplar oluşturduğu bir sır değil. Spotify ise artık bu durumu sonlandırmak istiyor. Şu anda Türkiye'de Spotify'ın aylık planı 20.99 TL'den ücretlendirilmekte ve 6 hesap bu paketten faydalanabiliyor. Yeni düzenleme ile birlikte Aile planı kullanım sayısının da düşmesi bekleniyor.Spotify geçtiğimiz dönemde bu paketi kullananların aynı evde yaşadıklarını tespit edebilmek için GPS koordinatlarıyla onaylama istiyordu. Büyük bir gizlilikle başlatılan bu uygulama kısa bir süre sonra sonlandırılmıştı. Şirketin doğrulama için tekrar bu yönteme başvuracağı ve zaman zaman yeniden konum isteyeceği belirtiliyor. Ancak bu sistemin ne kadar sağlıklı çalışacağı ise muamma.
https://www.spotify.com/tr/legal/premium-family-terms/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kacak elektrik kullanmayanlarin, kullananlarinin faturalarini odemeleri gibi bu da. farki yok.
Piyasada bulunamayacak plak kayıtlarını bile bulmak mümkün