Spotify çocuk sahibi çalışanlarına 6 ay ücretli izin veriyor





Teknoloji dünyasında faaliyet gösteren firmaların çalışanlarına karşı tavırları her zaman inceleme konusu olmuştur ve çalışanların en mutlu olduğu firmaların listesi her yıl yayımlanır. Hükümetlerin de teşvik ettiği çalışan mutluluğu konusunda önemli bir adım atıldı.





Çevrimiçi müzik sektöründe lider firmalardan birisi olan İsveçli Spotify, çalışanların iş-aile hayatı dengesini iyi kurabilmeleri adına çocuk sahibi olanlara yönelik izin programı başlattı.Programa göre Spotify bünyesinde 1 Ocak 2013 tarihinden sonra doğmuş çocukların ebeveyni olan çalışanlar, altı ay boyunca maaşlarında kesinti olmadan izin yapabilecekler. Bu program dünya çapındaki 1600 çalışanı kapsıyor.





Örneğin İngiltere'de çocuk sahibi çalışanlar 50 hafta izne ayrılabiliyor ve bunun 39 haftasında haftalık maaş alıyor. İlk 6 haftalık maaşın yüzde 90'ı ödenirken, kalan 33 haftada haftalık 140 pound ödeme yapılıyor. Veya ABD'de annelere sadece 10 haftalık doğum izni veriliyor. Spotify'nin programı bu açıdan bir ilke imza atıyor.





Spotify'nin sürekli zarar ettiği bir dönemde böyle bir karar alması gerçekten takdire şayan. Bırakın özel sektörü devlet kurumlarında bile bu kadar uzun süreli izinler verilmiyor. Veya verilse bile sadece anneleri kapsıyor. Spotify insan kaynakları direktörü Katarina Berg, içinden çıktıkları İsveç kültürünün sağlıklı bir iş-aile yaşamı dengesine önem verdiğini ve her ebeveynin yaşamlarında önem arz eden insanlarla kaliteli vakit geçirmesinin en doğal hakkı olduğunu dile getirdi. Umarız Spotify'nin bu adımı diğer işverenler için de örnek olur.

http://www.theguardian.com/technology/2015/nov/19/spotify-offer-staff-six-months-parental-leave-full-pay