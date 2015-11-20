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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Spotify çocuk sahibi çalışanlarına 6 ay ücretli izin veriyor

Çocuk sahibi olanlar için çalışmak oldukça zorlaşabiliyor. İş yoğunluğu nedeniyle çocuklarına yeterli zaman ayıramayanlar için Spotify önemli bir hamle yapıyor.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Spotify çocuk sahibi çalışanlarına 6 ay ücretli izin veriyor


Teknoloji dünyasında faaliyet gösteren firmaların çalışanlarına karşı tavırları her zaman inceleme konusu olmuştur ve çalışanların en mutlu olduğu firmaların listesi her yıl yayımlanır. Hükümetlerin de teşvik ettiği çalışan mutluluğu konusunda önemli bir adım atıldı.

Çevrimiçi müzik sektöründe lider firmalardan birisi olan İsveçli Spotify, çalışanların iş-aile hayatı dengesini iyi kurabilmeleri adına çocuk sahibi olanlara yönelik izin programı başlattı.Programa göre Spotify bünyesinde 1 Ocak 2013 tarihinden sonra doğmuş çocukların ebeveyni olan çalışanlar, altı ay boyunca maaşlarında kesinti olmadan izin yapabilecekler. Bu program dünya çapındaki 1600 çalışanı kapsıyor. 

Örneğin İngiltere'de çocuk sahibi çalışanlar 50 hafta izne ayrılabiliyor ve bunun 39 haftasında haftalık maaş alıyor. İlk 6 haftalık maaşın yüzde 90'ı ödenirken, kalan 33 haftada haftalık 140 pound ödeme yapılıyor. Veya ABD'de annelere sadece 10 haftalık doğum izni veriliyor. Spotify'nin programı bu açıdan bir ilke imza atıyor. 

Spotify'nin sürekli zarar ettiği bir dönemde böyle bir karar alması gerçekten takdire şayan. Bırakın özel sektörü devlet kurumlarında bile bu kadar uzun süreli izinler verilmiyor. Veya verilse bile sadece anneleri kapsıyor. Spotify insan kaynakları direktörü Katarina Berg, içinden çıktıkları İsveç kültürünün sağlıklı bir iş-aile yaşamı dengesine önem verdiğini ve her ebeveynin yaşamlarında önem arz eden insanlarla kaliteli vakit geçirmesinin en doğal hakkı olduğunu dile getirdi. Umarız Spotify'nin bu adımı diğer işverenler için de örnek olur.  

http://www.theguardian.com/technology/2015/nov/19/spotify-offer-staff-six-months-parental-leave-full-pay Yorum Yaz
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_botturgec_ 3 yıl en beğenilen USDUL
USDUL

_botturgec_

USDULEkrem bula bula bunumu buldun haber teknolojimi bu polemikmi yaratmak istiyorsun sen anlamıyorum? Habere bakıp ülkesini kötüleyen okurlara gelince tutan yok sizi. Sizde gidebilirsiniz başka diyarlara. Ekrem buna teknoloji haberi diyorsan bizim ülkede yapılanlarıda yayınla baride şu ülkesi hakkında hiçbisi bilmeyen ve her defasında atıp tutarak kötüleyenler görsün.
Birşeylerin konuşulacak olması bile tedirgin ediyor di mi sizi? Aman siyaset konuşulursa hükümetin yediği b.klara da sıra gelir diye mi endişeniz anlamadım? Konuşulsun, tartışılsın ne var bunda? Dürüst insanlar, hak yememiş olanlar zaten derdine düşmez bu durumun :) Sağlıcakla.


Sevgili forumdaşım lütfen yazımı dikkatli okuyunuz ve hükümetin bu konuda attığı adımları okuyup araştırmadan sırf çamur at izi kalsın mantığı ile yaklasmamanızı öneririm sonuçta burası bir bilgi platformu değilmi. örn: Mesela 857 sayılı İş Kanunu'nun 74. maddesine göre, kadın işçilerin doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli izin hakları bulunmaktadır. Buna doğum izni denir. bunu iyi arastır oke ? Akıl sağlığı içinde kal iyi geceler.

Bu hükümetin gerçekten kadın haklarıyla ilgili adımlarını siz önemsiyor musunuz?

Bu hükümet geldiğinden beri yaşanan 'kadın' cinayetlerinin de farkında mısınız?

Bu hükümet geldiğinden beri yaşanan ve meşrulaştırılmaya çalışan 'çocuk' tecavüzlerinin farkında mısınız?

Eski, haşmetli başbakanımızın '... kadın mıdır, kız mıdır bilemem' tarzı laflarını da duymazdın mı geldiniz hep?

Bu hükümeti ve kadın haklarını, hatta insan haklarını yanyana görmek bile yeterince gülünç. Umarım araştırmacı kimliğinize söylediklerimi de dahil edersiniz.
USDUL_botturgec_USDULEkrem bula bula bunumu buldun haber teknolojimi bu polemikmi yaratmak istiyo...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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_botturgec_ 3 yıl USDUL
USDUL
Ekrem bula bula bunumu buldun haber teknolojimi bu polemikmi yaratmak istiyorsun sen anlamıyorum? Habere bakıp ülkesini kötüleyen okurlara gelince tutan yok sizi. Sizde gidebilirsiniz başka diyarlara. Ekrem buna teknoloji haberi diyorsan bizim ülkede yapılanlarıda yayınla baride şu ülkesi hakkında hiçbisi bilmeyen ve her defasında atıp tutarak kötüleyenler görsün.

Birşeylerin konuşulacak olması bile tedirgin ediyor di mi sizi? Aman siyaset konuşulursa hükümetin yediği b.klara da sıra gelir diye mi endişeniz anlamadım?

Konuşulsun, tartışılsın ne var bunda? Dürüst insanlar, hak yememiş olanlar zaten derdine düşmez bu durumun :)

Sağlıcakla.
USDULEkrem bula bula bunumu buldun haber teknolojimi bu polemikmi yaratmak istiyorsun sen anlamıyorum? Habere bakıp ülkesini kötüleyen okurlar...
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wolfestein 3 yıl
İsveç, sosyal demokrasinin kalesi olan ülke.
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Reverans! 3 yıl
Spotify için güzel bir haber :) yalnız Spotify'nin zarar ettiği bir dönemde böyle bir karar alması alkışlanacak davranış.
Çok güzel hareket bunlar
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Patren 3 yıl
isvec guzel ulkedir tam yasanicak ulke
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Morphinz 3 yıl
İsveçli bi kız bulup taşınmak lazım. Nereden buluyoruz pm please?
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V4LKyR 3 yıl
Emeklilik de bir nevi ücretli izindir.
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celo68 3 yıl
Donanımhaber ne kadar izin veriyor.
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kadirirdem 3 yıl
Ne guzel işte
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Paul Klee 3 yıl
Avrupada, işe giderken yolda geçirilen zaman da iş saatinden sayılacak yakında. Adamlar bunun üzerinde çalışıyor. Neyse kendimizle kıyaslamıyorum tamam
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USDUL 3 yıl
_botturgec_
USDULEkrem bula bula bunumu buldun haber teknolojimi bu polemikmi yaratmak istiyorsun sen anlamıyorum? Habere bakıp ülkesini kötüleyen okurlara gelince tutan yok sizi. Sizde gidebilirsiniz başka diyarlara. Ekrem buna teknoloji haberi diyorsan bizim ülkede yapılanlarıda yayınla baride şu ülkesi hakkında hiçbisi bilmeyen ve her defasında atıp tutarak kötüleyenler görsün.
Birşeylerin konuşulacak olması bile tedirgin ediyor di mi sizi? Aman siyaset konuşulursa hükümetin yediği b.klara da sıra gelir diye mi endişeniz anlamadım? Konuşulsun, tartışılsın ne var bunda? Dürüst insanlar, hak yememiş olanlar zaten derdine düşmez bu durumun :) Sağlıcakla.

Sevgili forumdaşım lütfen yazımı dikkatli okuyunuz ve hükümetin bu konuda attığı adımları okuyup araştırmadan sırf çamur at izi kalsın mantığı ile yaklasmamanızı öneririm sonuçta burası bir bilgi platformu değilmi. örn: Mesela 857 sayılı İş Kanunu'nun 74. maddesine göre, kadın işçilerin doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli izin hakları bulunmaktadır. Buna doğum izni denir. bunu iyi arastır oke ? Akıl sağlığı içinde kal iyi geceler.
1 Yanıt Yanıtla
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_botturgec_ 3 yıl USDUL
USDUL

_botturgec_

USDULEkrem bula bula bunumu buldun haber teknolojimi bu polemikmi yaratmak istiyorsun sen anlamıyorum? Habere bakıp ülkesini kötüleyen okurlara gelince tutan yok sizi. Sizde gidebilirsiniz başka diyarlara. Ekrem buna teknoloji haberi diyorsan bizim ülkede yapılanlarıda yayınla baride şu ülkesi hakkında hiçbisi bilmeyen ve her defasında atıp tutarak kötüleyenler görsün.
Birşeylerin konuşulacak olması bile tedirgin ediyor di mi sizi? Aman siyaset konuşulursa hükümetin yediği b.klara da sıra gelir diye mi endişeniz anlamadım? Konuşulsun, tartışılsın ne var bunda? Dürüst insanlar, hak yememiş olanlar zaten derdine düşmez bu durumun :) Sağlıcakla.


Sevgili forumdaşım lütfen yazımı dikkatli okuyunuz ve hükümetin bu konuda attığı adımları okuyup araştırmadan sırf çamur at izi kalsın mantığı ile yaklasmamanızı öneririm sonuçta burası bir bilgi platformu değilmi. örn: Mesela 857 sayılı İş Kanunu'nun 74. maddesine göre, kadın işçilerin doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli izin hakları bulunmaktadır. Buna doğum izni denir. bunu iyi arastır oke ? Akıl sağlığı içinde kal iyi geceler.

Bu hükümetin gerçekten kadın haklarıyla ilgili adımlarını siz önemsiyor musunuz?

Bu hükümet geldiğinden beri yaşanan 'kadın' cinayetlerinin de farkında mısınız?

Bu hükümet geldiğinden beri yaşanan ve meşrulaştırılmaya çalışan 'çocuk' tecavüzlerinin farkında mısınız?

Eski, haşmetli başbakanımızın '... kadın mıdır, kız mıdır bilemem' tarzı laflarını da duymazdın mı geldiniz hep?

Bu hükümeti ve kadın haklarını, hatta insan haklarını yanyana görmek bile yeterince gülünç. Umarım araştırmacı kimliğinize söylediklerimi de dahil edersiniz.
1 Yanıt Yanıtla +13
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ULYSES 3 yıl
USDUL
Ekrem bula bula bunumu buldun haber teknolojimi bu polemikmi yaratmak istiyorsun sen anlamıyorum? Habere bakıp ülkesini kötüleyen okurlara gelince tutan yok sizi. Sizde gidebilirsiniz başka diyarlara. Ekrem buna teknoloji haberi diyorsan bizim ülkede yapılanlarıda yayınla baride şu ülkesi hakkında hiçbisi bilmeyen ve her defasında atıp tutarak kötüleyenler görsün.

Evet bizde de güzel şeyler oluyor. Mesela bizim şirket cumartesi-pazar da sayılmak üzere tam üç gün ücretli izin veriyor. Ailenden birisi ölürse bir üç gün daha. Etti mi altı gün. Yan gel yat. Daha ne istiyor bu millet anlamadım. Nankör herifler.
Yanıtla +3
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USDUL 3 yıl
Ekrem bula bula bunumu buldun haber teknolojimi bu polemikmi yaratmak istiyorsun sen anlamıyorum? Habere bakıp ülkesini kötüleyen okurlara gelince tutan yok sizi. Sizde gidebilirsiniz başka diyarlara. Ekrem buna teknoloji haberi diyorsan bizim ülkede yapılanlarıda yayınla baride şu ülkesi hakkında hiçbisi bilmeyen ve her defasında atıp tutarak kötüleyenler görsün.
1 Yanıt Yanıtla
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_botturgec_ 3 yıl USDUL
USDUL
Ekrem bula bula bunumu buldun haber teknolojimi bu polemikmi yaratmak istiyorsun sen anlamıyorum? Habere bakıp ülkesini kötüleyen okurlara gelince tutan yok sizi. Sizde gidebilirsiniz başka diyarlara. Ekrem buna teknoloji haberi diyorsan bizim ülkede yapılanlarıda yayınla baride şu ülkesi hakkında hiçbisi bilmeyen ve her defasında atıp tutarak kötüleyenler görsün.

Birşeylerin konuşulacak olması bile tedirgin ediyor di mi sizi? Aman siyaset konuşulursa hükümetin yediği b.klara da sıra gelir diye mi endişeniz anlamadım?

Konuşulsun, tartışılsın ne var bunda? Dürüst insanlar, hak yememiş olanlar zaten derdine düşmez bu durumun :)

Sağlıcakla.
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EnemyDestroyeD 3 yıl
keşke isveç de doğsaydım veya en azından norveç en kötü almanya falan :/
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