Spotify, nefret dolu içerikler ve davranışlara karşı politikasını duyurdu

Dünyanın en büyük çevrimiçi müzik platformlarından Spotify, nefren dolu içeriklere karşı olan politikasını genişletti. İçerisinde bir çok müzik türünü ve kültürünü barındıran platform, nefret dolu içeriklere karşı politikasını güncellediğini duyurdu. Spotify; bundan böyle, ırk, din, cinsiyet kimliği, etnik köken, uyruk ve cinsellik dahil olmak üzere, bir gruba veya bireye karşı nefreti veya şiddeti açıkça ve esas olarak teşvik eden, savunan, kışkırtan veya vurgulayan içeriklere tolerans göstermeyecek.

Günde 20.000 yeni şarkı eklenen çevrimiçi müzik platformu yaptığı açıklamada, içerik sahiplerinin de nefret içeren davranış veya söylemlerde bulunması durumunda platformdan kaldırılacağını belirtti.

Bir sanatçının veya içerik oluşturucunun davranışı nedeniyle, içeriği sansürlemeye inanmıyor olsak da, editör kararlarımızı değerlerimize yansıtmak istiyoruz. Dolayısıyla, bazı durumlarda, bir sanatçı ya da oluşturucu, özellikle zararlı ya da nefret uyandıran bir şey yaptığında (örneğin, çocuklara yönelik şiddet ve cinsel şiddet), o sanatçı ya da oluşturucu ile birlikte çalışmalarımızı sonlandırmak zorunda kalabiliriz.

Şirket, nefret içeren içeriklerin tanınması için birçok sivil toplum örgütü ile çalışma başlattı. Ayrıca kullanıcılardan gelen bildirimler de değerlendirilerek, nefret içeriklerinin daha hızlı saptanması sağlanmış olacak.

https://newsroom.spotify.com/2018-05-10/spotify-announces-new-hate-content-and-hateful-conduct-public-policy/