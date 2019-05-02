Spotify, podcast önerilerini test ediyor

Podcast sektörüne yatırımını son aylarda iyiden iyiye arttıran Spotify, son ve belki de en gerekli hamlesini de yaptı. Yolculuk sırasında dinlemeniz için podcast önerileri sonunda test edilmeye başlandı.

Spotify, şimdiye kadar yüzlerce milyon dolarlık yatırımı podcastlere yaptı ve büyük ağları satın aldı. Bu ağlardaki içerikler her ne kadar ilgi çekici ve dinleyici kitlesine sahip olsa da asıl önemli olan yeni dinleyiciler çekmek. Bunu düzeltmek adına yeni eklenen özellik, Your Daily Drive, sizin günlük işe gidiş gelişiniz süresince dinleyeceğiniz şeylere podcastleri ekliyor.

Spotify’ın bu podcast önerilerine henüz ulaşamamış olsak da firmanın şuan için podcastlerle alakalı tek eksiği bu gibi görünüyor. Geçenlerde 100 milyon ücretli abone sayısını aşan Spotify, gittikçe büyüse de kar etmek için podcastlere de muhtaç.

https://www.theverge.com/2019/5/1/18525550/spotify-playlist-daily-drive-algorithm-recommendation