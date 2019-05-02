Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Spotify, podcast önerilerini test ediyor

Spotify'ın son aylarda gittikçe arttırdığı podcast yatırımları, öneri algoritmalarıyla daha da öne çıkıyor. Yeni özelliğe göre yolculuklarda size artık podcast önerileri yapılacak.
2 hf.
1,5b
1
1
Mobil Uygulamalar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Podcast sektörüne yatırımını son aylarda iyiden iyiye arttıran Spotify, son ve belki de en gerekli hamlesini de yaptı. Yolculuk sırasında dinlemeniz için podcast önerileri sonunda test edilmeye başlandı. 
Spotify, şimdiye kadar yüzlerce milyon dolarlık yatırımı podcastlere yaptı ve büyük ağları satın aldı. Bu ağlardaki içerikler her ne kadar ilgi çekici ve dinleyici kitlesine sahip olsa da asıl önemli olan yeni dinleyiciler çekmek. Bunu düzeltmek adına yeni eklenen özellik, Your Daily Drive, sizin günlük işe gidiş gelişiniz süresince dinleyeceğiniz şeylere podcastleri ekliyor. 
 
Spotify’ın bu podcast önerilerine henüz ulaşamamış olsak da firmanın şuan için podcastlerle alakalı tek eksiği bu gibi görünüyor. Geçenlerde 100 milyon ücretli abone sayısını aşan Spotify, gittikçe büyüse de kar etmek için podcastlere de muhtaç.

https://www.theverge.com/2019/5/1/18525550/spotify-playlist-daily-drive-algorithm-recommendation Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Portraitclub 2 hf.
Geç bile kaldı. Ama şu var free kullanan birisi dinlerken ileri sarmaya çalıştığında çat diye premium yazısı çıkarsa o zaman işte tutmaz. SoundCloud gibi olmamalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. Apple, Qualcomm’a 4.5 milyar dolar ödeme yapacak 2 hf. Blue Origin'den uzay turizmi öncesinde önemli test uçuşu: İşte görüntüler 2 hf. Google’dan, size özel şiirle portre resmi hazırlayan yapay zeka 2 hf. Huawei yıl bitmeden 5G televizyon çıkaracak 2 hf. Moto Z4'ün tasarımını gözler önüne seren basın görseli yayınlandı 2 hf. Google yakında aktivite ve konum verilerini otomatik silmeye izin verecek 2 hf. Dünyanın en pahalı otomobili Bugatti La Voiture Noire'i Cristiano Ronaldo'nun aldığı iddia ediliyor 2 hf. Tim Cook: iPhone fiyatlarını indirmemiz olumlu sonuç verdi 2 hf. Samsung Galaxy A20 izlenimlerimiz | Fiyatına göre rekabetçi mi? 2 hf. Sektör ve Üniversiteler nasıl birleşecek? "Evgeny Babayan anlatıyor" 2 hf. Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü 131,7 milyar TL büyüklüğe ulaştı 2 hf. Facebook, Instagram ve WhatsApp yine erişim sorunları yaşıyor 2 hf. Zynga ücretli abonelik sunmak niyetinde 2 hf. AMD mali tabloları yine riskli bölgeyi işaret ediyor 2 hf. Türkiye'de kent merkezleri "düşük emisyon alanı" ilan edilebilecek 2 hf. Akıllı telefon pazarında Huawei, Apple’ı ikiye katladı 2 hf. Dünyada ilk kez, organ nakli bekleyen hastaya drone ile böbrek taşındı 2 hf. HTC Vive ve Vive Pro ülkemizde satışa çıkıyor 2 hf. Türkiye ve Rusya, birlikte 5. nesil savaş uçağı geliştirmek için görüşmelere başladı 2 hf. PlayStation Store'da Japon oyunlarına büyük indirimler 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Spotify, podcast önerilerini test ediyor Sonraki Nöronların ''GPS''i daha yakından öğreniliyor 2 hf. Samsung Galaxy S10 5G telefonun yanarak kullanılmaz hale geldiği iddia edildi 2 hf. Razer Ekmek Kızartma Makinesi gerçek oluyor 2 hf. Marvel'dan iki yeni dizi duyurusu: Ghost Rider ve Helstrom 2 hf. Epic Games, Rocket League geliştiricisi Psyonix’i satın aldı 2 hf. iPhone satışları düşüyor, hizmet satışları artıyor 2 hf. 'Kaos Tanrısı', 2029 yılında Dünya'nın yakınlarından geçecek 2 hf. Nike ZoomX Vaporfly NEXT% koşu ayakkabısı duyuruldu 2 hf. Hurda indiriminde ÖTV matrahı değiştirildi 2 hf. NASA araştırmacıları Uranüs ve Neptün'e uzay aracı göndermek istiyor 2 hf. Sızdırılan Dell takvimine göre çift ekranlı "Maximus" kod adlı XPS geliyor 2 hf. Facebook'un akıllı ekranı Portal, ABD dışında da satışa sunulacak 2 hf. OnePlus 7 Pro Geekbench’te 3600/11.000 puan aldı 2 hf. Deliksiz tasarım ve 5G desteğine sahip Meizu 17 geliyor 2 hf. PS Plus Mayıs 2019 oyunları açıklandı 2 hf. Facebook yakında, Messenger, Instagram ve WhatsApp uygulamaları arasında çapraz sohbete izin verecek 2 hf. Samsung Galaxy Fit ve Fit-e tüm özellikleri ve fiyatları belli oldu 2 hf. Mi Band 4 ilk görüntüleriyle karşınızda 2 hf. Apple'ın fotoğraf düzenleme yazılımı Aperture, MacOS Mojave'den sonra çalışmayacak 2 hf. Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim