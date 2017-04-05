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Spotify premium hesap sahiplerine öncelik tanıyacak

Spotify’ın Universal Music Group(UMG) ile yaptığı anlaşmaya göre UMG’ye bağlı sanatçıların albümleri, ücret ödemeyen kullanıcılara premium hesap sahiplerinden 2 hafta sonra sunulacak.
2 yıl
3,9b
1
17
Mobil Uygulamalar
Furkan Babur
Yazar
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Her ay 50 milyonun üzerinde kişinin premium hesap kullanarak müzik dinlemek için kendisine ödeme yaptığı dünyanın önde gelen müzik servisi Spotify, gelirlerini arttırmak için yeni bir dönemi başlatıyor. Ücret ödemeden Spotify’dan faydalanan kullanıcıların sayısının, premium hesap sahiplerinin üstünde olduğunu açıklayan şirketin bazı müzikleri artık sadece ücret ödeyen kullanıcılara sunacağı uzun bir süredir konuşuluyordu.

 

Halihazırda arşivindeki bütün müzikleri ücret ödemeyen kullanıcılara da sunarak Apple Müzik ve Tidal gibi rakiplerine karşı önemli bir avantajı elinde bulunduran Spotify ise daha farklı ancak kullanıcıları hesaplarını premiuma yükseltmeye ikna edebilecek bir uygulama başlattı. Dünyanın üç büyük plak şirketinden olan Universal Music Group(UMG) ile anlaşma yaptığını duyuran Spotify artık UMG çatısı altında çalışmalarını sürdüren sanatçıların yeni çıkardıkları albümleri ilk iki hafta boyunca sadece premium hesap sahiplerinin dinleyebileceğini açıkladı. Bununla birlikte sanatçılar single(albümlerinden seçtikleri bir veya birkaç parçadan oluşan müzik listesi) çıkardıkları zaman bunu uygulamayı kullanan herkes aynı anda dinleyebilecek.

Bu anlaşmayla birlikte Spotify’ı ücret ödemeden kullanan kullanıcıların hesaplarını premiuma yükseltmesini bekleyen şirket, UMG için de çok yüksek olmayan miktarlarda lisans ücreti ödeyerek kazançlı bir iş yapmayı umuyor. UMG çatısı altından Eminem, Lady Gaga, Kanye West, David Guetta, Demi Lovato, Lana Del Rey, Nicki Minaj ve Metallica gibi müzikseverlerin yakından takip ettiği isimlerin yer alıyor oluşu Spotify’ın premium hesap sahibi sayısındaki beklediği artışa ulaşabileceğini düşündürüyor.

Yeni Anlaşmalar Kapıda 

Uzmanlar halka arz hazırlığında olduğu için gelirlerini arttırmak ve rakipleri arasındaki farkı açmak isteyen Spotify’ın bu hamleyle yetinmeyeceği ve diğer iki önemli plak şirketi olan Warner Music Group ve Sony Music Group ile de kısa bir süre içinde benzer anlaşmalara imza atacağını düşünüyor.


https://press.spotify.com/us/2017/04/04/spotify-and-universal-music-group-announce-global-multi-year-license-agreement/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Virinom 2 yıl en beğenilen prowl12
prowl12

Bu tutumla var olan premium hesapları da kaybeder

Ne alaka?
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axaxa 2 yıl
DH gibi yani 😄
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Vega 2 yıl
Ben Apple Müzik kullanıyorum.Hatta bu ay 1 yıllık üyelik almayı planlıyorum.
Spotify'ın tasarımına alışamadım bir türlü.Uygulamayı açınca karşıma kapkara bir görünüm çıkıyor.Yeşil ve siyahtan başka bir renk yok.Uygulama biraz kasvetli ve boğucu bir görünüm veriyor kullanıcıya.
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DH Misafiri 2 yıl
spotify candır kandır, kullanın beyler.
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Nike Tyson 2 yıl
Belesciler rahatsiz
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Curimo 2 yıl
Arkadaşlar Spotify'da bir Sanatçı'nın sayfasına girdiğimizde "Tüm şarkıları" diye bir bölüm göremedim? Yani bir sanatçının tüm şarkılarını nasıl dinleyebiliyoruz?
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bahner 2 yıl
Spotify radyo'da Türk radyoları var mı?
Ben aradım bulamadım. Herhalde canlı radyo yayını yok bu programda.
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V4LKyR 2 yıl
Spotify iyidir, kullanın kullandırın. Bu tarz hizmetler ücretli olmalı zaten. Ücretsiz olan yerde hizmet kalitesi beklenilmez.
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FlyingUnderpants 2 yıl
Bir iki yıl önce baktığımda trance arşivi zayıftı, ben de üstünde durmamıştım. Ancak şuan inanılmaz bir arşiv yapmışlar. Hemen üye oldum. Evde, iş yerinde cepte her yerde dinliyorum. Farklı türlere de şans veriyorum. Sabah piano, öğleden sonra deep house iyi gidiyor. Akşam yemekte dinner playlistleri ideal. Kısaca müthiş bir hizmet.
1 Yanıt Yanıtla
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#1 2 yıl FlyingUnderpants
FlyingUnderpants
Bir iki yıl önce baktığımda trance arşivi zayıftı, ben de üstünde durmamıştım. Ancak şuan inanılmaz bir arşiv yapmışlar. Hemen üye oldum. Evde, iş yerinde cepte her yerde dinliyorum. Farklı türlere de şans veriyorum. Sabah piano, öğleden sonra deep house iyi gidiyor. Akşam yemekte dinner playlistleri ideal. Kısaca müthiş bir hizmet.

Spotify de Trance yok denecek kadar az ne arşivinden bahsediyorsunuz :)
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Mr. Jingles 2 yıl
Ben de zannettim ki bazı albümleri/parçaları sadece premium hesap sahipleri dinleyebilecek. Öyle olsa çok büyük kullanıcı kaybederdi. Ama iki hafta sonra dinlenilecekse sorun yok. Mantıklı bir hareket. Uygulamanın en sevdiğim tarafı telefonu kumanda gibi kullanıp bilgisayardaki uygulamayı yönetmek. Spotify'ın bu rahatlığını ne Apple Music ne de Deezer veremiyor. Böyle olduğu sürece yola Spotify ile devam.
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metebyr 2 yıl
9.90 iken ne güzeldi sanırım premiumlar için 3 aylık zamsız güzellik bu ay sona eriyor 15 lira düşündürüyor devam etsem mi diye. abi psikolojik işte anlayın türk insanını 9.90 oh ne hoş diyorum 11 olsa krizler gelecek sanki.
hi-res olayına ücret istemeden geçerse dururum herhalde, bari farkı anlayacak donanımı olanı sevindir azıcık spotifi
2 Yanıt Yanıtla +1
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byhtk 2 yıl metebyr
Sıcak fırsatlar forumdan Spotify aile konusuna bak istersen 21 tl ye 6 ay kullanabilirsin
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Vasto Lorde 2 yıl metebyr
metebyr
9.90 iken ne güzeldi sanırım premiumlar için 3 aylık zamsız güzellik bu ay sona eriyor 15 lira düşündürüyor devam etsem mi diye. abi psikolojik işte anlayın türk insanını 9.90 oh ne hoş diyorum 11 olsa krizler gelecek sanki.
hi-res olayına ücret istemeden geçerse dururum herhalde, bari farkı anlayacak donanımı olanı sevindir azıcık spotifi

çevremde bir sürü arkadaş grubu var 5 kişi olup aile paketi alıyorlar
çevrende yoksa bile dh ölücüleri arasından kesinlikle bulabilirsin aile grubu
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