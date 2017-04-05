Spotify premium hesap sahiplerine öncelik tanıyacak

Her ay 50 milyonun üzerinde kişinin premium hesap kullanarak müzik dinlemek için kendisine ödeme yaptığı dünyanın önde gelen müzik servisi Spotify, gelirlerini arttırmak için yeni bir dönemi başlatıyor. Ücret ödemeden Spotify’dan faydalanan kullanıcıların sayısının, premium hesap sahiplerinin üstünde olduğunu açıklayan şirketin bazı müzikleri artık sadece ücret ödeyen kullanıcılara sunacağı uzun bir süredir konuşuluyordu.

Halihazırda arşivindeki bütün müzikleri ücret ödemeyen kullanıcılara da sunarak Apple Müzik ve Tidal gibi rakiplerine karşı önemli bir avantajı elinde bulunduran Spotify ise daha farklı ancak kullanıcıları hesaplarını premiuma yükseltmeye ikna edebilecek bir uygulama başlattı. Dünyanın üç büyük plak şirketinden olan Universal Music Group(UMG) ile anlaşma yaptığını duyuran Spotify artık UMG çatısı altında çalışmalarını sürdüren sanatçıların yeni çıkardıkları albümleri ilk iki hafta boyunca sadece premium hesap sahiplerinin dinleyebileceğini açıkladı. Bununla birlikte sanatçılar single(albümlerinden seçtikleri bir veya birkaç parçadan oluşan müzik listesi) çıkardıkları zaman bunu uygulamayı kullanan herkes aynı anda dinleyebilecek.

Bu anlaşmayla birlikte Spotify’ı ücret ödemeden kullanan kullanıcıların hesaplarını premiuma yükseltmesini bekleyen şirket, UMG için de çok yüksek olmayan miktarlarda lisans ücreti ödeyerek kazançlı bir iş yapmayı umuyor. UMG çatısı altından Eminem, Lady Gaga, Kanye West, David Guetta, Demi Lovato, Lana Del Rey, Nicki Minaj ve Metallica gibi müzikseverlerin yakından takip ettiği isimlerin yer alıyor oluşu Spotify’ın premium hesap sahibi sayısındaki beklediği artışa ulaşabileceğini düşündürüyor.

Yeni Anlaşmalar Kapıda

Uzmanlar halka arz hazırlığında olduğu için gelirlerini arttırmak ve rakipleri arasındaki farkı açmak isteyen Spotify’ın bu hamleyle yetinmeyeceği ve diğer iki önemli plak şirketi olan Warner Music Group ve Sony Music Group ile de kısa bir süre içinde benzer anlaşmalara imza atacağını düşünüyor.

https://press.spotify.com/us/2017/04/04/spotify-and-universal-music-group-announce-global-multi-year-license-agreement/