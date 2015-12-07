Spotify’da 2015 yılının en çok dinlenen şarkıları listesi

2.1 Milyon farklı sanatçının müziğini arşivinde barındıran Spotify 2015’te 167.493 yeni sanatçının eserlerini de dinletmeye başlamış. Parça sayısı ise bu artışla birlikte 28.5 Milyon adete ulaşmış. Yaza damgasını vuran sanatçılar olarak OMI, Wiz Khalifa ve Major Lazer gösterilirken, Justin Bieber yeni albümü ile sonbaharın en popülerlerinden olmuş.





Sugar – Robin Schulz

Spotify'ın yayınladığı listeye burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Siz Spotify'da en çok hangi türleri dinliyorsunuz?

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Son birkaç yılın gözde çevrimiçi servislerinden olan online müzik platformları, müzik dinleme alışkanlıklarını baştan aşağı değiştirmeye başladı. Artık bir çok kullanıcı müzik arşivini mobil cihazlarında ya hiç taşımaz hale geldi ya da arşivin çok az kısmını yanında tutuyor. Bu noktada öncelikli tercihlerden olan Spotify, 2015 yılına ilişkin bir liste yayınladı.Spotify’da Eminem, David Guetta, Rihanna, Drake gibi sanatçılar bir milyarı bulan dinlenme sayıları ile fark yaratan isimlerden sadece bir kaçı. Bu arada Amy belgeselinin yayınlanmasından sonra sanatçının parçalarının dinlenme sayısı da %70 artış göstermiş. En çok RAP albümlerin satıldığı Spotify’da Kygo 2 single ile 550 Milyon aktarıma ulaşarak Spotify’ın 2015’te ünlü yaptığı isim oldu. Kygo Spotify’ın Spotlight programına da konuk olmuştu. İşte Spotify’ın paylaştığı listeden bazı bilgiler:Lean On – Major LazerCheerleader – Felix Jaehn Remix RadioUptown FunkPopHip HopRockPop RockIndie RockToday’s Top HitsAfternoon AcousticBaila ReggaetonHot CountryRapCaviar