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Spotify’da 2015 yılının en çok dinlenen şarkıları listesi

Online müzik servislerinin şimdilik en popüler ismi olan Spotify, yılın en çok dinlenen şarkılarından en popüler albümlerine ve sanatçılarına kadar kapsamlı bir liste yayınladı.
3 yıl
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9
Zamazingo
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Son birkaç yılın gözde çevrimiçi servislerinden olan online müzik platformları, müzik dinleme alışkanlıklarını baştan aşağı değiştirmeye başladı. Artık bir çok kullanıcı müzik arşivini mobil cihazlarında ya hiç taşımaz hale geldi ya da arşivin çok az kısmını yanında tutuyor. Bu noktada öncelikli tercihlerden olan Spotify, 2015 yılına ilişkin bir liste yayınladı.

2.1 Milyon farklı sanatçının müziğini arşivinde barındıran Spotify 2015’te 167.493 yeni sanatçının eserlerini de dinletmeye başlamış. Parça sayısı ise bu artışla birlikte 28.5 Milyon adete ulaşmış. Yaza damgasını vuran sanatçılar olarak OMI, Wiz Khalifa ve Major Lazer gösterilirken, Justin Bieber yeni albümü ile sonbaharın en popülerlerinden olmuş.

Spotify’da 2015 yılının en çok dinlenen şarkıları listesi
 
Spotify’da Eminem, David Guetta, Rihanna, Drake gibi sanatçılar bir milyarı bulan dinlenme sayıları ile fark yaratan isimlerden sadece bir kaçı. Bu arada Amy belgeselinin yayınlanmasından sonra sanatçının parçalarının dinlenme sayısı da %70 artış göstermiş. En çok RAP albümlerin satıldığı Spotify’da Kygo 2 single ile 550 Milyon aktarıma ulaşarak Spotify’ın 2015’te ünlü yaptığı isim oldu. Kygo Spotify’ın Spotlight programına da konuk olmuştu. İşte Spotify’ın paylaştığı listeden bazı bilgiler:

En çok dinlenen parçalar:
Lean On – Major Lazer
Cheerleader – Felix Jaehn Remix Radio
Uptown Funk

En çok dinlenen türler:
Pop
Hip Hop
Rock
Pop Rock
Indie Rock

En çok dinlenen çalma listeleri:
Today’s Top Hits
Afternoon Acoustic
Baila Reggaeton
Hot Country
RapCaviar

Yılın viral parçası:
Sugar – Robin Schulz
Spotify'ın yayınladığı listeye burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Siz Spotify'da en çok hangi türleri dinliyorsunuz? 

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umut_baris 3 yıl
Sugar – Robin Schulz
Cheerleader – Felix Jaehn Remix Radio
Uptown Funk

Hadi bunlar neyse de, Lean on'un melodisini duymaktan gına geldi. Nesini seviyorsunuz abi şöyle şeylerin. Buna müzik denemez. Aynı şey sürekli tekrar ediyor çünkü. Ritm bu. İçine de popülist yapacak şeyleri ekledin mi tamamdır.

Gidin tiesto, skrillex falan dinleyin yine anlayışla karşılarız da Lean on nedir abi.
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black_fps 3 yıl
Lean On'u birde böyle dinleyin tavsiyemdir
youtube.com/...
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esmerbuyucu 3 yıl
Dance pop, uyurken sleep.
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swat882 3 yıl
Deep house ve Indıe dururken bu çalma listeleri ve top list ler tamamen çöp

Lean On ney la, ergen şarkısı
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kadirirdem 3 yıl
hiçbirini dinlemiyorum
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Patren 3 yıl
Lean On hiç şaşırmadım
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BekirTemel 3 yıl
kygo yu bende uzun süre aynı zevkle dinlemiştim
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GenkaNuank 3 yıl
Hiç biri de bi ise yaramaz
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