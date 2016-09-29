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Spotify’dan SoundCloud’u satın alma hamlesi

Müzik sektöründe kendisine has farklı özellikleri olan iki platformun birleşmesi gündemde. Spotify, diğer bir müzik akış hizmeti olan SoundCloud’u satın almak için görüşmelere başladı.
2 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Müzik dünyasında son günlerde önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Çevrimiçi müzik sektörünün lider isimlerinden olan Spotify, diğer bir müzik akış hizmeti olan SoundCloud’u satın almak için görüşmelere başladı.

Sektörden gelen bilgilere göre görüşmeler ileri aşamaya geçmiş durumda. İki firma da sektörünün en iyileri arasında yer alıyor. Kendine has özellikleri olan platformların birleşmesi rakipleri açısından ciddi bir tehdit oluşturacak.

Spotify bilindiği üzere milyonlarca parçadan oluşan geniş bir arşive sahip. Son rakamlara göre 100 milyondan fazla kullanıcısı olan platformun ücretli abone sayısı da 40 milyona ulaşmış durumda.

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SoundCloud ise amatör çalışmalara daha çok önem veriyor. DJ projeleri, demolar hatta amatör sanatçıların henüz ham haldeki besteleri geniş bir kitleye ulaşıyor. Otoriteler SoundCloud’un bu kataloğu sayesinde Spotify’dan bile daha yüksek bir değere sahip. Aylık 175 milyon kullanıcısı olan platformda 10 milyon civarında da içerik üretici bulunuyor.

Diğer taraftan iki firma da mali tablolar olarak sıkıntılı ve içeriklerden beklenen karı elde edemiyor. Muhtemel bir birleşim hem kullanıcı sayısını arttıracak hem de gelir elde etme konusunda firmaların elini güçlendirecek. Henüz resmi bir bilgi yok ancak satın alımın 700 milyon dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. 

 

https://www.engadget.com/2016/09/28/spotify-in-talks-to-buy-soundcloud/ Yorum Yaz
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wolfestein 2 yıl
Tekelleşmeye karşıyım. Ne kadar fazla alternatif varsa tüketici için o kadar iyidir.
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snoppy 2 yıl
ikisini de ayrı ayrı sevip kullandığım müzik servisleri. SoundCloud birisi tarafından satın alınacaksa eğer, o birisi Spotify olmalı
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BigEng 2 yıl
Aylık 10 tl saçma mı ? o dinlediğin bir ton şarkının lisanslı hali ne kadar haberin var mı?
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salvatore18 2 yıl BigEng
BigEng
Aylık 10 tl saçma mı ? o dinlediğin bir ton şarkının lisanslı hali ne kadar haberin var mı?

Anlamazlar hocam anlamazlar ama iş sigaraya gelince 12 tl verirler gıklarıda çıkmaz hiç.
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DH Misafiri 2 yıl
Geç bile kaldılar. Amazon, Pandora, iHeartMedia ve Playster'de yakında rakipler arasına katılacak. Facebook'da önümüzdekı yıl Spotify'ı satın alacak. Samsung Milk ve Rdio çuvalladı. Geriye kalanlar Deezer, Grove Music, Google Play Music, Apple Music, Tidal, Netease, Rhapsody....
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Portraitclub 2 yıl
Ayda 10 TL Spotify vermekte saçmalık yani yapın 3 TL herkes kullansın
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aycibin 2 yıl Portraitclub
batucan57

Ayda 10 TL Spotify vermekte saçmalık yani yapın 3 TL herkes kullansın

10tl vermiyim dersen
vodafone'da freezone 35tl tarifeye spotify bedava
red 60tl'lik tarifeye de yine spotify bedava diye biliyorum
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