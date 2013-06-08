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Square Enix'in yeni mobil oyunu Deus Ex: The Fall, Android platformu için de geliştiriliyor

5 yıl
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Square Enix'in yeni mobil oyunu Deus Ex: The Fall, Android platformu için de geliştiriliyor

Mobil oyun pazarına yönelik ciddi yatırımlar yapan Square Enix, sektörün yalnızca bu bölümü için faaliyet gösteren alt kuruluşu Square Enix Mobile'nin Deus Ex: The Fall isimli yeni oyununu geçtiğimiz günlerde resmen duyurdu. Deus Ex: Human Revolution'un da geliştiricisi olan Eidos Montreal ve N-Fusion'un yardımıyla geliştirilen yapım, Deus Ex serisinin akıllı telefon ve tablet bilgisayarlara yönelik ilk oyunu olacak. 6 saatlik bir oynanış süresi sunacağı açıklanan Deus Ex: The Fall, senaryo derinliğinden yoksun sıradan mobil oyunların aksine konsol ve bilgisayar platformlarındaki örneklerine daha benzer bir profil çiziyor. Mobil oyunseverlere farklı oynanış tecrübeleri yaşatacak oyun, maalesef ilk etapta yalnızca iOS platformu için piyasaya sürülecek. Ancak yayınlanan son basın açıklaması, Android sürümünün yolda olduğunu ortaya çıkardı.
Deus Ex serisinin resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Eidos Montreal, The Fall'ın Android işletim sistemi için de geliştirildiğini müjdeledi. Bu sürüm için kesin bir zaman diliminden bahsetmeyen; ancak yıl sonuna kadar yeni bir duyuru yayınlaması beklenen oyun geliştiricisi, iPad, iPhone ve iPod uyumlu iOS versiyonunun yaz aylarında 6.99$/4.99£ fiyat etiketiyle satışa sunulacağını ilan etti. Uygulama içi ödeme sisteminin bulunduğu oyun, mobil cihaz sahiplerinin oynanış deneyimini bu iş modeliyle etkilemeyecek. Fakat dileyen oyuncular Deus Ex: The Fall için ek harcamalarda bulunabilecek.
Deus Ex: Icarus Effect romanın bittiği yerde başlayan Des Ex: The Fall'ın hikayesi 2027 yılında geçiyor. Bilim-kurgu yapımları arasında ayrı bir yere sahip olan Deus Ex'in mobil ekosistemlere sıradan bir port ile değil; ayrı bir yapım ile sunulmuş olması Square Enix'in bu sektöre verdiği önemi gözler önüne seriyor. İlerleyen dönemlerde The Fall'ın PlayStation Vita için de yayınlanabileceğini ifade eden uzak doğulu dağıtımcı, E3 2013'teki fuar alanında Deus Ex: The Fall oyununu katılımcıların beğenisine sunacak. Oyun için yayınlanan tanıtım videolarını aşağıdan izleyerek The Fall hakkında daha fazla detaya sahip olabilirsiniz.

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http://www.deusex.com/news/Deus-Ex-The-Fall-Announced Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cceviz 5 yıl
Square enix kaliteli bir mobil oyunu için psvita ya da çıkabilir diyorsa, psvita gerçekten acınacak halde demektir
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toyota_58 5 yıl
şu sıralar oyun yapımcıları mobil platforma daha fazla ağırlık vermeye başladılar. Çok başarılı oyunlara imza atan yapımcılar var.
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