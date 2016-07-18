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Star Trek Beyond'a ilk tepkiler gelmeye başladı

Merakla beklenen Star Trek Beyond'un ilk gösterimi geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta düzenlendi. Yönetmenliğini Justin Lin'in üstlendiği filme ilk tepkiler oldukça umut verici.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,4b
1
17
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Sinema ve televizyon dünyasının en sevilen bilim-kurgu serileri arasında yer alan Star Trek serisi, beyaz perdedeki yolculuğuna devam ediyor. 2009 yılında vizyona giren Star Trek ile başlayan yeni serinin üçüncü filmi olan Star Trek Beyond, 26 Ağustos'ta sinemaseverler ile buluşacak.
Beyond, tüm dünyada milyonlarca Star Trek hayranı tarafından merakla bekleniyor olsa da, filmin tanıtımı için yayınlanan fragmanların pek de beğenilmemesi filme olan ilginin azalmasına neden olmuştu. Filmin geçtiğimiz günlerde düzenlenen ilk gösterimine gelen tepkiler ise çok daha olumlu oldu.
 Filmin vizyona girmesine bir aydan uzun bir süre kala Los Angeles'ta düzenlenen bu erken gösterime, sinema eleştirmenleri ve basın mensupları katıldı. Filmi erkenden izleme şansı yakalayan bu eleştirmenler filmin hikayesi hakkında detay paylaşamasa da, film hakkında genel görüşlerini paylaştılar. Bu görüşlerin büyük bölümü filmin beklenenden çok daha iyi olduğu yönünde. Ayrıca gelen ilk tepkilere bakıldığında Beyond'un, serinin ikinci filmi olan Star Trek Into Darkness'tan çok daha fazla beğenildiğini söylemek mümkün.
Beyond'un senaryosunu öven ve filmin oldukça keyifli olduğunu belirten eleştirmenlerin film hakkındaki en büyük övgüsü ise, Beyond'un orijinal Star Trek serisine aitmiş gibi hissetiriyor olduğunu söylemeleriydi.

http://collider.com/star-trek-beyond-reviews/ Yorum Yaz
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oglım_aşortman_gey 3 yıl en beğenilen
turist ömer yüzünden şu seriyi hiçbir zaman ciddiye alamayacağım. fakat, yine de starwars hazır casual kitlenin hoşuna gitsin diye (h)iç edilirken, şans vermeye değer bir yapım olmuş.
turist ömer yüzünden şu seriyi hiçbir zaman ciddiye alamayacağım. fakat, yine de starwars hazır casual kitlenin hoşuna gitsin diye (h)iç edilirken, şans verme...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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darkaura 3 yıl
sitenin ismi donanim haber, konsepti teknoloji haberleri ama sinema haberleride yapiliyor, silah sanayide, uzayla ilgili konularda. sanirim sitenin asil konsepti nerd news.
sitenin ismi donanim haber, konsepti teknoloji haberleri ama sinema haberleride yapiliyor, silah sanayide, uzayla ilgili konularda. sanirim sitenin asil konsept...
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28ky28 3 yıl
Star trek serisini hiç izlemedim
izlememi tavsiye eden varmıdır?? Hiç bilmiyorum filmi
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Lionel Fusco 3 yıl
JJ olmadan olmuyor. Bunu fragmanlarda bile görebiliriz. Star Trek mi Hızlı ve Öfkeli mi anlayamadım. Türkiye'de 1 ay sonra gösterime girecek olması da ayrı bir sçmalık zaten
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SEO-Uzmanı 3 yıl Lionel Fusco
Lionel Fusco

JJ olmadan olmuyor. Bunu fragmanlarda bile görebiliriz. Star Trek mi Hızlı ve Öfkeli mi anlayamadım. Türkiye'de 1 ay sonra gösterime girecek olması da ayrı bir sçmalık zaten

yeni seride "hızlı ve tüplü" var !
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Barni Moloztaş 3 yıl
Jar jar abrams
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emir kustirika 3 yıl
aktorun
playstylebakınız eski filmlerdeki o kel kaptan :)
Fakli bir film/dizi den bahsediyorsun sanirim. Kaptan Kirk hicbir zaman kel degildi. Yada kel anlayisin oldukca farkli :)

kel kaptan picart tır enterprice in kirk ten sonraki kaptani
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aktorun 3 yıl
playstyle
bakınız eski filmlerdeki o kel kaptan :)

Fakli bir film/dizi den bahsediyorsun sanirim. Kaptan Kirk hicbir zaman kel degildi. Yada kel anlayisin oldukca farkli :)
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darkaura 3 yıl
sitenin ismi donanim haber, konsepti teknoloji haberleri ama sinema haberleride yapiliyor, silah sanayide, uzayla ilgili konularda. sanirim sitenin asil konsepti nerd news.
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Dahi Olalım 3 yıl darkaura
darkaura
sitenin ismi donanim haber, konsepti teknoloji haberleri ama sinema haberleride yapiliyor, silah sanayide, uzayla ilgili konularda. sanirim sitenin asil konsepti nerd news.

Sadece Donanım olsa sıkıcı olur.
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crazyofc1 3 yıl
Başlık yanıltıcı
Tepki kelimesi kullanılmamalı, çağrıştırdığı ilk mana olumsuz oluyor. bknz : TDK Sözlüğü
İngilizce'den çeviri yaparken biraz daha dikkatli olunmalı. Türkçe'deki olumsuz anlam İngilizce'de bulunmuyor.
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sendemail 3 yıl
oglım_aşortman_gey
turist ömer yüzünden şu seriyi hiçbir zaman ciddiye alamayacağım. fakat, yine de starwars hazır casual kitlenin hoşuna gitsin diye (h)iç edilirken, şans vermeye değer bir yapım olmuş.

Allah iyiliğini versin : ))) Turist Ömer hatırlatmanı okuyunca bastım kahkahayı : )))))
Sabah sabah iyi oldu ,sayende yüzümüz güldü : ))))) Zira benimde aklıma geldi t.ömer : )))))
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SEO-Uzmanı 3 yıl
yeni seri çok hızlı sahne çekimleri var !
yani şöyle kaptan bir durur bir düşünür !
tüm mürettebat için en doğru ve en zor kararı vermek için biraz beklerdi !
bakınız eski filmlerdeki o kel kaptan :)
yeni seri çok piyasa işi ; yeni film vizyon kurallarına göre aksiyonu fazla
seyirciye durup düşünme anlamıyla es noktası az hatta yok gibi !
bu yüzden seri gerçekçiliğini ve orijinalliğinden bir şeyler yitirmekte !
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oglım_aşortman_gey 3 yıl en beğenilen
turist ömer yüzünden şu seriyi hiçbir zaman ciddiye alamayacağım. fakat, yine de starwars hazır casual kitlenin hoşuna gitsin diye (h)iç edilirken, şans vermeye değer bir yapım olmuş.
1 Yanıt Yanıtla +8
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Kartal Göz 3 yıl oglım_aşortman_gey
oglım_aşortman_gey

turist ömer yüzünden şu seriyi hiçbir zaman ciddiye alamayacağım. fakat, yine de starwars hazır casual kitlenin hoşuna gitsin diye (h)iç edilirken, şans vermeye değer bir yapım olmuş.

Bence ciddiyet namına SW'ı tekme tokat döver. Kesinlikle izlemenizi öneririm. 2009 ve 2013'te de filmleri mevcut. Yani yeni seriden bahsediyorum.

@playstyle Bu konuda size katılıyorum. Bir insanın da o kadar hızlı çözümler geliştirmesi yapaylık katıyor o karaktere. Bu olay sadece bu filmde yok, yeni birçok filmde görebilirsiniz.
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