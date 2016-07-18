Star Trek Beyond'a ilk tepkiler gelmeye başladı

Sinema ve televizyon dünyasının en sevilen bilim-kurgu serileri arasında yer alan Star Trek serisi, beyaz perdedeki yolculuğuna devam ediyor. 2009 yılında vizyona giren Star Trek ile başlayan yeni serinin üçüncü filmi olan Star Trek Beyond, 26 Ağustos'ta sinemaseverler ile buluşacak.

Beyond, tüm dünyada milyonlarca Star Trek hayranı tarafından merakla bekleniyor olsa da, filmin tanıtımı için yayınlanan fragmanların pek de beğenilmemesi filme olan ilginin azalmasına neden olmuştu. Filmin geçtiğimiz günlerde düzenlenen ilk gösterimine gelen tepkiler ise çok daha olumlu oldu.

Filmin vizyona girmesine bir aydan uzun bir süre kala Los Angeles'ta düzenlenen bu erken gösterime, sinema eleştirmenleri ve basın mensupları katıldı. Filmi erkenden izleme şansı yakalayan bu eleştirmenler filmin hikayesi hakkında detay paylaşamasa da, film hakkında genel görüşlerini paylaştılar. Bu görüşlerin büyük bölümü filmin beklenenden çok daha iyi olduğu yönünde. Ayrıca gelen ilk tepkilere bakıldığında Beyond'un, serinin ikinci filmi olan Star Trek Into Darkness'tan çok daha fazla beğenildiğini söylemek mümkün.

Beyond'un senaryosunu öven ve filmin oldukça keyifli olduğunu belirten eleştirmenlerin film hakkındaki en büyük övgüsü ise, Beyond'un orijinal Star Trek serisine aitmiş gibi hissetiriyor olduğunu söylemeleriydi.

http://collider.com/star-trek-beyond-reviews/