Star Trek : Timelines mobilde kapalı betaya başlayacak

Game of Thrones Ascent oyunuyla hatırladığımız Disruptor Beam, efsane yapım Star Trek'in hikayesini mobil platformlara getirmek için çalışmalara başladı. Firma yakında kapalı beta sürecine geçecek.





Star Trek : Timelines adıyla hazırlanan oyun orijinal Star Trek hikayesini yansıtacak ve J.J. Abrams'ın yeni nesil oyuncularla çekilen Star Trek serisini kapsam dışında bırakacak. Bu bakımdan oyuncular orijinal Star Trek hikayesini yaşamış olacak.





Oyunun geliştirilmesinde Q karakteri ile tanıdığımız John de Lance önemli katkılar yapıyor. Hikayenin seslendirilmesinin yanında Lance ayrıca senaryonun hazırlanmasında da önemli bir rol üstleniyor.





Strateji RPG tarzındaki oyunda Kaptan Kirk olarak geminizi donatıyor ve tayfanızı görevler için hazırlıyorsunuz. Görevler içerisinde farklı ırklarla diplomatik ilişkiler kurmak, bilimsel araştırmalar yapmak, hükümetlerin kurulmasına yardımcı olmak gibi fonksiyonlar yerine getiriliyor.





Oyuncular zaman zaman sıra tabanlı savaşlara giriyor, arkadaşları ile ekip oluşturarak savaşıyor veya arkadaşlarına karşı savaşıyor. Gerçek evrenbilimi değerlerinin temel alındığı oyun Unity oyun motoru ile geliştiriliyor.

http://www.androidpolice.com/2015/08/18/disruptor-beam-and-special-guest-q-shows-off-more-details-on-the-upcoming-star-trek-timelines-mobile-game/