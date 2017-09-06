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Star Wars: Episode IX'un yönetmeni projeden ayrıldı

Star Wars: Episode IX'u yönetmesi için seçilen Colin Trevorrow, Lucasfilm ile yaşadığı fikir ayrılıkları yüzünden projeden ayrıldı. Yeni yönetmen için arayışa başlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,3b
1
20
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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The Force Awakens ile beyaz perdeye geri dönen Star Wars evreninde geçen yeni filmler için hazırlıklarını sürdüren Lucasfilm, bu filmlerin yapım aşamasında ciddi sorunlar ile karşılaşmaya devam ediyor. Daha önce Rogue One: A Star Wars Story ve Han Solo filminin kamera arkasında ciddi değişiklikler yapmak zorunda kalan stüdyo, şimdi de Star Wars: Episode IX için yeni bir yönetmek bulmak zorunda.
Jurassic World'ün yakaladığı büyük başarının ardından Lucasfilm tarafından Star Wars: Episode IX'u yönetmesi için seçilen Colin Trevorrow, stüdyo ile anlaşmazlığa düştüğü için projeden ayrıldı. Lucasfilm tarafından yayınlanan açıklamada Trevorrow ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığı ve yönetmenin bugüne kadar projeye önemli katkılarda bulunduğu ifade edildi.
Stüdyo konu ile ilgili bir açıklama yapmaktan kaçınsa da Trevorrow'un son filmi The Book of Henry'nin hayal kırıklığı yaratmasının ayrılık kararında etkili olmuş olabileceği söyleniyor. Gişede beklenen ilgiyi görmeyen film sinema eleştirmenleri tarafından da pek beğenilmemişti.
Lucasfilm'in çekimleri neredeyse tamamlanmak üzere olan Han Solo filminin yönetmenlerini kovup yola Ron Howard ile devam etme kararı almasından kısa bir süre sonra gelen bu açıklama, Star Wars filmleri için işlerin planlandığını gibi gitmediğini gösteriyor.
Öte yandan Star Wars: Episode IX'da yönetmen koltuğunu Trevorrow'dan devralması için Rian Johnson ismi gündemde. Bu yıl vizyona girecek Star Wars: The Last Jedi'ın yönetmeni olan Johnson, The Last Jedi'ın yanı sıra Episode IX'un da senaryosunu kaleme almıştı. Lucasfilm'de yaşanan tüm bu hengameye rağmen stüdyo ile herhangi bir sorun yaşamayan Johnson'ın stüdyonun bir numaralı tercihi olduğu söyleniyor.

http://deadline.com/2017/09/colin-trevorrow-out-as-star-wars-episode-ix-director-1202161932/ Yorum Yaz
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pastadanadam 2 yıl en beğenilen
Bu Star Wars işkencesi ne zaman bitecek acaba? 3 yıldır, her yerde Star War da Star Wars. Bitsin artık :(
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Am@deus 2 yıl
Kathleen kennedy danışman olarak devam ettiği sürece daha çok kovulma haberleri duyacağız gibi.
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jedi39 2 yıl
Keşke daha önceden geçseymiş Disney'e. Sayelerinde açlığımız bastırıldı. Her ne kadar Episode VII kötü olsa da Rogue One gayet güzeldi.
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ariaven 2 yıl
Disney'e gecmesinin zarari degil faydasi oldu. Lucas'a kalsa her 4-5 yilda bir film izlerdik.
Bu kadar hassas olmanin anlami yok. Devir franchise devri. Adamlar bu isten cok saglam para kazaniyor bu da prodüksiyona yansiyor.
Yönetmen zaten script konusunda sikinti cikarmisti, bu yüzden gecen aylarda Jack Thorne'u getirdiler script icin. Bunun disinda yönetmenin , Disney'in basindaki Kathleen Kennedy ile anlasmazliklari da varmis.
Kisacasi Disney bu isi hakkiyla yapan birine vermek istiyor. Star Wars 7'ye gelen elestirilerden sonra adimlari dikkatli atmak istiyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +1
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_THANOS_ 2 yıl ariaven
ariaven
Disney'e gecmesinin zarari degil faydasi oldu. Lucas'a kalsa her 4-5 yilda bir film izlerdik.
Bu kadar hassas olmanin anlami yok. Devir franchise devri. Adamlar bu isten cok saglam para kazaniyor bu da prodüksiyona yansiyor.
Yönetmen zaten script konusunda sikinti cikarmisti, bu yüzden gecen aylarda Jack Thorne'u getirdiler script icin. Bunun disinda yönetmenin , Disney'in basindaki Kathleen Kennedy ile anlasmazliklari da varmis.
Kisacasi Disney bu isi hakkiyla yapan birine vermek istiyor. Star Wars 7'ye gelen elestirilerden sonra adimlari dikkatli atmak istiyorlar.

O her 4-5 yılda izlediğin filmler sayesinde seri akıllarda efsane olarak kaldı. Disney her yıl film çıkarıyor da hangisi uzun süre akıllarda yer ediyor gerek karakterleriyle gerek senaryosuyla? Kopyala yapıştır film çekmekle adını hiçbir yere kazıyamazsın istersen her gün film çıkar önemi yok.
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gun 2 yıl
Disney makinasına geçti geçeli deli gibi üretiyorlar keşke önceden verselermiş şimdilerde Star Wars sevmeyen kalmazdı :)
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OverClocK1ng 2 yıl
Tabi baktı ki Disney'in dini imanı para. Star Wars'ı düzgün bi şey ortaya koyalım yerine nasıl daha çok para getirir diye yapıyorlar, bırakmıştır tabi adam. Disney aldığından beri her yer Star Wars oldu. BİM de bile havlularını yastıklarını satıyorlar. Migroslar bardak dolu...
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fuujitsu 2 yıl
Sadece Rogue One ı seyrettim Star Wars filmleri içerisinde bence hoş filmdi. Umarım bu daha kaliteli bir şey olur.
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Dodge 2 yıl
Yeni çekilen Star Wars filmleri gerçekten rezalet.Efsane serinin adını lekelediler.Orta sınıf vasat bilim kurgu filmlerinden bir farkı yok.
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Tugrul_512bit 2 yıl
açın fred çakmaktaş izleyin daha iyi
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pUnduli 2 yıl
Disney'in yaptığı hiçbir Star Wars filmini beğenmedim, bunu da beğeneceğimi sanmıyorum.
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Teddy Death 1 2 yıl
Bi seri nasıl çöp ediliri önce prison break sonra da star wars bizlere gösterdiler
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