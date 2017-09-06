Star Wars: Episode IX'un yönetmeni projeden ayrıldı

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The Force Awakens ile beyaz perdeye geri dönen Star Wars evreninde geçen yeni filmler için hazırlıklarını sürdüren Lucasfilm, bu filmlerin yapım aşamasında ciddi sorunlar ile karşılaşmaya devam ediyor. Daha önce Rogue One: A Star Wars Story ve Han Solo filminin kamera arkasında ciddi değişiklikler yapmak zorunda kalan stüdyo, şimdi de Star Wars: Episode IX için yeni bir yönetmek bulmak zorunda.
Jurassic World'ün yakaladığı büyük başarının ardından Lucasfilm tarafından Star Wars: Episode IX'u yönetmesi için seçilen Colin Trevorrow, stüdyo ile anlaşmazlığa düştüğü için projeden ayrıldı. Lucasfilm tarafından yayınlanan açıklamada Trevorrow ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığı ve yönetmenin bugüne kadar projeye önemli katkılarda bulunduğu ifade edildi.
Stüdyo konu ile ilgili bir açıklama yapmaktan kaçınsa da Trevorrow'un son filmi The Book of Henry'nin hayal kırıklığı yaratmasının ayrılık kararında etkili olmuş olabileceği söyleniyor. Gişede beklenen ilgiyi görmeyen film sinema eleştirmenleri tarafından da pek beğenilmemişti.
Lucasfilm'in çekimleri neredeyse tamamlanmak üzere olan Han Solo filminin yönetmenlerini kovup yola Ron Howard ile devam etme kararı almasından kısa bir süre sonra gelen bu açıklama, Star Wars filmleri için işlerin planlandığını gibi gitmediğini gösteriyor.
Öte yandan Star Wars: Episode IX'da yönetmen koltuğunu Trevorrow'dan devralması için Rian Johnson ismi gündemde. Bu yıl vizyona girecek Star Wars: The Last Jedi'ın yönetmeni olan Johnson, The Last Jedi'ın yanı sıra Episode IX'un da senaryosunu kaleme almıştı. Lucasfilm'de yaşanan tüm bu hengameye rağmen stüdyo ile herhangi bir sorun yaşamayan Johnson'ın stüdyonun bir numaralı tercihi olduğu söyleniyor.
http://deadline.com/2017/09/colin-trevorrow-out-as-star-wars-episode-ix-director-1202161932/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu kadar hassas olmanin anlami yok. Devir franchise devri. Adamlar bu isten cok saglam para kazaniyor bu da prodüksiyona yansiyor.
Yönetmen zaten script konusunda sikinti cikarmisti, bu yüzden gecen aylarda Jack Thorne'u getirdiler script icin. Bunun disinda yönetmenin , Disney'in basindaki Kathleen Kennedy ile anlasmazliklari da varmis.
Kisacasi Disney bu isi hakkiyla yapan birine vermek istiyor. Star Wars 7'ye gelen elestirilerden sonra adimlari dikkatli atmak istiyorlar.
O her 4-5 yılda izlediğin filmler sayesinde seri akıllarda efsane olarak kaldı. Disney her yıl film çıkarıyor da hangisi uzun süre akıllarda yer ediyor gerek karakterleriyle gerek senaryosuyla? Kopyala yapıştır film çekmekle adını hiçbir yere kazıyamazsın istersen her gün film çıkar önemi yok.
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