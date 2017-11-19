Star Wars: The Last Jedi için 4 yeni tanıtım videosu yayınlandı

2015 yılında vizyona giren The Force Awakens ile başlayan yeni Star Wars üçlemesi, önümüzdeki ay vizyona girecek The Last Jedi ile devam edecek. Bu yılın en heyecan verici filmleri arasında yer alan Star Wars: The Last Jedi için meraklı bekleyiş sürerken, Disney filmin tanıtım çalışmalarına hız verdi.

Disney, The Last Jedi için 4 yeni tanıtım videosu yayınladı. Televizyon reklamı olarak yayınlanacak bu yeni tanıtım videoları filmden yeni görüntüler içeriyor olsa da, filmin gizemini korumaya kararlı görünen Disney, bu videolarda da hikaye ile ilgili önemli detayları paylaşmaktan kaçınıyor.

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Brick ve Looper gibi başarılı filmler ile adını duyuran Rian Johnson'ın yazıp yönettiği Star Wars: The Last Jedi'ın başrollerinde Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, Carrie Fisher, Lupita Nyong’o, Dohmnall Gleeson, Benicio Del Toro ve Laura Dern yer alıyor. Film 15 Aralık'ta vizyona girecek.