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Star Wars: The Last Jedi için 4 yeni tanıtım videosu yayınlandı

Bu yılın en merak edilen filmlerinden Star Wars: The Last Jedi için 4 yeni tanıtım videosu yayınlandı. Yeni Star Wars filmi önümüzdeki ay sinemaseverler ile buluşacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,4b
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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2015 yılında vizyona giren The Force Awakens ile başlayan yeni Star Wars üçlemesi, önümüzdeki ay vizyona girecek The Last Jedi ile devam edecek. Bu yılın en heyecan verici filmleri arasında yer alan Star Wars: The Last Jedi için meraklı bekleyiş sürerken, Disney filmin tanıtım çalışmalarına hız verdi.
Disney, The Last Jedi için 4 yeni tanıtım videosu yayınladı. Televizyon reklamı olarak yayınlanacak bu yeni tanıtım videoları filmden yeni görüntüler içeriyor olsa da, filmin gizemini korumaya kararlı görünen Disney, bu videolarda da hikaye ile ilgili önemli detayları paylaşmaktan kaçınıyor.
Ayrıca Bkz. "Star Wars evreninde geçen yepyeni bir üçleme için hazırlıklar başladı"
Brick ve Looper gibi başarılı filmler ile adını duyuran Rian Johnson'ın yazıp yönettiği Star Wars: The Last Jedi'ın başrollerinde Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, Carrie Fisher, Lupita Nyong’o, Dohmnall Gleeson, Benicio Del Toro ve Laura Dern yer alıyor. Film 15 Aralık'ta vizyona girecek.

 

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SeloTheCaptain 2 yıl
Eski üçlemenin yerini tutar mı acaba
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Tugrul_512bit 2 yıl
Alın last-jedi filmi çıkmadan izleyin
yıldız savaşları vs uzay yolu vs bs-galaktika

bu benchmark demosunu izledikten sonra last-jedi filmi eskisinden daha güzel gelecektir :D
3 Yanıt Yanıtla +1
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V4LKyR 2 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit

Alın last-jedi filmi çıkmadan izleyin

yıldız savaşları vs uzay yolu vs bs-galaktika




bu benchmark demosunu izledikten sonra last-jedi filmi eskisinden daha güzel gelecektir :D







qweQW:EQW:QWE:QWEq

TEK VİDEO İLE ÖZETLEDİN
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kartal172 2 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit
Alın last-jedi filmi çıkmadan izleyin
yıldız savaşları vs uzay yolu vs bs-galaktika

bu benchmark demosunu izledikten sonra last-jedi filmi eskisinden daha güzel gelecektir :D

Cehalet fışkırtması. Yazık onca emeğe.
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