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Star Wars: The Rise of Skywalker'ın yeni fragmanı yayınlandı

Star Wars hayranlarının büyük bir heyecanla beklediğ The Rise of Skywalker için yeni fragman nihayet geldi. J.J. Abrams tarafından yönetilen film önümüzdeki aralık ayında sinemaseverlerle buluşacakl.
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Yeni Star Wars üçlemesinin son filmi olan The Rise of Skywalker için artık geri sayım resmen başlamış durumda. Yılın en merakla beklenen filmlerinden birisi olan The Rise of Skywalker'ın yeni fragmanı da bu hafta sonu düzenlenen D23 etkinliği çerçevesinde paylaşıldı. İşte Star Wars 9'dan yeni görüntüler:


Lucasfilm tarafından paylaşılan yeni fragman, eski filmlerden bir araya getirilen görüntülerle başlıyor. Sonrasında da baş karakterlerimizin büyük savaş öncesinde hazırlıklarını görüyoruz. Savaş gemileri, Rey ve Kylo Ren'in dövüşü gibi sahneler gerçekten de etkileyici olmuş. Son olarak fragmanın en dikkat çekeni noktası diyebileceğimiz son saniyelerde ise Rey'i, kırmızı bir ışın kılıcı kullanırken görüyoruz.

Üçlemenin bir önceki filmi olan The Last Jedi (2017) her ne kadar gişede başarılı bir performans sergilemiş olsa da bildiğiniz gibi hem eleştirmenler hem de genel anlamda izleyiciler tarafından epey olumsuz yorumlar almıştı. The Last Jedi'dan hemen sonra vizyona giren Solo: A Star Wars Story filminin de gişede çakıldığını görmüştük. Star Wars serisi için şu sıralar işler pek de iyi gitmiyor denilebilir. Ancak her şeye rağmen Star Wars çok önemli bir marka ve yeni film için de şu anda büyük bir heyecan var. Disney muhtemelen The Rise of Skywalker ile yine epey bir para kazanacaktır.

Star Wars: The Rise of Skywalker'da önceki filmlerin başrolleri Daisy Ridley, Oscar Isaac, John Boyega, Kelly Marie Tran ve Adam Driver geri dönecek. Ayrıca Mark Hamill ve Carrie Fisher'ı da filmde göreceğiz. J.J. Abrams tarafından yönetilen film 20 Aralık 2019'da vizyona girecek. 


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Johan Elmander 40 dk.
Güzelim saganın içine ettiler, gram heyecan yok.
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Manhunt Three 1 sa.
TLJ'yı sevmeme rağmen bu filmin teaser'ından sonra pek beklentim yoktu. Ancak şuan bir heyecanlanmadım değil :)
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Sliskelion 1 sa.
Zırt pırt star wars filmi mi çıkıyor bana mı öyle geliyor ?
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Rachsuchtig 1 sa. Sliskelion
Bir tane ana film bir tane ara film çekerek her yıl bir tane geliyor.
STAR WARS 7
ROGUE ONE
STAR WARS 8
HAN SOLO
STAR WAR 9 (Aralık'ta çıkacak olan)
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