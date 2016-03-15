Star Wars: Trials Of Tatooine sanal gerçeklik deneyimi sunacak

Sanal gerçeklik kaskları sadece filmlerde ve oyunlarda değil, etkileşimli videolarda da bolca kendini gösterecek gibi görünüyor. Özellikle oyun geliştiricileri konferansında oyun-film karşımı etkileşimli deneyim videolarının tanıtılması bekleniyor. Bunlardan biri de Star Wars temalı olacak gibi.

Star Wars: Trials of Tatooine adlı sanal gerçeklik deneyimi HTC Vive için hazırlanıyor. Bu deneyim için yayınlanan video her ne kadar youtube'tan kısa bir süre sonra kaldırılsa da oyuncular videoyu indirip çoktan başka kanallara yüklemeyi başarmışlardı bile.

Anladığımız kadarıyla Star Wars: Trials of Tatooine VR, LucasArts, Industrial Light ve Magic Lab işbirliği ile geliştiriliyor. Şu an için proje hakkında detaylar ve çıkış tarihi de ortaya çıkmadı.

http://www.vg247.com/2016/03/15/star-wars-trials-of-tatooine-vr-coming-valve-htcs-vive/