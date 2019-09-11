Starship'in teslimat robotları Purdue Üniversitesi'nde hizmete başladı

Robotik teslim araçları geliştiren Starship'in teslimat robotları Purdue Üniversitesi öğrencilerine hizmet vermeye başladı. Üniversitenin West Lafayette kampüsündeki öğrenciler artık yiyecek siparişlerini teslimat robotlarıyla alabiliyorlar.

Diğer üniversitelere yayılacak

https://www.engadget.com/2019/09/09/starship-delivery-robots-at-purdue-university/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Diğer okullarda olduğu gibi, teslimatlarsabit bir ücrete tabi. Hizmete sokulan bu teslimat robotları, üniversite içinde dolaşmaya vakti olmayanlar ve yemek için ödeyeceğindenistemeyen öğrenciler için bir çözüm olarak sunulmuş durumda. Starship şirketinin önümüzdeki iki yıl içindeki planı isehizmet veren binlerce teslimat robotunu hizmete sunmak.George Mason Üniversitesi ve Northern Arizona Üniversitesi'ndeki öğrencilerkullanabiliyorlar ve Pittsburgh Üniversitesi ise Eylül ayı içerisinde bu sisteme geçiş yapacak.şirketinin ürünlerini kampüslerde hizmete sokması ise şirketin bu teknolojiyiyaymadan önce test etme fırsatı da sunuyor.