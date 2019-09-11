Starship'in teslimat robotları Purdue Üniversitesi'nde hizmete başladı

Teknoloji Editörü
Robotik teslim araçları geliştiren Starship'in teslimat robotları Purdue Üniversitesi öğrencilerine hizmet vermeye başladı. Üniversitenin West Lafayette kampüsündeki öğrenciler artık yiyecek siparişlerini teslimat robotlarıyla alabiliyorlar.
Diğer üniversitelere yayılacakDiğer okullarda olduğu gibi, teslimatlar 2 dolarlık sabit bir ücrete tabi. Hizmete sokulan bu teslimat robotları, üniversite içinde dolaşmaya vakti olmayanlar ve yemek için ödeyeceğinden fazlasını harcamak istemeyen öğrenciler için bir çözüm olarak sunulmuş durumda. Starship şirketinin önümüzdeki iki yıl içindeki planı ise kampüslere hizmet veren binlerce teslimat robotunu hizmete sunmak.
George Mason Üniversitesi ve Northern Arizona Üniversitesi'ndeki öğrenciler robotik kuryeleri kullanabiliyorlar ve Pittsburgh Üniversitesi ise Eylül ayı içerisinde bu sisteme geçiş yapacak. Starship şirketinin ürünlerini kampüslerde hizmete sokması ise şirketin bu teknolojiyi geniş bir alana yaymadan önce test etme fırsatı da sunuyor.
https://www.engadget.com/2019/09/09/starship-delivery-robots-at-purdue-university/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle