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Steam, 90 milyon kullanıcı ve 30 bin oyun sayısına ulaştı

Valve Corporation, sahibi olduğu dijital oyun platformu Steam'in, 90 milyon kullanıcı ve listelenen 30 bin oyun sayısına ulaşmayı başardığını açıkladı. İşte haberin detayları.
4 ay
3,7b
1
16
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından biri olan Steam büyümeye devam ediyor. Valve Corporation'ın sahip olduğu şirket, 90 milyon kullanıcı ve 30 bin oyuna ulaştığını açıkladı. Steam'in bu büyümesinin de istikrarlı bir oranda artmaya devam ettiği ifade ediliyor.

Steam'in büyümesi sürüyor

Valve'a göre Steam resmi olarak aylık 90 milyon kullanıcı sayısını aştı ve günlük aktif kullanıcı sayısının da 47 milyona yaklaştığı ifade ediliyor. Ancak bu sayı biraz yanıltıcı olabilir zira bu sayının içine topluluk forumları ve sohbet sisteminden gelen kullanıcılar da ekleniyor.
Şirket bir rekoru da oyun sayısında kırmış durumda. Platformda listelenen 30 bin oyun var ve bu oyun sayısına DLC veya başka yazılımların da dahil olmadığı belirtilmiş. Valve'ın bu başarısının arkasında ise tüketici odaklı yaklaşımının olduğu ifade ediliyor.

https://www.pcgamer.com/steam-now-has-30000-games/ Yorum Yaz
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John Sheppard 4 ay en beğenilen TearsForFears
Bu neyi değiştiriyor ya da neye etki ediyor peki? Var mı Steam'e rakip bir platform? Hadi oyun sayısı, kullanıcı sayısı, ciro olarak rekabeti geçtim, en azından Steam kadar kullanışlı bir client var mı? Origin, Uplay, Battle.net oyun oynamadığın zamanlar bu uygulamaları açıyor musun? Girip arkadaşlarınla bu uygulamalar üzerinden sohbet ediyor musun? Diğer insanlarla oyunlar hakkında tartışıyor, oyun incelemesi yapıyor ya da okuyor musun?
Senin mantığınla bakarsak Spotify gibi müzik platformları da o zaman "şu kadar milyon müzik var kütüphanemizde" diye reklam yapmasın. Nasılsa milyonda biri anca dinleniyor.
Facebook dünya nüfusundan fazla kullanıcıya sahip ve bunu her zaman dile getiriyor. Adamlar salak mı böyle bir argümanı reklam malzemesi olarak kullanıyor. Çünkü orada verilmek istenen mesaj farklı.
Eleştirecekseniz doğru argümanlar ile eleştirin, hiçbir fayda etmeyen boş argümanlar ile eleştirmeyin. Valve'in orada 30 bin oyun sayısına ulaştık demesindeki amaç yeni-eski aradığınız neredeyse tüm oyunları Steam'de bulabilirsiniz diyor. Sonra biri de çıkıyor, o oyunların yarısı çöp diyor. Valve bunu bilmiyor mu. O oyunları silmesi 1 sn sini almaz, tek bir SQL sorgusuna bakar.
Senin yazdığın o eleştiri sandığın yorumun eleştiri ile uzakdan yakından alakası yok. Eleştireceksen "Steam'in hiçbir kontrol mekanizması yok, wallpaper lardan oyun yapsan Steam'e koyabiliyorsun" desen bu bir eleştiridir ama "30 bin oyunun yarısı çöp" ne bir yorumdur ne bir eleştiridir.
Bu neyi değiştiriyor ya da neye etki ediyor peki? Var mı Steam'e rakip bir platform? Hadi oyun sayısı, kullanıcı sayısı, ciro olarak rekabeti geçtim, en azında...
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3 Yanıt Yanıtla +19
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MoonRider 4 ay
haberi açarken yorumlarda biri kesin "çöp" demiştir dedim ve beni şaşırtmadığınız için teşekkür ederim
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saintdismas 3 ay
Steam büyüyo csgo batıyor
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*GameOver* 3 ay
Rez alın 4 5 sene sonra epic games steama çok sağlam rakip olacak pazar payının yarısını net alır
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zero fear 4 ay
Dünyanın en yararlı ikinci servisi bana göre. Birinci Spotify
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Frobisher 4 ay
Birşey ne kadar popüler ve rakipsizse çekemeyen çok olur. Burdada çokca belli oluyor
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V4LKyR 4 ay
Dota 2.
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CoreXXX 4 ay
steam candır. tam bir kullanıcı dostu. indirimler iadeler kolaylıklar. gerçekten iyi bir platform. beğenmeyenede saygım var beni ilgilendirmez. tabi beğenmeyip yüzlerce oyun alanda gördüm orası ayrı
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SEO-Uzmanı 4 ay
zaman kaybı gibi !
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Sipihrz 4 ay
Epic Games e göz dağı veriyor Valve
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MoonRider 4 ay
haberi açarken yorumlarda biri kesin "çöp" demiştir dedim ve beni şaşırtmadığınız için teşekkür ederim
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TearsForFears 4 ay
30 bin oyunun yarısı çöp.
1 Yanıt Yanıtla +1
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John Sheppard 4 ay TearsForFears
Bu neyi değiştiriyor ya da neye etki ediyor peki? Var mı Steam'e rakip bir platform? Hadi oyun sayısı, kullanıcı sayısı, ciro olarak rekabeti geçtim, en azından Steam kadar kullanışlı bir client var mı? Origin, Uplay, Battle.net oyun oynamadığın zamanlar bu uygulamaları açıyor musun? Girip arkadaşlarınla bu uygulamalar üzerinden sohbet ediyor musun? Diğer insanlarla oyunlar hakkında tartışıyor, oyun incelemesi yapıyor ya da okuyor musun?
Senin mantığınla bakarsak Spotify gibi müzik platformları da o zaman "şu kadar milyon müzik var kütüphanemizde" diye reklam yapmasın. Nasılsa milyonda biri anca dinleniyor.
Facebook dünya nüfusundan fazla kullanıcıya sahip ve bunu her zaman dile getiriyor. Adamlar salak mı böyle bir argümanı reklam malzemesi olarak kullanıyor. Çünkü orada verilmek istenen mesaj farklı.
Eleştirecekseniz doğru argümanlar ile eleştirin, hiçbir fayda etmeyen boş argümanlar ile eleştirmeyin. Valve'in orada 30 bin oyun sayısına ulaştık demesindeki amaç yeni-eski aradığınız neredeyse tüm oyunları Steam'de bulabilirsiniz diyor. Sonra biri de çıkıyor, o oyunların yarısı çöp diyor. Valve bunu bilmiyor mu. O oyunları silmesi 1 sn sini almaz, tek bir SQL sorgusuna bakar.
Senin yazdığın o eleştiri sandığın yorumun eleştiri ile uzakdan yakından alakası yok. Eleştireceksen "Steam'in hiçbir kontrol mekanizması yok, wallpaper lardan oyun yapsan Steam'e koyabiliyorsun" desen bu bir eleştiridir ama "30 bin oyunun yarısı çöp" ne bir yorumdur ne bir eleştiridir.
3 Yanıt Yanıtla +19
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