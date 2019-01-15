Steam, 90 milyon kullanıcı ve 30 bin oyun sayısına ulaştı

Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından biri olan Steam büyümeye devam ediyor. Valve Corporation'ın sahip olduğu şirket, 90 milyon kullanıcı ve 30 bin oyuna ulaştığını açıkladı. Steam'in bu büyümesinin de istikrarlı bir oranda artmaya devam ettiği ifade ediliyor.

Steam'in büyümesi sürüyor

Valve'a göre Steam resmi olarak aylık 90 milyon kullanıcı sayısını aştı ve günlük aktif kullanıcı sayısının da 47 milyona yaklaştığı ifade ediliyor. Ancak bu sayı biraz yanıltıcı olabilir zira bu sayının içine topluluk forumları ve sohbet sisteminden gelen kullanıcılar da ekleniyor.

https://www.pcgamer.com/steam-now-has-30000-games/

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Şirket bir rekoru da oyun sayısında kırmış durumda. Platformda listelenenvar ve bu oyun sayısınaveya başka yazılımların da dahil olmadığı belirtilmiş. Valve'ın bu başarısının arkasında iseyaklaşımının olduğu ifade ediliyor.