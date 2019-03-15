Steam Link, kişisel çevrimiçi oyun servisine dönüşüyor

İçinde bulunduğumuz yılda çevrimiçi oyun servislerinin daha çok konuşulduğuna tanıklık edeceğiz. Buna en büyük katkının 19 Mart’ta tanıtılacak Google’ın Project Stream hizmeti tarafından verileceğini söyleyebiliriz. Valve ise Steam Link Anywhere adıyla kendi çözümünü kullanıcılara sunacak.

Farklı bir yaklaşım

Bildiğiniz üzere çevrimiçi oyun servisi, sunucu üzerinde çalıştırılan oyuna ait görüntünün size aktarılması anlamına geliyor. Valve bunun yerine “kişisel” çevrimiçi oyun servisi diyebileceğimiz bir servis geliştirmiş. Steam Link Anywhere’i kendi bilgisayarınıza kuruyorsunuz. Böylece kendi bilgisayarınızdaki oyunları başka bir bilgisayar, akıllı telefon veya Android TV gibi cihazların üzerinden oynayabileceksiniz. Şu an için iOS ve Apple TV desteği olmadığını belirtelim.

Daha öncesinde iptal edilen Steam Link donanımı sadece aynı ağa bağlı olmanız kaydıyla başka cihazlar üzerinden oyun oynamanıza izin veriyordu. Yani Steam Link Anywhere ile aynı ağda olma zorunluluğundan kurtularak bilgisayarınızdaki oyunlara istediğiniz her yerden ulaşabileceksiniz.

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Valve’nin söylemine göre Steam Link Anywhere şimdilik beta aşamasında. Steam Link uygulaması üzerinden kullanılan servisi ilk deneyenlerden olmak istiyorsanız, bilgisayarınıza Steam Link Beta Build 688 sürümünü indirmeniz gerekiyor. Google’ın sunucu üzerinden çalışan servisini tanıtmasına günler kalmışken, Valve’nin zamanlamasının manidar olduğu bir gerçek.

https://www.engadget.com/2019/03/14/valve-steam-link-anywhere-beta-game-streaming/?utm_campaign=homepage&utm_medium=internal&utm_source=dl