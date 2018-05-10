Steam mobil uygulaması ile PC'deki oyunlar telefondan oynanabilecek

Valve iOS ve Android cihazlar için iki yeni mobil uygulamanın yolda olduğunu duyurdu. Bu uygulamalar ile Steam'deki oyun ve videolar mobil cihazlara yansıtılabilecek.

Bu uygulamalardan ilki Steam Link uygulaması ve bu uygulama ile PC'nizde bulunan oyunları stream ederek iOS ve Android cihazlarınız üzerinden oynayabileceksiniz. Telefonlar, tabletler, Android TV'ler ve Apple TV'ler buna dahil olacak. Seçtiğiniz cihazın kablolu bir ağ veya 5 GHz Wi-Fi aracılığıyla PC'ye bağlı olması gerekecek. Valve Steam kontrolcüsünün, MFI kontrolcülerinin ve daha fazlasının çalışacağını da söylüyor.

İkincisi ise Steam Video uygulaması ve bu uygulama da filmleri, televizyon dizileri ve diğer video içerikleri iOS ve Android cihazlarınıza stream etmeye yarayacak. Uygulama Wi-Fi veya LTE bağlantısı ile çalışacak ve hem çevrimdışı hem de çevrimiçi moda sahip olacak.

Steam Link uygulaması 21 Mayıs'ta; Steam Video uygulaması ise bu yazın sonlarında Android ve iOS cihazlar için yayınlanacak.

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Steam_Link_ve_Video_Uygulamalari_iOS_ve_Androide_Geliyor-90899.htm