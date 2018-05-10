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Steam mobil uygulaması ile PC'deki oyunlar telefondan oynanabilecek

Valve, Steam'deki oyun ve videoları mobil cihazlara yansıtabileceğimiz iki yeni uygulamayı duyurdu. Steam Link uygulaması ile PC'deki oyunu mobil cihazlardan oynayabileceksiniz.
1 yıl
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3
11
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Valve iOS ve Android cihazlar için iki yeni mobil uygulamanın yolda olduğunu duyurdu. Bu uygulamalar ile Steam'deki oyun ve videolar mobil cihazlara yansıtılabilecek.
Bu uygulamalardan ilki Steam Link uygulaması ve bu uygulama ile PC'nizde bulunan oyunları stream ederek iOS ve Android cihazlarınız üzerinden oynayabileceksiniz. Telefonlar, tabletler, Android TV'ler ve Apple TV'ler buna dahil olacak. Seçtiğiniz cihazın kablolu bir ağ veya 5 GHz Wi-Fi aracılığıyla PC'ye bağlı olması gerekecek. Valve Steam kontrolcüsünün, MFI kontrolcülerinin ve daha fazlasının çalışacağını da söylüyor.
İkincisi ise Steam Video uygulaması ve bu uygulama da filmleri, televizyon dizileri ve diğer video içerikleri iOS ve Android cihazlarınıza stream etmeye yarayacak. Uygulama Wi-Fi veya LTE bağlantısı ile çalışacak ve hem çevrimdışı hem de çevrimiçi moda sahip olacak.
Steam Link uygulaması 21 Mayıs'ta; Steam Video uygulaması ise bu yazın sonlarında Android ve iOS cihazlar için yayınlanacak.

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Steam_Link_ve_Video_Uygulamalari_iOS_ve_Androide_Geliyor-90899.htm Yorum Yaz
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Ambarad 1 yıl en beğenilen
Sonunda doğrulama kodu almaktan başka bi naneye yarayacak.
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Tall Man 1 yıl
Yatarak Civ 5 oynamak müthiş olur .
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XFalconX 1 yıl
boş iş
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napolyon94 1 yıl
Sonunda be! Oynanacak kadar 720p stream yapsin yeter.
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Nerevarine 1 yıl
Bence basit indie tarzı oyunlar da oynansa yeter. Ama o iş öyle olmayacak gibi gözüküyor. Neyse bakalım.
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kutsalgen 1 yıl
faklı iki uygulama geliştirmeleri faydalı olmuş, dayatma yapmamaları güzel.
steam mobil uygulaması işini yapıyor, az yer kaplıyor ve sistemi yormuyor.
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rohan32 1 yıl
Steam'de mobil oyun satılacak ;) bu arada Dolar da 4.229
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ardicli2000 1 yıl
Gecikmeyle online oyun zaten oynanmaz. Normal oyun nasıl olur ondan da emin değilim.
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Tugrul_512bit 1 yıl
Dota2'yi telefondan oynayan noob damgası yer.
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Ambarad 1 yıl en beğenilen
Sonunda doğrulama kodu almaktan başka bi naneye yarayacak.
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DeliDemir 1 yıl Ambarad
Haberden anladığım kadarıyla, bahsi geçen uygulamalar yeni geliştirilen uygulamalar (Steam Link, Steam Video), yani mevcuttaki mobil uygulama genel olarak hala doğrulama kodu alma nanesine yarayacak sadece
Gerçi, sohbet, pazar satış onayı vb. birkaç faydalı özelliğini de uygulamanın hakkını yememek adına not düşeyim
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