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Steam ödülleri 2017 kazananları

Steam kullanıcılarının oylarıyla Steam 2017 ödüllerinin kazananları belli oldu. Geçtiğimiz yılın sevilen yapımlarından Cuphead, iki ödül birden kazanmayı başardı.
1 yıl
3,7b
1
7
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Steam ödülleri 2017 kazananları
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Bu yıl ikincisi düzenlenen ve kullanıcıların oylarıyla belirlenen Steam Ödülleri'nin kazananları duyuruldu. Her zaman olduğu gibi ödüllerin isimleri ve ödül açıklaması bir hayli ilginç.


Tercihler Önemlidir: The Witcher 3: Wild Hunt

Oyun demek kontrol serbestliği demektir ve bu oyunda kontrol sonuna kadar sizde. Belki düşmanın inine girebileceğiniz 50 farklı yol olduğu için. Belki de romantik ilişki kurabileceğiniz onlarca yoldaş içerdiği için. Ya da belki de sadece kendinize “Bu turpları nereye eksem?” diye sormanızı sağladığı için. Bu birbirinden farklı üç senaryonun ortak tek bir noktası var: seçimi daima size bırakıyorlar.

Nefes Kesen: PlayerUnknown’s Battlegrounds

Bazı oyunlar sizi heyecanlandırır. Bazıları mutlu eder. Fakat öyle oyunlar vardır ki, üzerinizde bıraktıkları kuvvetli etki fiziksel reaksiyon göstermenize neden olur. Dizlerinizin bağını çözer. Avuçlarınızı ter içinde bırakır. Korkudan sağı solu kırıp dökmenize yol açar. Gecenin bir yarısında tavan arasından ansızın gelen tıkırtı sesi gibi nefesinizi keser.

Aşk İle Devam Ettirilen: Warframe

Bu oyun çıkalı çok oldu. Geliştirici ekibin, yaratıcı fikirlerini hayata geçirdikleri gözbebeklerini duyurduğu ilk günün üzerinden uzun zaman geçti ama geliştiriciler, tıpkı iyi birer anne ve baba gibi eserlerini desteklemeye ve büyütmeye devam etti. Bu oyun, geçen tüm yıllara inat, bugün bile yeni içerik almakta.


Mantığı Bir Kenara Bıraktıran: Rocket League

Şimdi dürüst olalım: oyunların oldukça saçma bazı unsurları olabilir... ne yapacağınızı söyleyen hikâyelerden engelleri aşmak için gerekli olan öğelere ve hatta baş kahramanların bizzat kendileri. Bu ödül, şöyle bir uzaktan bakıldığında tamamen delice, oynarken pek göze batmayan ve o anın içindeyken tamamen mantıklı gelen bir anahtar unsura sahip olan oyun içindir.

Dünyada Yeterince Tatsızlık Var, Gelin Hep Beraber İyi Geçinelim: Stardew Valley

Oyunlar bize keyif verir ve bizi eğlendirir; acılarımızdan, üzüntülerimizden bir kaçış sunar… ve dürüst olmak gerekirse pek çok kişi için 2017 son derece zorlu bir yıl oldu. Bu yüzden SÖSK savaş veya çatışma içermeyen bir oyunu ödüllendirmeyi seçti.


Nedensizce Sevilen: The Witcher: Enhanced Edition

Bu ödül koşulsuz sevdiğiniz oyun içindir. Bazı hataları var mı? Belki. Diğerleri niçin sevdiğinizi anlamıyor mu? Kesinlikle. Ama yanlış olmasın. Burada kusur aranmıyor. Sadece eğlence.

Tarifine Kelimeler Yetmeyen: Garry’s Mod

Bu oyun şey gibi... nasıl desem... şeye çok benziyor... biliyor musun boş ver. Tarif edemiyorum, oyna gitsin.

Taş Taş Üstünde Bırakmayacak: Just Cause 3

Bu oyun size en büyük patlamaları sunmuyor. Bundan çok daha iyisini, potansiyeli sunuyor. Ortalığı yakıp yıkacak, taş üstünde taş bırakmayacak bir oyun olma potansiyelini. Ya da kim bilir, belki de olamaz. Kimse size ne yapmanız gerektiğini söylemeyecek. Ortalığı siz karıştıracaksınız.

Rüyalarıma Giriyor: Counter-strike: Global Offensive

Bu ödül aslında biraz yanlış adlandırıldı, çünkü bu oyun rüyalarınıza girmiyor. Sabah uyandığınız andan itibaren aklınızdan çıkmıyor. Sizden, kendisine zaman ayırmanızı istemiyor çünkü siz zaten kendi özgür iradenizle o zamanı ayırıyorsunuz.

Vitruvius'un Ruhunu Taşıyan: Rise of the Tomb Raider

Vitruvius Adamı, Leonardo'nun ideal forma yönelttiği bir övgüdür. İşte bu övgüden ilham alarak, SÖSK, yaratılan en harika oyun karakterini ödüllendiriyor... Bu karakter bir insan, uzaylı insan biçimindeki kedi halkı, hatta mahsul bile olabilir.

Dostum, vay canınaaaaa! 2.0: The Evil Within 2

Akademi, geçen sene ödüllerin açıklamaları konusunda pek net şeyler belirtmemişti. Bir kez daha deneyelim. Bu ödül, video oyunlarının “Vegas'ta Korku ve Nefret” olanı içindir.

En İyi Oyun Müziği: Cuphead

Oyun deneyimini müzikten daha iyi geliştirebilen çok az şey vardır. Doğru seçilmiş bir parça, keşif yapmaktan bölüm sonu düşmanına kadar oyunun atmosferini tamamen değiştirebilir. Bu ödül, oyunla yakaladığı mükemmel uyum sayesinde oyuncuyu, oyun dünyasının içine çeken en iyi oyun müziğine verilecektir.

Beklediğimden de İyiydi: Cuphead

Hepimiz bunu yaşamışızdır. Bir oyun düşün. Bu oyun için inanılmaz heyecanlısın, ön siparişini verdin ve sabırsızlıkla inmesini bekliyorsun. Sonunda oyun iniyor ve oynuyorsun. Peki şimdi nasıl hissediyorsun? Eğer cevabın “Beklentilerim tavan yapmasına rağmen; oyun için yaratılan heyecan dalgasına kapılanların bayrak sallayanı olmama rağmen oyun o kadar harikaydı ki aklımı başımdan aldı” ise tebrik ederim. Bu ödül için mükemmel adayı buldun demektir.


https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Steam_Odulleri_2017_Kazananlari-89785.htm Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
nty35 1 yıl en beğenilen
ödüllerin efendisi witcher 3 kaç yıl oldu hala ödüle doymuyor :)
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INumber1OneI 1 yıl
ödüller baya sağlammış
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asdasdqwertyveyaalxyvance 1 yıl
witcher 3 ve tomb raider kesin ödül alır diye tahmin etmiştim bende satın aldım faket türkçe yama 20 years celebration sürümünde çalışmıyor bi türlü beceremedim :(
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a_y_k_u_t 1 yıl
Cuphead dışında hiç bir tahminim tutmamış. Özellikle Tomb Raider'ın o ödülü alması tam saçmalık. Oyları verenler sırf isimlere göre tıklamış anlaşılan.
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For Mother Russia 1 yıl
Hitman(2016) yoksa benim için çöp liste net
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bkaakco 1 yıl
Rocket League ödül isminin hakkını veriyor.
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nty35 1 yıl en beğenilen
ödüllerin efendisi witcher 3 kaç yıl oldu hala ödüle doymuyor :)
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sheff2x 1 yıl nty35
nty35

ödüllerin efendisi witcher 3 kaç yıl oldu hala ödüle doymuyor :)

Doymayacak tabi ben hayatımda witcher 3 gibi bir oyun oynamamıştım. kitabını da alıp okudum. 2016 da 1 yaz boyunca sıkılmadan oynadım.
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