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Steam'de 49 TL'ye Satellite Reign oyunu kısa süreliğine ücretsiz

Steam'de 40 TL'ye satılan gerçek zamanlı sıra tabanlı strateji oyunu Satellite Reign kısa süreliğine ücretsiz. Humble Store üzerinden oyunu ücretsiz olarak edinebilirsiniz.
1 yıl
4,8b
1
8
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Gerçek zamanlı, sıra tabalı strateji oyunu Satellite Reign, Humble Store üzerinde kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Her zaman olduğu gibi, ilgilenenler oyunun bir adet kopyasını Humble Store üzerinden alıp ardından Steam'de aktif edebilirler. Satellite Reign 21 Nisan 20:00'a kadar ücretsiz olarak dağıtılacak.
90'ların önemli taktik/strateji oyunu Syndicate Wars'un ruhani devam oyunu Satellite Reign cyberpunk havanın hakim olduğu bir şehirde geçiyor. Hikaye olarak bu tarz oyunlarda aşina olduğumuz bir yapıya sahip olan yapımda yoldan çıkmış hükümetlerin dev şirketleri kontrol altına aldığı ve toplumun fakir kesiminin günden güne eridiği bir dünya tasvir ediliyor. Siz ise gizemli bir organizasyonun parçası olarak çeşitli operasyonlarla hikayeye dahil oluyorsunuz. Hedefiniz mi? Tamamen size bırakılmış.
Satellite Reign, Steam'de 49 TL'ye satılıyor. Oyunu kısa süreliğine Humble Store üzerinden kütüphanenize ekleyebilirsiniz. 

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Satellite_Reign_Humble_Storeda_Ucretsiz-90718.htm Yorum Yaz
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MustafaC53 1 yıl
ÇÖP
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a_y_k_u_t 1 yıl en beğenilen
En sevmediğim oyun türü :/ Bedava olmasına rağmen eklemedim kütüphaneye.
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DH Misafiri 1 yıl
Başlığı ve içeriği gözden geçirmeniz gerekli. Hatalar var.
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homebird 1 yıl
Fps bir yerden sonra sıkıyor. Arada bir RPG ve strateji oyunlarına göz atmakta fayda var.
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fthkn 1 yıl
Çok sabit fikirliyim oyun oynama konusunda. FPS dışında hiçbir oyun türünü bünyem kaldırmıyor.
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Paetzold 1 yıl fthkn
Bende oyle valla. Hic sarmiyor.
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cellat87 1 yıl
Oynamayacağım bir oyun daha beleş olmuş.
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a_y_k_u_t 1 yıl en beğenilen
En sevmediğim oyun türü :/ Bedava olmasına rağmen eklemedim kütüphaneye.
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MustafaC53 1 yıl
ÇÖP
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