Steam'de 49 TL'ye Satellite Reign oyunu kısa süreliğine ücretsiz

Gerçek zamanlı, sıra tabalı strateji oyunu Satellite Reign, Humble Store üzerinde kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Her zaman olduğu gibi, ilgilenenler oyunun bir adet kopyasını Humble Store üzerinden alıp ardından Steam'de aktif edebilirler. Satellite Reign 21 Nisan 20:00'a kadar ücretsiz olarak dağıtılacak.
Satellite Reign, Steam'de 49 TL'ye satılıyor. Oyunu kısa süreliğine Humble Store üzerinden kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Satellite_Reign_Humble_Storeda_Ucretsiz-90718.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle