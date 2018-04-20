Steam'de 49 TL'ye Satellite Reign oyunu kısa süreliğine ücretsiz

Satellite Reign, Humble Store üzerinde kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Her zaman olduğu gibi, ilgilenenler oyunun bir adet kopyasını 21 Nisan 20:00'a kadar ücretsiz olarak dağıtılacak. Gerçek zamanlı, sıra tabalı strateji oyunuHumble Store üzerinde kısa bir süreliğineoldu. Her zaman olduğu gibi, ilgilenenler oyunun bir adet kopyasını Humble Store üzerinden alıp ardından Steam'de aktif edebilirler. Satellite Reignkadar ücretsiz olarak dağıtılacak.

Satellite Reign, Steam'de 49 TL'ye satılıyor. Oyunu kısa süreliğine Humble Store üzerinden kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Satellite_Reign_Humble_Storeda_Ucretsiz-90718.htm

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90'ların önemli taktik/strateji oyunu Syndicate Wars'un ruhani devam oyunucyberpunk havanın hakim olduğu bir şehirde geçiyor. Hikaye olarak bu tarz oyunlarda aşina olduğumuz bir yapıya sahip olan yapımda yoldan çıkmış hükümetlerin dev şirketleri kontrol altına aldığı ve toplumun fakir kesiminin günden güne eridiği bir dünya tasvir ediliyor. Siz ise gizemli bir organizasyonun parçası olarak çeşitli operasyonlarla hikayeye dahil oluyorsunuz. Hedefiniz mi? Tamamen size bırakılmış.