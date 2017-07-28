Stephen King uyarlaması It'in yeni fragmanı yayınlandı

Korku ve fantastik edebiyatın en önemli isimlerinden Stephen King'in sevilen eseri It, ya da Türkçe adıyla "O" beyaz perdeye uyarlanıyor. Bu yıl sinemaseverler ile buluşacak olan It filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren Warner Bros, merakla beklenen filmden bir fragman daha yayınladı.



Küçük çocukların bir bir kaybolduğu küçük bir kasabada geçen It, Pennywise adlı ürkütücü bir palyaçodan kaçmaya çalışan yedi çocuğun hikayesini anlatıyor. Şekil değiştirip bir palyaçonun kılığına giren bu canavardan kurtulmak isteyen çocuklar, Pennywise'dan kurtulmak için birlik olmaz zorunda kalacak.

It'in yönetmenliğini Mama filmi ile adını duyuran Andrés Muschietti üstleniyor. Başrollerinde Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff ve Chosen Jacobs'ı izleyeceğimiz film 8 Eylül'de vizyona girecek.