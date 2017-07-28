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Stephen King uyarlaması It'in yeni fragmanı yayınlandı

Stephen King'in sevilen romanından beyaz perdeye uyarlanan It için bir fragman daha yayınlandı. Sinemaseverler tarafından heyecanla beklenen film eylül ayında vizyona girecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Korku ve fantastik edebiyatın en önemli isimlerinden Stephen King'in sevilen eseri It, ya da Türkçe adıyla "O" beyaz perdeye uyarlanıyor. Bu yıl sinemaseverler ile buluşacak olan It filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren Warner Bros, merakla beklenen filmden bir fragman daha yayınladı.

Küçük çocukların bir bir kaybolduğu küçük bir kasabada geçen It, Pennywise adlı ürkütücü bir palyaçodan kaçmaya çalışan yedi çocuğun hikayesini anlatıyor. Şekil değiştirip bir palyaçonun kılığına giren bu canavardan kurtulmak isteyen çocuklar, Pennywise'dan kurtulmak için birlik olmaz zorunda kalacak.
It'in yönetmenliğini Mama filmi ile adını duyuran Andrés Muschietti üstleniyor. Başrollerinde Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff ve Chosen Jacobs'ı izleyeceğimiz film 8 Eylül'de vizyona girecek.

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hacı.basat 2 yıl
Soytarılık yapıyorlar.
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lotr4 2 yıl
şu sahneyide koymassam olmaz efsane
eski palyaço efsane ya hareketleri


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UltrAslan_06 2 yıl
Çocukluğumun korku filmi.Hey! gidi günler hey!...
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lotr4 2 yıl

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R.Romanoviç 2 yıl
kara kulenin ön gösterim faciasından sonra yemin ederim ilaç gibi geldi ilaç
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darkdiva 2 yıl
Film ülkemizde 15 Eylül'de vizyona girecek bu arada. Geldiği gün sinemadayım.
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mabovski 2 yıl
geldi yine tipini...
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jiraiiya 2 yıl
Saçlar kıyafet orantısız büyük bir kafa hepsi güzel olmuş keşke yuvarlak palyaço burnuda olsaydı. Yanlız film sağlam geliyor öyle zayıf bir yeniden çevrim film deil gerçekten güzel
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sadrag 2 yıl
Bu adam (S.K.) kesinlikle normal bi adam değil.. Ama iyiki de var..
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KaleyDeskop 2 yıl
atmosfer bana stranger things'i anımsattı, kaliteli bir yapıma benziyor.
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