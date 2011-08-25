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Steve Jobs, Apple'ın İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) görevinden ayrıldı

Son 10 yılın tepe yöneticisi olan Steve Jobs, Apple'ın İcra Kurulu Başkanlığı'ndan ayrıldı.
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Steve Jobs, Apple'ın İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) görevinden ayrıldı
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Kimilerine göre pazarlama dehası, kimilerine göre doğuştan bir yönetici. Ancak herkesin ortak fikri o teknoloji dünyasına damgasını vuran isim, teknoloji dünyasına yön veren isim. Kendi kurduğu firmadan ayrılmak zorunda kaldı. Yeniden şirket kurdu. Bu sefer yeni şirketinin satın alınmasıyla eski şirketine döndü ve 1997 yılında yönetim kurulu, firmanın dümenini ona verdi. İflasın eşiğindeyken, birçok kişinin yapamayacağını yaparak, kurduğu şirketi ikinci defa 0'dan inşaa etti ve bugünlere getirerek dünyanın en değerli şirketi olmasını sağladı. Ancak bugün, 25 Ağustos 2011 tarihi itibariyle, yıllardır oturduğu koltuktan kalktı; Steve Jobs, Apple'daki icra kurulu başkanlığından ayrıldı. Daha bilinen tabiriyle Steve Jobs, artık Apple'ın CEO'su değil...

Apple'ın yönetim kurulunun yaptığı açıklamaya göre İcra Kurulu Başkanlığı görevini yöneten Steve Jobs, görevinden ayrılarak koltuğunu, beklendiği gibi, Apple'ın operasyonlardan sorumlu yöneticisi Tim Cook'a bıraktı. Ancak bu Steve Jobs'un Apple'la tüm ilişkisinin kesildiği anlamına gelmiyor çünkü yönetim kurulunun aldığı karara göre Steve Jobs, yönetim kurulu genel başkanı olarak kurduğu firmadaki çalışmalarına devam edecek.

"Steve Jobs'un olağanüstü vizyonu ve liderlik duygusu Apple'ı kurtararak, dünyanın en yenilikçi ve değerli teknoloji firması olmasında rehberlik etti." diyen Apple'ın 10 yıldır yönetim kurulu üyesi olan Genentech'in başkanı Art Levinson, "Steve Jobs'un Apple'ın başarılarına sayısız katkısı oldu. O, Apple'ın yenilikçi çalışanlarına ve üst sınıf yöneticilerine ilham kaynağıydı." derken; yeni görevinde Steve Jobs'un özellikleriyle Apple'a hizmet etmeye devam edeceğini ifade etti.

Levinson, Tim Cook'un İcra Kurulu Başkanlığı'na getirilmesiyle ilgili olarak ise "Yönetim kurulu, icra kurulu başkanı olabilecek doğru insan olduğuna emin. Apple'a 13 sene boyunca yaptığı hizmet, üstün performans notunu hakediyor. Yaptığı her işte olağanüstü yetenek ve mantıklı kararlar göstermiştir." dedi.

Steve Jobs, Apple'ın İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) görevinden ayrıldı
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Bu açıklamadan hemen sonra "Yönetim kuruluna ve Apple dünyasına" yönelik olarak yazdığı mektubu Apple'ın sitesinden yayınlanan Steve Jobs, mektubunda şu satırlara yer verdi;

"Her zaman; Apple'ın icra kurulu başkanı olarak beklentileri ve görevlerimi karşılayamayacağım gün geldiğinde bundan ilk sizin haberinizin olacağını söylemişimdir. Ve ne yazık ki o gün geldi.

Sonuç olarak Apple'daki icra kurulu başkanlığı görevinden ayrılıyorum. Eğer yönetim kurulu da uygun görürse, yönetim kurulu genel başkanı, yöneticisi ve bir Apple çalışanı olarak hizmet etmeye devam etmek istiyorum.

Yönettiğimiz haleflik planı ve dolayısıyla Tim Cook'un Apple'ın icra kurulu başkanı olmasını şiddetle tavsiye ediyorum.

İnanıyorum ki Apple'ın daha aydınlık ve yenilikçi günleri olacak.. Ve yeni görevimde Apple'ın bu başarısını izlemeyi ve ona katkı yapabilmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

Hayatımdaki en iyi arkadaşlıklarımdan bazılarını Apple'da edindim. Herkese, yıllar boyunca birlikte çalışma zevkini bana verdikleri için teşekkür ederim…

Steve"

Steve Jobs, Apple'ı Tim Cook'a 76 milyar dolarlık likiditeye sahip, piyasa değeri 348,75 milyar dolar olan ve hisseleri NASDAQ'da 376,18 dolardan (24 Ağustos kapanış fiyatı)işlem gören bir firma olarak devrediyor.

Son 10 yılın tepe yöneticisi seçilen Jobs'a 2004 yılında pankreas kanseri teşhisi konmuştu. O günden bu yana sağlık sorunları nedeniyle firmadaki aktif çalışmasına ara vermek zorunda kalan Steve Jobs, 2009 yılında karaciğer nakli geçirmişti...

Steve Jobs, Apple'ın İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) görevinden ayrıldı
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MS4343 8 yıl
Steve jobs iyiydi falanda rakiplerine cok agresif davrandı dava açmadıkları adam kalmadı. Bakalım yeni gelen ne yapacak stevin yolundan gidecek gibi....
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benxlegend 8 yıl
Netscout
The Pirates of Silicon Valley filmini izlemenizi tavsiye ederim.

konusu:
Steve Jobs ve Steve Wozniak bilgisayar dahisi iki arkadaştır.Birlikte 'Apple' adlı şirketi kurarlar.Onlar gece gündüz çalışıp projeleri için büyük şirketlerle anlaşmaya çalışırken Bill Gates de arkadaşlarıyla beraber kendi çapında bi şeyler başarmaya çalışmaktadır.Bunun için steve jobs'a yanaşmaya çalışır.Ancak Jobs ona hiç yüz vermez.Yıllar içinde Steve Jobs kendi psikolojik bunalımlarının da etkisiyle gözünü hırs bürümüş, ne emretse yapan, onun için gecelerce uykusuz kalıp çalışan onlarca elemanı çalıştırdığı, koca bir aile olarak gördüğü nerdeyse tarikat niteliğinde bir şirkete sahip ama gerçekte yalnız ve haşin bir adama dönüşür.
hemen izlemeye başlıyorum
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engurlu 8 yıl benxlegend
benxlegend
Netscout
The Pirates of Silicon Valley filmini izlemenizi tavsiye ederim.

konusu:
Steve Jobs ve Steve Wozniak bilgisayar dahisi iki arkadaştır.Birlikte 'Apple' adlı şirketi kurarlar.Onlar gece gündüz çalışıp projeleri için büyük şirketlerle anlaşmaya çalışırken Bill Gates de arkadaşlarıyla beraber kendi çapında bi şeyler başarmaya çalışmaktadır.Bunun için steve jobs'a yanaşmaya çalışır.Ancak Jobs ona hiç yüz vermez.Yıllar içinde Steve Jobs kendi psikolojik bunalımlarının da etkisiyle gözünü hırs bürümüş, ne emretse yapan, onun için gecelerce uykusuz kalıp çalışan onlarca elemanı çalıştırdığı, koca bir aile olarak gördüğü nerdeyse tarikat niteliğinde bir şirkete sahip ama gerçekte yalnız ve haşin bir adama dönüşür.
hemen izlemeye başlıyorum

Merak ettim izlicem ;)
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Ahmet© 8 yıl
Hakkinda hayirlisi olsun.
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mr.respect 8 yıl
Kimse demesinki bana bu adamın hayalindeki hedefide buydu. Eminim kendiside işlerin nasıl yürüdüğüne şaşırmış kalmıştır. Beyler bu işleri kimse ön göremez. Atarsın tutar satarsın tutmaz. Bu iş böyle.
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RB26DETT 8 yıl
Keşke iPhone5 in Sunumunu Yapıp Oyle Veda Etseydi.

Yıllardır Yükselişini İzlediğimiz Apple ı Birde Simdi İzleyin. Silikon Vadinsinin En Büyük Zararını Açıklayan Apple Steve J. ın Gelmesiyle Dünyanın En Değerli Şirketi Oldu. Birdaha Boylesi Zor Gelir. Ama Oda Haklı. Sağlık Olmadıktan Sonra Ne Yapsın.
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Mr.Basketball 8 yıl
iMac
iPad
iPhone
iPhone 3G
iPhone 3GS
iPhone 4
Ah iPhone 5 Ah

Şiir Gibi Firmaya Şiir Gibi CEO Steve Jobs Kendine İyi Bak...
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The Catalyst 8 yıl
hoşçakal steve

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dayseeh 8 yıl
Üzüldüm gerçekten...
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serhatsb 8 yıl
Sonunda aklı başına gelmiş...
Kefeninde egonunda cebi yok...

Gayın yaptığı telefonu almam diyen arkadaş o gayın apple da bugünmü işe başladığını zannediyor.


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artcraft35 8 yıl
akıllı adam, firma tarihinin en iyi dönemindeyken işi bıraktı tarihe geçti
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akcanon 8 yıl
Yeni başkan 1 aya kalmaz ölür la ..

Dede la bu




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IceRulez 8 yıl
peki apple kalitesi devam edecekmi
?
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PingPon 8 yıl
carnador
Momo-Oz Tim cook gelirse kesinlikle iphone almam . Gayın yaptığı telefon alınırmı, bide iphonenin ismi gay telefonu diye çıkarsa yanarız ..
Pişti olmaktan mı korktun ?

serkan inci sen buralardamıydın :D
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Momo-Oz 8 yıl

PingPon

carnador

Momo-Oz Tim cook gelirse kesinlikle iphone almam . Gayın yaptığı telefon alınırmı, bide iphonenin ismi gay telefonu diye çıkarsa yanarız ..
Pişti olmaktan mı korktun ?


serkan inci sen buralardamıydın :D


Aramızda böyle yazılar yazıp editleyen ve sonra kendine erkek diyen klavye delikanlılarıda var sağol pingpon :D

şimdi gidip tim cook un yanında staj yapabilirsin küçük fanboy :) kişilikleriniz çok uyuyor tencere yuvarlanıp kapagını bulur hem bakarsınız beklenmedik bi evlenme teklifi ile evlenebilirsinizde :D
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