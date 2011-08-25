Steve Jobs, Apple'ın İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) görevinden ayrıldı

Kimilerine göre pazarlama dehası, kimilerine göre doğuştan bir yönetici. Ancak herkesin ortak fikri o teknoloji dünyasına damgasını vuran isim, teknoloji dünyasına yön veren isim. Kendi kurduğu firmadan ayrılmak zorunda kaldı. Yeniden şirket kurdu. Bu sefer yeni şirketinin satın alınmasıyla eski şirketine döndü ve 1997 yılında yönetim kurulu, firmanın dümenini ona verdi. İflasın eşiğindeyken, birçok kişinin yapamayacağını yaparak, kurduğu şirketi ikinci defa 0'dan inşaa etti ve bugünlere getirerek dünyanın en değerli şirketi olmasını sağladı. Ancak bugün, 25 Ağustos 2011 tarihi itibariyle, yıllardır oturduğu koltuktan kalktı; Steve Jobs, Apple'daki icra kurulu başkanlığından ayrıldı. Daha bilinen tabiriyle Steve Jobs, artık Apple'ın CEO'su değil...

Apple'ın yönetim kurulunun yaptığı açıklamaya göre İcra Kurulu Başkanlığı görevini yöneten Steve Jobs, görevinden ayrılarak koltuğunu, beklendiği gibi, Apple'ın operasyonlardan sorumlu yöneticisi Tim Cook'a bıraktı. Ancak bu Steve Jobs'un Apple'la tüm ilişkisinin kesildiği anlamına gelmiyor çünkü yönetim kurulunun aldığı karara göre Steve Jobs, yönetim kurulu genel başkanı olarak kurduğu firmadaki çalışmalarına devam edecek.

"Steve Jobs'un olağanüstü vizyonu ve liderlik duygusu Apple'ı kurtararak, dünyanın en yenilikçi ve değerli teknoloji firması olmasında rehberlik etti." diyen Apple'ın 10 yıldır yönetim kurulu üyesi olan Genentech'in başkanı Art Levinson, "Steve Jobs'un Apple'ın başarılarına sayısız katkısı oldu. O, Apple'ın yenilikçi çalışanlarına ve üst sınıf yöneticilerine ilham kaynağıydı." derken; yeni görevinde Steve Jobs'un özellikleriyle Apple'a hizmet etmeye devam edeceğini ifade etti.

Levinson, Tim Cook'un İcra Kurulu Başkanlığı'na getirilmesiyle ilgili olarak ise "Yönetim kurulu, icra kurulu başkanı olabilecek doğru insan olduğuna emin. Apple'a 13 sene boyunca yaptığı hizmet, üstün performans notunu hakediyor. Yaptığı her işte olağanüstü yetenek ve mantıklı kararlar göstermiştir." dedi.

Bu açıklamadan hemen sonra "Yönetim kuruluna ve Apple dünyasına" yönelik olarak yazdığı mektubu Apple'ın sitesinden yayınlanan Steve Jobs, mektubunda şu satırlara yer verdi;

"Her zaman; Apple'ın icra kurulu başkanı olarak beklentileri ve görevlerimi karşılayamayacağım gün geldiğinde bundan ilk sizin haberinizin olacağını söylemişimdir. Ve ne yazık ki o gün geldi. Sonuç olarak Apple'daki icra kurulu başkanlığı görevinden ayrılıyorum. Eğer yönetim kurulu da uygun görürse, yönetim kurulu genel başkanı, yöneticisi ve bir Apple çalışanı olarak hizmet etmeye devam etmek istiyorum. Yönettiğimiz haleflik planı ve dolayısıyla Tim Cook'un Apple'ın icra kurulu başkanı olmasını şiddetle tavsiye ediyorum. İnanıyorum ki Apple'ın daha aydınlık ve yenilikçi günleri olacak.. Ve yeni görevimde Apple'ın bu başarısını izlemeyi ve ona katkı yapabilmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Hayatımdaki en iyi arkadaşlıklarımdan bazılarını Apple'da edindim. Herkese, yıllar boyunca birlikte çalışma zevkini bana verdikleri için teşekkür ederim… Steve"

Steve Jobs, Apple'ı Tim Cook'a 76 milyar dolarlık likiditeye sahip, piyasa değeri 348,75 milyar dolar olan ve hisseleri NASDAQ'da 376,18 dolardan (24 Ağustos kapanış fiyatı)işlem gören bir firma olarak devrediyor.

Son 10 yılın tepe yöneticisi seçilen Jobs'a 2004 yılında pankreas kanseri teşhisi konmuştu. O günden bu yana sağlık sorunları nedeniyle firmadaki aktif çalışmasına ara vermek zorunda kalan Steve Jobs, 2009 yılında karaciğer nakli geçirmişti...