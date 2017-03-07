Steve Jobs: Genius Bar fikri aptalca, işe yaramaz!

Apple Store'larda "Genius Bar" olarak adlandırılan ve Apple ürünleri hakkındaki tüm sorularınız için size yardımcı olmaya hazır Apple uzman'larının yer aldığı bir köşe bulunuyor. Ancak şimdiye kadar, Steve Jobs'un eski Apple Store şefi Ron Johnson'ın sunduğu Genius Bar fikrini "aptalca" bulduğunu bilmiyorduk.

Ron Johnson, Recode ile yaptığı röportajda, Apple'daki deneyimlerini ve Steve Jobs'ın Genius Bar fikrini nasıl reddettiğini anlattı. Kendisi Apple Store'lar için cesur ve benzersiz bir şey yaratmak istediğini söylüyor. Johnson, mağazadaki ürünleri sergilemenin dışında ürünler ve bunların nasıl kullanılacağı hakkında müşterileri bilgilendirecek bir bölümün olmasını istemiş.

Ayrıca Bkz.

"Google Play 5. yılını kutluyor, işte en çok indirilen oyun ve uygulamalar"

Jony Ive ve Jobs'un yardımlarını alan ekip daha sonra diğer mağazaların tasarımı için ilham kaynağı olacak bir masa ve cam merdivenden oluşan mağaza düzenini hayata geçirmiş. Johnson, Genius Bar'ın arkasındaki fikrin müşteriler için zenginleştirici bir deneyim yaratmak olduğunu söylüyor. Ancak bu düşüncesinin Jobs tarafından pek hoş karşılanmadığını belirtelim.

Bu çok aptalca! Asla işe yaramaz! Hiçbir zaman teknolojiyi bilen, insanlarla nasıl bağlantı kuracağını bilen biriyle tanışmadım. Onların hepsi asosyal. Ona Geek Bar diyebilirsin" karşılığını aldığını söylüyor. Ancak Jobs'un kendi düşüncelerinden bağımsız olarak Johnson'un fikriyle ilerlediğini ve ertesi gün 'Genius Bar' ticari marka başvurusunu yaptığını ekleyelim. Sonuç olarak Genius Bar destek birimleri şu anda Apple Store'un en çekici özelliklerinden biri haline gelmiş durumda. Buraya Kendisi, Steve'e Genius Bar fikrini anlattığında "! Asla işe yaramaz! Hiçbir zaman teknolojiyi bilen, insanlarla nasıl bağlantı kuracağını bilen biriyle tanışmadım. Onların hepsi asosyal. Ona Geek Bar diyebilirsin" karşılığını aldığını söylüyor. Ancak Jobs'un kendi düşüncelerinden bağımsız olarak Johnson'un fikriyle ilerlediğini ve ertesi gün 'Genius Bar'yaptığını ekleyelim. Sonuç olarak Genius Bar destek birimleri şu anda Apple Store'unözelliklerinden biri haline gelmiş durumda. Buraya tıklayarak Johnson'un röportajını izleyebilirsiniz.

http://www.recode.net/2017/3/6/14823460/apple-store-steve-jobs-genius-bar-ron-johnson-recode-podcast