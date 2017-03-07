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Steve Jobs: Genius Bar fikri aptalca, işe yaramaz!

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un Apple Store'larda yer alan Genius Bar köşesini aptalca bir fikir olarak gördüğü ortaya çıktı. Peki ama Jobs'a bunu düşündüren şey neydi? Detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple Store'larda "Genius Bar" olarak adlandırılan ve Apple ürünleri hakkındaki tüm sorularınız için size yardımcı olmaya hazır Apple uzman'larının yer aldığı bir köşe bulunuyor. Ancak şimdiye kadar, Steve Jobs'un eski Apple Store şefi Ron Johnson'ın sunduğu Genius Bar fikrini "aptalca" bulduğunu bilmiyorduk.
Ron Johnson, Recode ile yaptığı röportajda, Apple'daki deneyimlerini ve Steve Jobs'ın Genius Bar fikrini nasıl reddettiğini anlattı. Kendisi Apple Store'lar için cesur ve benzersiz bir şey yaratmak istediğini söylüyor. Johnson, mağazadaki ürünleri sergilemenin dışında ürünler ve bunların nasıl kullanılacağı hakkında müşterileri bilgilendirecek bir bölümün olmasını istemiş.
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Jony Ive ve Jobs'un yardımlarını alan ekip daha sonra diğer mağazaların tasarımı için ilham kaynağı olacak bir masa ve cam merdivenden oluşan mağaza düzenini hayata geçirmiş. Johnson, Genius Bar'ın arkasındaki fikrin müşteriler için zenginleştirici bir deneyim yaratmak olduğunu söylüyor. Ancak bu düşüncesinin Jobs tarafından pek hoş karşılanmadığını belirtelim.
Kendisi, Steve'e Genius Bar fikrini anlattığında "Bu çok aptalca! Asla işe yaramaz! Hiçbir zaman teknolojiyi bilen, insanlarla nasıl bağlantı kuracağını bilen biriyle tanışmadım. Onların hepsi asosyal. Ona Geek Bar diyebilirsin" karşılığını aldığını söylüyor. Ancak Jobs'un kendi düşüncelerinden bağımsız olarak Johnson'un fikriyle ilerlediğini ve ertesi gün 'Genius Bar' ticari marka başvurusunu yaptığını ekleyelim. Sonuç olarak Genius Bar destek birimleri şu anda Apple Store'un en çekici özelliklerinden biri haline gelmiş durumda. Buraya tıklayarak Johnson'un röportajını izleyebilirsiniz.

http://www.recode.net/2017/3/6/14823460/apple-store-steve-jobs-genius-bar-ron-johnson-recode-podcast Yorum Yaz
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Roark 2 yıl en beğenilen
ne demek istediğini kimse anlamamış. Steve Jobs genius bar köşesine karşı çıkmamış. Teknolojiyi bu denli bilen ve insanlara aktaracak kişilerin "genius" olarak adlandırılmasını saçma bulmuş. Yani diyor ki, teknoloji manyağı insanlar asosyal olur ve insanlarla iletişimde sorun yaşar. Ona genius değil, geek bar diyebiliriz. Bu daha mantıklı olur demiş.
Dağılabilirsiniz.
ne demek istediğini kimse anlamamış. Steve Jobs genius bar köşesine karşı çıkmamış. Teknolojiyi bu denli bilen ve insanlara aktaracak kişilerin "genius" olarak ...
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1 Yanıt Yanıtla +44
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feylosoft 2 yıl
Çok da şey yapmamak lazım...
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Dehşetengiz 2 yıl
Eyy stiv cobs sen kimsin ki
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ZamanSal 2 yıl
Düşünün bu adam ölmeseydi iPhone hala 4 inç ti ,Dün gibi hatırlıyorum büyük telefonlar yani note serilerine diyordu ki aptalca ... Hatırlayın Turkcell reklamını 2-3 yıl önce ne diyorlardu iPhone 5 için: Parmağınızın telefonun ekranında bir uçtan bir uca yetişmesi tesadüf mü yoksa dahiyane şeklinde düşünülmüş bir şey mı?
Sonra Steve öldü de Apple batmaktan kurtuldu.
Şimdi de 5.5 inç telefon yapıyorlar utanmadan 6 inç boyutunda ..
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Uchanqeqo 2 yıl ZamanSal
ZamanSal
Düşünün bu adam ölmeseydi iPhone hala 4 inç ti ,Dün gibi hatırlıyorum büyük telefonlar yani note serilerine diyordu ki aptalca ... Hatırlayın Turkcell reklamını 2-3 yıl önce ne diyorlardu iPhone 5 için: Parmağınızın telefonun ekranında bir uçtan bir uca yetişmesi tesadüf mü yoksa dahiyane şeklinde düşünülmüş bir şey mı?
Sonra Steve öldü de Apple batmaktan kurtuldu.
Şimdi de 5.5 inç telefon yapıyorlar utanmadan 6 inç boyutunda ..

Steve Jobs öldü apple batmaktan kurtuldu mu?
Adamın şirketin kurulmasında en önemli etkenlerden birini olduğunu saymıyorum.
Şunu diyorum eğer Stiv cob olmasaydı epil Nokia gibi anılırdı be güzel işler çıkardı falan filan
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SirCanFerguson 2 yıl
Haklıymış o illette biriyle görüşmek ne kadar güç biliyormusunuz sadece Türkiye'de değil İngiltere'de bile adım atacak yer yok genius barda
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suslu76 2 yıl
evet 'genius' diyorsun ama adam telefonu tamir ediyor
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GetSomeRest 2 yıl
Kitabını okuyunca daha nelere karşı çıktığına şaşıracaksınız. Adam uygulama mağazasına şiddetle karşı çıkıyor ve sonunda sıkı denetleme olacak diye zarzor ikna ediliyor.
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Peregrino 2 yıl
Kitabini okuyanlar bilir, (Walter Isaacson, Steve Jobs) kendisi yenilikci dusuncelere genellikle "Aptalca,ise yaramaz" olarak yaklasip daha da gelistirilmesi icin baski kuran kisilige sahipti. Bu da o baskici ve alayci tutumdan biri olabilir.
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axaxa 2 yıl
Bar bizim genius bizim sizene.
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BekirTemel 2 yıl
Rip, onun bir bildiği vardır

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Roark 2 yıl en beğenilen
ne demek istediğini kimse anlamamış. Steve Jobs genius bar köşesine karşı çıkmamış. Teknolojiyi bu denli bilen ve insanlara aktaracak kişilerin "genius" olarak adlandırılmasını saçma bulmuş. Yani diyor ki, teknoloji manyağı insanlar asosyal olur ve insanlarla iletişimde sorun yaşar. Ona genius değil, geek bar diyebiliriz. Bu daha mantıklı olur demiş.
Dağılabilirsiniz.
1 Yanıt Yanıtla +44
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1BilimAdamı 2 yıl Roark
Roark
ne demek istediğini kimse anlamamış. Steve Jobs genius bar köşesine karşı çıkmamış. Teknolojiyi bu denli bilen ve insanlara aktaracak kişilerin "genius" olarak adlandırılmasını saçma bulmuş. Yani diyor ki, teknoloji manyağı insanlar asosyal olur ve insanlarla iletişimde sorun yaşar. Ona genius değil, geek bar diyebiliriz. Bu daha mantıklı olur demiş.
Dağılabilirsiniz.

Yoo bu haber kitaptan walter isaecson'nın alıntılanmış ve genius bar denmesini genel olarak saçma bulmuş.Ertesi gün olay kafasına yatmış patentini almışlar.Steve jobs genel olarak öyle,mantıklı bi fikri ilk başta karşı çıksada ertesi gün kendi bulmuş gibi çalışanlarına anlatabilen biriymiş.Eğer kitabına bakarsanız bu tür değişik birçok davranışı olduğunu görürsünüz.Ölümü bile kendi saçma alışkanlıkları yüzünden.
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