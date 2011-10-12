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Steve Jobs biyografisi D&R, Teknosa, İdefix ve Kitapyurdu'nda önsiparişte

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın kurucusu ve eski CEO'su Steve Jobs'un ölümünün ardından kendisinin onayladığı tek biyografi olan ‘Steve Jobs' a olan ön talep 400 kat arttı ve yayıncı kuruluş 21 Kasım'da yayınlanacak kitabı 24 Ekim'e çekme kararı aldı.

‘Steve Jobs' adlı biyografi, yazar Walter Isaacson'un Jobs ile çeşitli tarihlerde yaptığı 40 farklı röportajdan oluşuyor. Amazon ve Barnes&Noble tarafından ön sipariş alınan eser şimdiden satış listelerinin bir numarası oldu.

Steve Jobs biyografi kitabı ülkemizde de ön siparişe sunulmuş durumda. Kitapyurdu, İdefix, D&R ve Teknosa tarafından 28 Ekim'de satışa sunulacak eser için şu an ön sipariş verilebiliyor. Ön sipariş fiyatı 23TL ile 27TL arasında değişiyor.

Eser orijinal ingilizce dilinde. Ülkemizde Türkçe çeviri ile yayınlanacak. 

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DH Misafiri 8 yıl
d&r sayfasının altında türkçe olduğu yazıyor. burada ingilizce diyorsunuz? Hangisi doğru bilen varmı?
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sarierdem 8 yıl
Ürünler elimize ulaşmıştır.
%15 İNDİRİMLE yarından itibaren kargolanmaya başlıyacaktır.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 8 yıl
carnador
En kısa zamanda edineceğim bir tane.. Fiyatı da gayet makul. Tarihe damgasını vurmuş insanlar okutulmalı ve gelecek nesillere de aktarılmalıdır..Herşeyi ticarete döküyorlar diyenler; Neden yıllardır Mustafa kemal ATATÜRKün ismi, resimleri kullanılarak yazılan kitaplara basılan tişörtlere vs. onlara niye ses çıkartmıyor ?

Lan hayvan bu adam ATATÜRK 'ün dengimi ? Vay anasını başımızdaki şerefsizler ile yobaz kesim iftiralar atar bu ülkeyi 100 yıl geri götürür biz deriz eğitimsiz insanları kandırıyor ama gördük eğitim görmüş böyle mallar da varmış Eğer sen şimdi sahip olduğun haklara sahipsen ülkende arap ülkelerinde olduğu gibi savaş yoksa kime borçlusun bir düşün bakalım ?BÜTÜN DÜNYA ATATÜRK 'E HAYRAN ÜLKESİNDEKİ ŞEREFSİZLER ONA DÜŞMAN !!! ADAM OL OLUM...ATATÜRK 'E LAF SÖYLETMEYİZ !NELER YAPTIĞINI SAYSAM GECE GÜN OLUR YİNE BİTMEZ SAYGI DUYACAĞI YERDE TİŞÖRTÜ NİYE SATILIYOR DİYOR ...ATATÜRK 'ÜN RESMİ BASILMAYACAKTA SENİN GİBİ DİNGİLLERİN Kİ Mİ BASILACAK İBNE !!!!!
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DH Misafiri 8 yıl
Dennis MacAlistair Ritchie vefat etmiş. Hatta 5 gün geçmiş daha yeni haberimiz oluyor. Steve Jobs öldü 5 günde kitabı çıktı. Ben bu insanlığı anlamadım arkadaş. "Benim sadık yarim kara topraktır."
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berkkarabacak 8 yıl
C'nin babası öldü.Steve'in yerine onu koysak daha iyi olur diyorum artık
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SiR MaNiaC 8 yıl
Dennis Ritchie bugün vefat etti. DH'nin ne kadar teknoloji sitesi ya da ne kadar popoüler kültür yönlendirmeli basit medya-reyting kaygıları olan sıradan bir medya aracı olduğu ortaya çıkacaktır. Bence çıktı zaten şu saat olmuş, bırak resmini başlıklara koymayı, basit bir haber yapılmamış durumda. Tabi bunun tecrübesiz ve nispeten yeni jenerasyon editörlerinin tecrübesizliği olarak görmek gerekir. 10-15 gündür Jobs'un resmi orda duruyorsa ki durmasında bir mahsur yok fakat anlamsız bence, Dennis Ritchie'nin en az 1 yıl kalması gerekir heralde.
Neyse gece gece çok üzüldüm.
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ErTuFx 8 yıl
sacmaladilar iyice sitenin sol tarafinda hala adamin resmi duruyor 40 ini cikarana kadar da düsmeyecek gibi
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Sh0cK. 8 yıl
DH'de artık Steve Jobs haberleriyle doldu taştı. Teklonoji sitesi değil mübarek, Steve Jobs Reklamı için özel bi kanal sanki.
Adam kapitalizmin babasıydı. Öldü (Rest in peace), ama hala reklamı yapılıyor ve ölüsünden dahi para kazanılıyor.
Kapitalist Düzen böyle bişey işte..
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balomer 8 yıl
androide uygulama bekliyoruz
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hexus 8 yıl
Zaten bir kitapını okumuştum hayatıyla ilgili bunuda almayı düşünüyorum
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nirvanha 8 yıl
Aferin haber dediğin böyle olmalı.Ama ''Dünyada İlk Sadece DH'de''Kısmı unutulmuş ,aceleye geldi herhalde.
Durmak yok , emmeye devam.
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igonam 8 yıl
nuck3r
Adamın hayatı demekki 25,60 TL.

25.60 x 50 - 60 milyon ile adamın hayatının daha doğru sonucuna kavuşursun :P
@carnador
"Nutuk" Belediyelerin çoğundan ücretsiz temin edilebiliyor...
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