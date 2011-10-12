Steve Jobs biyografisi D&R, Teknosa, İdefix ve Kitapyurdu'nda önsiparişte

Apple'ın kurucusu ve eski CEO'su Steve Jobs'un ölümünün ardından kendisinin onayladığı tek biyografi olan ‘Steve Jobs' a olan ön talep 400 kat arttı ve yayıncı kuruluş 21 Kasım'da yayınlanacak kitabı 24 Ekim'e çekme kararı aldı.





‘Steve Jobs' adlı biyografi, yazar Walter Isaacson'un Jobs ile çeşitli tarihlerde yaptığı 40 farklı röportajdan oluşuyor. Amazon ve Barnes&Noble tarafından ön sipariş alınan eser şimdiden satış listelerinin bir numarası oldu.





Steve Jobs biyografi kitabı ülkemizde de ön siparişe sunulmuş durumda. Kitapyurdu, İdefix, D&R ve Teknosa tarafından 28 Ekim'de satışa sunulacak eser için şu an ön sipariş verilebiliyor. Ön sipariş fiyatı 23TL ile 27TL arasında değişiyor.





Eser orijinal ingilizce dilinde. Ülkemizde Türkçe çeviri ile yayınlanacak.