Steve Jobs biyografisi D&R, Teknosa, İdefix ve Kitapyurdu'nda önsiparişte

Haber Editörü
Apple'ın kurucusu ve eski CEO'su Steve Jobs'un ölümünün ardından kendisinin onayladığı tek biyografi olan ‘Steve Jobs' a olan ön talep 400 kat arttı ve yayıncı kuruluş 21 Kasım'da yayınlanacak kitabı 24 Ekim'e çekme kararı aldı.
‘Steve Jobs' adlı biyografi, yazar Walter Isaacson'un Jobs ile çeşitli tarihlerde yaptığı 40 farklı röportajdan oluşuyor. Amazon ve Barnes&Noble tarafından ön sipariş alınan eser şimdiden satış listelerinin bir numarası oldu.
Steve Jobs biyografi kitabı ülkemizde de ön siparişe sunulmuş durumda. Kitapyurdu, İdefix, D&R ve Teknosa tarafından 28 Ekim'de satışa sunulacak eser için şu an ön sipariş verilebiliyor. Ön sipariş fiyatı 23TL ile 27TL arasında değişiyor.
Eser orijinal ingilizce dilinde. Ülkemizde Türkçe çeviri ile yayınlanacak.
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%15 İNDİRİMLE yarından itibaren kargolanmaya başlıyacaktır.
Lan hayvan bu adam ATATÜRK 'ün dengimi ? Vay anasını başımızdaki şerefsizler ile yobaz kesim iftiralar atar bu ülkeyi 100 yıl geri götürür biz deriz eğitimsiz insanları kandırıyor ama gördük eğitim görmüş böyle mallar da varmış Eğer sen şimdi sahip olduğun haklara sahipsen ülkende arap ülkelerinde olduğu gibi savaş yoksa kime borçlusun bir düşün bakalım ?BÜTÜN DÜNYA ATATÜRK 'E HAYRAN ÜLKESİNDEKİ ŞEREFSİZLER ONA DÜŞMAN !!! ADAM OL OLUM...ATATÜRK 'E LAF SÖYLETMEYİZ !NELER YAPTIĞINI SAYSAM GECE GÜN OLUR YİNE BİTMEZ SAYGI DUYACAĞI YERDE TİŞÖRTÜ NİYE SATILIYOR DİYOR ...ATATÜRK 'ÜN RESMİ BASILMAYACAKTA SENİN GİBİ DİNGİLLERİN Kİ Mİ BASILACAK İBNE !!!!!
Neyse gece gece çok üzüldüm.
Adam kapitalizmin babasıydı. Öldü (Rest in peace), ama hala reklamı yapılıyor ve ölüsünden dahi para kazanılıyor.
Kapitalist Düzen böyle bişey işte..
Durmak yok , emmeye devam.
25.60 x 50 - 60 milyon ile adamın hayatının daha doğru sonucuna kavuşursun :P
@carnador
"Nutuk" Belediyelerin çoğundan ücretsiz temin edilebiliyor...