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Steve Jobs'un Lytro ışık alanı kamerasını iPhone'da kullanmak istediği ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,6b
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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2011 yılının son aylarında dünyanın ilk ışık alanı kamerası olarak lanse edilen ve sınırsız odaklı lensiyle fotoğrafı çektikten sonra herhangi bir noktasına odaklama yapmaya imkan veren Lytro, Popular Science tarafından yılın en önemli icatları arasında gösteriliyor.

Lytro kamerasını gündeme getiren konu ise teknolojisinin Steve Jobs tarafından yeni nesil iPhone modelinde kullanılmak istenmesi. Steve Jobs'un iPhone'da devrimsel bir kamera kullanmak istediği zaten biliniyordu. Bir süredir dedikodu olarak internette dolaşan bir haber ise Inside Apple adlı yeni piyasaya çıkan bir kitapta doğrulandı. Kitaba göre Steve Jobs ve Lytro CEO'su Ren Ng gelecekte birlikte neler yapabileceklerini tartışmak için biraraya geldi.

Görüşme talebinde bulunan ise Stanford Üniversitesi'nde doktora yapmış bilgisayar mühendisi ve Lytro CEO'su 32 yaşındaki Ren Ng oldu. Lytro'yu öne çıkaran özellik 11 megaray ışık alanı oluşturabilmesi. Bunun anlamı lenslerin çeşitli yönlerden gelen 11 milyon ışık hüzmesini yakalaması ve cihazın içerisindeki ışık alanı motorunun bunları işleyerek HD kalitesinde fotoğraflara dönüştürmesi.

Ng, yeni nesil Apple cihazlarında megaray sensörü ve mikrolensleri kullanarak devrimsel bir kamera ortaya çıkarma fikrini Steve Jobs'a önerdi. Jobs da bu fikra sıcak baktı. Ancak bileşenlerin Apple cihazına sığdırılabilmesi için küçültülmesi gerekiyordu. Bu, Jobs'un fikrinden vazgeçmesine neden oldu.

Görüşmenin sonraki detayları hakkında her iki firmada sır vermiyor. Lytro firması sadece Jobs'un ölümünden kısa süre önce kendisiyle görüşme şerefine eriştiklerini belirtmekle yetiniyor. 

Lytro ışık alanı kamerasının gelecekte fotoğraf alanında büyük yeniliklere kapı açacağı belirtiliyor. Böylesine önemli bir teknolojinin iPhone'da yer alması da gerçek bir kamera devrimi olabilir. Ancak bu gelecekte gerçekleşecek mi bilinmiyor.

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CodeMachine 7 yıl en beğenilen
bu teknolojiyi icat eden ve üreten firmaya saygı göstermek ve ön plana çıkarmak gerekirken yine haber içeriğinde apple fanlığı yapılarak üretilmiş bir aleti sadece telefona ekleme fikrine sıcak baktığı için steve amcaya "ulan ne admmış" efekti verilmeye çalışılmış.
bu teknolojiyi icat eden ve üreten firmaya saygı göstermek ve ön plana çıkarmak gerekirken yine haber içeriğinde apple fanlığı yapılarak üretilmiş bir aleti sad...
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jumaru_444 7 yıl
şeyh uçmaz, müritleri uçururmuş...
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panelci 7 yıl
Bu kamerayı icad eden adam neden samsung yada htc ilede görüşmemişki?
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alpa07 7 yıl
İphone neresinr takacaklar bunu
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thunderwatcher 7 yıl
CodeMachine
bu teknolojiyi icat eden ve üreten firmaya saygı göstermek ve ön plana çıkarmak gerekirken yine haber içeriğinde apple fanlığı yapılarak üretilmiş bir aleti sadece telefona ekleme fikrine sıcak baktığı için steve amcaya ulan ne admmış efekti verilmeye çalışılmış.

Aynen... Apple fanboyluğundan kurtulamadı DH...
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Player ONE 7 yıl
Üşüyoruz Steve REYİZ
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speedycruiser 7 yıl
Alakası yok. Bence S.Jobs için ölsede gam yememe durumu vardır. Yapacağını yaptı, görecegini gördü, söyleyeceğini söyledi, yapamadıklarınıda gerekli yerlere iletmiştir. Gözü arkada kalmamıştır. Ölümdende korkusu yokmuş bunuda yaptığı konuşmalardan anlıyoruz.
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E_Aydin35 7 yıl
Zavallı adam planlarını yapaman tahtalı köye gitti :( Belki adamın kafasında gelecekle ilgili kimsey esöylemediği ne planlar vardı ben olsam vasiyetimi yazardım :(
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St Batuhan 7 yıl
snomask
Lytro ışık alanı diye bir haber yapılsaydı kimse okumazdı. Steve Jobs kelimesi mıknatıs gibi seven sevmeyen herkesi çekiyor. O yüzden haber Steve jobsla bağlantılı yapılmış.

Hala aynı mantık. Anladığım kadarıyla bu konu hakkında eleştri yapanların kendisinde de sorun var. şekil-a'da görüldüğü üzere arkadaşın dediği gibi yapılmış olan habere dair yukarıda milyon link verildi, hepsi aynı sayfa için ve insanlarımız direk yorum yapma kabiliyetinde olduğundan aynı şekilde devam ediyor. Sonuç olarak @snomask, sanırım sen de yapılmış olan haberi, başlığı dikkat çekici değil diye okumamışsın ve kalkıp burada böyle yorum yapıyorsun :)
Arkadaşlar evet son kez tekrarlıyorum ben de, bu ışık alan kamerasının haberi üstteki yorumlarda belirtilen linkteki gibi daha önce yapıldı ve gayet ilgimi çekmiş bir haberdi :) Bu başlığa girişim ise bu kamerayı yerleştirmeyi nasıl düşündüler, daha doğrusu düşünebildiler mi sorusu idi :) Sonuç olarak sadece görüşme olduğunu öğrendim ve henüz böyle bir sistematiğin girişimi olmadığı kanısına vardım. Tabi telefonun arkasına değil lens yanına koyulursa biraz kalınlaştırılıp hem güçlü bir telefon, hem güçlü bir pico projektör hem de ışık alan kamerasına sahip bir makina oluşturulabilir diye kafama not düştüm :))
Umarım haberlere nasıl yorum yapılması gerektiğini ve haberlerin hangi amaçla olduğunu (yenilikleri öğrenmek ve yeni fikirler üretebilmek adına ilham kaynağı olarak bakmak) insanlar yakın zaman da anlayacak ve işte o zaman dünya daha yaşanılır olacak :))
PS: yazıyı Fringe adlı güzide dizinin piyano ile çalınmış müziği eşliğinde yazdım, nedense bayağı akıcı geldi, eğer anlamakta zorluk çeken varsa bu müzik eşliğinde okusun belki daha yardımcı olacaktır...
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aziz77 7 yıl
Bu apple adamın dibi ya.....
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asaltek 7 yıl
steve amca, hasta yatağındayken;
"iphone a manyak bir kamera yaptık amcacım, ne dersin tutar mı steve amcacım"
"o****sdf*as a*s a3**f*xc*"
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gokhanthn 7 yıl
Pardonda Apple bu işin içinde olmasaydı böyle mükemmel bir cihazın varlığından haberim bile olmayacaktı. Teknolojiyi gündelik olarak 4 popüler blog dan takip etmeme rağmen haberim olmayacaktı. Rahmetlinin çekemeyeni çok
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snomask 7 yıl
Lytro ışık alanı diye bir haber yapılsaydı kimse okumazdı. Steve Jobs kelimesi mıknatıs gibi seven sevmeyen herkesi çekiyor. O yüzden haber Steve jobs'la bağlantılı yapılmış.
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SuspectT 7 yıl
olursa bence çok güzel olur... :)
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