Steve Jobs'un Lytro ışık alanı kamerasını iPhone'da kullanmak istediği ortaya çıktı

2011 yılının son aylarında dünyanın ilk ışık alanı kamerası olarak lanse edilen ve sınırsız odaklı lensiyle fotoğrafı çektikten sonra herhangi bir noktasına odaklama yapmaya imkan veren Lytro, Popular Science tarafından yılın en önemli icatları arasında gösteriliyor.





Lytro kamerasını gündeme getiren konu ise teknolojisinin Steve Jobs tarafından yeni nesil iPhone modelinde kullanılmak istenmesi. Steve Jobs'un iPhone'da devrimsel bir kamera kullanmak istediği zaten biliniyordu. Bir süredir dedikodu olarak internette dolaşan bir haber ise Inside Apple adlı yeni piyasaya çıkan bir kitapta doğrulandı. Kitaba göre Steve Jobs ve Lytro CEO'su Ren Ng gelecekte birlikte neler yapabileceklerini tartışmak için biraraya geldi.





Görüşme talebinde bulunan ise Stanford Üniversitesi'nde doktora yapmış bilgisayar mühendisi ve Lytro CEO'su 32 yaşındaki Ren Ng oldu. Lytro'yu öne çıkaran özellik 11 megaray ışık alanı oluşturabilmesi. Bunun anlamı lenslerin çeşitli yönlerden gelen 11 milyon ışık hüzmesini yakalaması ve cihazın içerisindeki ışık alanı motorunun bunları işleyerek HD kalitesinde fotoğraflara dönüştürmesi.





Ng, yeni nesil Apple cihazlarında megaray sensörü ve mikrolensleri kullanarak devrimsel bir kamera ortaya çıkarma fikrini Steve Jobs'a önerdi. Jobs da bu fikra sıcak baktı. Ancak bileşenlerin Apple cihazına sığdırılabilmesi için küçültülmesi gerekiyordu. Bu, Jobs'un fikrinden vazgeçmesine neden oldu.





Görüşmenin sonraki detayları hakkında her iki firmada sır vermiyor. Lytro firması sadece Jobs'un ölümünden kısa süre önce kendisiyle görüşme şerefine eriştiklerini belirtmekle yetiniyor.





Lytro ışık alanı kamerasının gelecekte fotoğraf alanında büyük yeniliklere kapı açacağı belirtiliyor. Böylesine önemli bir teknolojinin iPhone'da yer alması da gerçek bir kamera devrimi olabilir. Ancak bu gelecekte gerçekleşecek mi bilinmiyor.