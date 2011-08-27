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Steve Jobs'un ayrılışından sonra neler yaşandı ?

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Steve Jobs'un ayrılışından sonra neler yaşandı ?
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Steve Jobs'un Apple'ın İcra Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılıp, yerini operasyonlardan sorumlu yönetici Tim Cook'a bırakması geçtiğimiz haftaya damgasını vuran gelişmeydi.Peki beklenmeyen bir anda gerçekleşen bu değişikliğin ardından neler yaşandı ?

Yaklaşık 14 senelik icra kurulu başkanlığı görevini mükemmel hatta olağanüstü yöneterek, Apple'ı iflasın eşiğinden alıp Amerika'nın en değerli iki şirketinden biri (ve son işlem günü itibariyle en değerli şirketi) haline getirmeyi başaran Steve Jobs'un özellikle dönem dönem baş gösteren sağlık sorunları; Steve'den sonraki Apple'ın konuşulmasına sebep oluyordu. Kimileri Apple'ın Steve Jobs'dan sonra başta NASDAQ'daki hisselerle birlikte büyük bir kan kaybı yaşayacağını düşünse de, bir grup ise Steve'in 1997 yılından bu yana, kendi deyimiyle alanının en başarılı isimleriyle kurduğu, yönetici takımının Jobs'un ayrılığından sonra problemsiz bir geçiş süreci ile Apple'ı daha iyi noktalara getireceği yönünde görüş bildiriyordu.

Firmalar için olmazsa olmaz olan yatırımcılar, Steve'den sonra problemsiz bir geçiş sürecine inanmış olacaklar ki ünlü yöneticinin ayrılık kararından sonra Apple'ın NASDAQ'da işlem gören hisselerinin neredeyse hiç etkilenmediğini görüyoruz. Aşağıdaki grafikte görebileceğiniz gibi Steve Jobs'un ayrılık haberi, Apple'ın hisse senetlerinde geçici bir düşüşe sebep olsa da hemen arkasından gelen yükselme ile birlikte haftanın son işlem gününü 383,58 dolardan kapadığını görüyoruz.

Steve Jobs'un ayrılışından sonra neler yaşandı ?
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Yatırımcının Steve Jobs'un ayrılığına rağmen hissedarı oldukları firmaya olan güveni ayrıca, Apple'ın dünyanın en değerli şirketi olmasını da sağlamış durumda. Son işlem gününü Apple, 355,61 milyar dolar piyasa değeriyle kaparken; uzun süre en değerli şirket konumunda olan Exxon Mobil Corp.'un piyasa değeri ise 353,18 milyar dolar olarak hesaplanmış.

Steve Jobs'un ayrılışından sonra neler yaşandı ?
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Steve Jobs'un Apple'daki etkinliği sürecek.

En azından gelen bilgiler onu gösteriyor. Gerek The Wall Street Journal gerekse de AllThingsD'nin "çok güvenilir kaynaklarından" edindikleri bilgilere göre yeni icra kurulu başkanı Tim Cook, firmayı günlük olarak yönetecek olsa da Steve Jobs, Apple'daki etkinliğini sürdürecek ve firmanın ürün stratejisine katkı yapmaya devam edecek. Ayrıca kimi kaynaklar Steve Jobs'un sahneden çekilmeyerek yeni ürün tanıtımlarının baş aktörü olmayı sürdürebileceğini belirtiyor. Diğer bir deyişle yeni ürün tanıtımlarının bol alkış ve "Seni seviyoruz Steve" sesleriyle başlaması muhtemel görünüyor.

Steve Jobs'un ayrılışından sonra neler yaşandı ?
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Tim Cook: Apple değişmeyecek.

Uzun yıllardır operasyonlardan sorumlu yönetici olarak Apple'da çalışmalarını sürdüren Tim Cook'un, Steve Jobs'dan sonra icra kurulu başkanlığına gelmesi "malumun ilamı" gibi. Çünkü Steve Jobs'un sağlık sorunlarından dolayı çalışmasına ara verdiği dönemlerde koltuğa Tim Cook oturuyor ve her iki görevi de başarıyla sürdürüyordu. Tim Cook'un bu başarıları da şüphesiz Steve Jobs'un yönetim kuruluna Tim Cook'u yerine şiddetle tavsiye etmesinin temel sebeplerinden biri.

Malumun ilamından sonra Tim Cook, çalışanlarına gönderdiği mektupta şunları dile getirdi;

Apple çalışanları:

Dünyanın en yenilikçi firmasına icra kurulu başkanı olarak hizmet edecek olmanın verdiği inanılmaz fırsat için sabırsızlanıyorum. Apple'a katılmam hayatımda verdiği en başarılı karardı ve 13 sene boyunca Apple ve Steve için çalışmak bir ayrıcalık oldu. Steve'in Apple'ın aydınlık geleceğiyle ilgili iyimser yaklaşımını ben de paylaşıyorum.

Steve inanılmaz bir lider ve benim akıl hocam; elbette bütün yönetici kadrosu ve çalışanlarımız için de öyle. Başkanımız olarak Steve'in ilham ve yapacağı rehberlik için sabırsızlanıyoruz.

Ben, Apple'ın değişmeyeceği konusunda emin olmanızı istiyorum. Apple'ın benzersiz ilkeleri ve değerlerini yaşatıyorum. Steve bir firma ve dünyada eşi benzeri görülmeyecek ve sürekli bağlı kalacağımız bir kültür inşaa etti. O bizim DNA'mızda var. Tüm müşterilemizin beğeneceği ve çalışanlarımızın kendileriyle gurur duymalarını sağlayacak, dünyanın en iyi ürünlerini yapmaya devam edeceğiz.

Apple'ı seviyorum ve yeni görevime başlamak için sabırsızlanıyorum. Yönetim kurulunun, yönetici takımının ve sizlerin inanılmaz desteği ilham veriyor. Eminim ki en güzel yıllarımız önümüzde duruyor ve hep beraber Apple'ı fevkalade bir yer haline getirmeye devam edeceğiz.

Tim

Tim Cook'a 1 milyon adet hisse senedi sözü

Apple, yaşanan bu değişikliği yatırımcılara ayrıntılı bildirmek için SEC (Menkul Kıymetler ve Döviz Komisyonu; Amerika'nın Sermaye Piyasası Kurulu) ile, zorunlu olarak hazırlanması gereken, 8-K raporunu yayınlarken; raporda Tim Cook'un uzun vadede firmadan alacağı hisseler de belirtildi.

Buna göre Apple'ın yönetim kurulu; İcra Kurulu Başkanlığına atanmasından ötürü Tim Cook'a koşullu olmak üzere 1 milyon adet hisse senedi verecek. Bu hisse senetlerinin %50'sinin temliki (hakkının verilmesi) 24 Ağustos 2016, geri kalanı ise 24 Ağustos 2021'de gerçekleşecek. Diğer bir deyişle Apple, Tim Cook'a 2016 ve 2021 yıllarında olmak üzere iki seferde 1 milyon adet hisse senedi (şu anki değeriyle 383 milyon dolar) sözü veriyor. Ancak bu sözün gerçekleşebilmesi için belirtilen tarihlerde Tim Cook'un Apple'daki görevini sürdürmesi gerekiyor.


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nirvanha 8 yıl
Demekki neymiş ceo ' larda bir gün ölürmüş!
Koca bir ömrü bir şirket uğruna harcadın ,kendinden ne kaldı geriye steve amca!?
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mr.respect 8 yıl
Bu apple'in filmini ne zaman çevirecekler?
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dbmaster 8 yıl
steve jobs bitmiş, fazla yaşarmı belirsiz ama resimlerde gercekten uzatmaları oynuyor gibi...
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sattackus 8 yıl mr.respect
mr.respect

Bu apple'in filmini ne zaman çevirecekler?


Pirates of Silicon Valley filmini izlemenizi öneririm.

http://www.imdb.com/title/tt0168122/
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theraptorx 8 yıl
Cook'a hisse senedi verileceği sene kovulmayacagi ne malum. Bence Jobs'tan sonra isler eskisi gibi olmayacak. Bir devir kapanıyor.
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HaTToRi 8 yıl
Bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu, ama fotoğrafda görülüyorki hastalığı baya ilerlemiş. Dağlar kadar malın mülkün olsa ne yazar mercmek kadar tümore karşı gelemiyor aciz insanoğlu. Allahım acil şifalar versin bana verdiği gibi...
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osooso148 8 yıl
Bir devrin sonu gibi görünse de Steve attığı her adımdan emin tırnaklarıyla kazıyarak geldiği her mevkiyi de sonuna kadar hak eden EGO su üst düzey gerçek bir yönetici. Bu haberi okurken stanford universitesinden mezun olurken yaptığı o güzel konuşma aklıma geldi. AÇ kal Budala Kal!
O harika konuşmanın TR altyazılı linki;
dailymotion.com/...
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Chidori 8 yıl osooso148
osooso148
Bir devrin sonu gibi görünse de Steve attığı her adımdan emin tırnaklarıyla kazıyarak geldiği her mevkiyi de sonuna kadar hak eden EGO su üst düzey gerçek bir yönetici. Bu haberi okurken stanford universitesinden mezun olurken yaptığı o güzel konuşma aklıma geldi. AÇ kal Budala Kal!
O harika konuşmanın TR altyazılı linki;
dailymotion.com/...

Bu konuşma bayağı etkilemişti beni :)
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murat2O98 8 yıl
adam çok hasta ondan bırakmış hurriyet.com.tr/...
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umutarslan.com 8 yıl
Momo-Oz
steve jobs nereye bakıyor öyle ?

çatala ? :D
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Mr. Jingles 8 yıl umutarslan.com
umutarslan.com
Momo-Oz
steve jobs nereye bakıyor öyle ?

çatala ? :D

Yoksa Steve de?
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Momo-Oz 8 yıl
steve jobs nereye bakıyor öyle ?
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dievas 8 yıl
Apple bir ara borsada çalkalandı ama topluyor gibi duruyor.
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Tremonster 8 yıl
"Bu hisse senetlerinin %50'sinin temliki (hakkının verilmesi) 24 Ağustos 2016, geri kalanı ise 24 Ağustos 2011'de gerçekleşecek."

Duzeltirseniz sevinirim.
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