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Steven Spielberg: Netflix filmleri Oscar'ı hak etmiyor

Usta yönetmen Steven Spielberg, Netflix filmlerinin Oscar'a aday gösterilmemesi gerektiğini belirterek, TV formatındaki filmlerin Akademi Ödülü adaylığını hak etmediğine inandığını söyledi.
1 yıl
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Sinema ve Dizi
Onur Seven
Haber Editörü
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Dijital yayın platformları popüler hale gemeden önce film ve TV şovları büyük Hollywood stüdyoları tarafından çekilirdi. Ancak günümüzde uygun fiyatlı donanım ve yazılım imkanı sayesinde gerekli ekipmana sahip herkes kendi dizi veya filmlerini çekerek yayınlayabiliyor.
Ayrıca Bkz. "Web gezintisini daha hızlı ve güvenli hale getirecek TLS 1.3 standardı onaylandı"
TV dizisi ve filmleri gibi kendi orijinal içeriklerini üreten Netflix de bunlardan biri ancak görünüşe bakılırsa efsane yönetmen Steven Spielberg, Netflix gibi platformlar tarafından hayata geçirilmiş yapımlara Oscar ödülü verilmemesi gerektiğine inanıyor. ITV News'e konuşan yönetmen, Netflix filmlerinin öncelikli olarak televizyon ekranında izlenecek şekilde tasarlandığı için “gerçek” bir film olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Netflix filmleri Emmy alsın ama Oscar almasın

Spielberg konuyla ilgili açıklamasında "Televizyon gerçekten kalite ve sanatla gelişiyor. Ama bu sinema izleyicileri için açık ve mevcut bir tehlike teşkil ediyor. Bir televizyon formatına geçtiğinizde, artık bir TV filmsiniz. Kesinlikle eğer iyi bir şovsa, Emmy alsın ancak Oscar'a layık görülmesin. Bir haftadan az bir süre birkaç sinema salonunda gösterilmiş filmlerin Akademi Ödülü adaylığını hak ettiğine inanmıyorum" ifadelerini kullandı.
Sinema tarihinin en önemli yönetmenlerinden biri olan Spielberg'ün bu sözleri hiç kuşku yok ki büyük tartışma yaratacak. Zira Netflix yapımları 2018 Oscar Ödülleri'nde sekiz Akademi Ödülü adaylığı elde etmeyi başarmış ve dijital yayın platformu Icarus isimli belgeseliyle "En İyi Belgesel" dalında Oscar kazanmıştı.

https://www.youtube.com/watch?v=_hTTvO50QTs Yorum Yaz
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SigSauer6 1 yıl en beğenilen
Çoğu makine yapımı tatlılar gibi hiç bir lezzeti yok.
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Simplify 1 yıl
Haraç kesemiyorsunuz üstüne pay da alamıyorsunuz o yüzden istemezsiniz tabii.
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Kartal Göz 1 yıl
Kim takar akademi ödüllerini yahu! Akademi ödülü bir kalite kıstası mı? Ayrıca sanki günümüz sinema filmleri Oscar'ı çok hak ediyor gibi konuşmuş. Zaten bu ödülün de içi boşaltılmış. İşin ucunda çekememezlik mi var, marjinal açıklamalarla prim kasma mı var, maddî kaygı mı var onu tam çözemedim.
Netflix kaliteli işler çıkarsın da varsın yapımları Oscar almasın.
Kim takar akademi ödüllerini yahu! Akademi ödülü bir kalite kıstası mı? Ayrıca sanki günümüz sinema filmleri Oscar'ı çok hak ediyor gibi konuşmuş. Zaten bu ödü...
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Moueson 3 ay
Bird box gayet güzeldi .
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MERNEPTAH 3 ay
oscarlık filmleride görüyoruz
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BJK 3 ay
Netflix gibi oluşumları takdir ediyorum. Sonuçta sinemayı evinize getiriyor ve çok daha ucuza filmleri seyredebiliyorsunuz.
Mesela bunu son örneğini Organize İşler 2'de gördük, belki de Recep İvedik 6'da da göreceğiz.
Bir de film gerçekten iyiyse neden Oscar almasın ki?
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shadowtr 3 ay
Netflix üzerindeki filmlerin bir çoğu zaman geçirmelik ve içinde çokça felsefe barındırmayan düz filmler. İzlememiş olmak insana pek birşey kaybettirmiyor. Steven haklı.
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mahmut716 3 ay shadowtr
netflix üzerindeki filmler farklı şey, netflixin çektiği filmler farklı şey. steven reyiz, netflix 'in seri üretim çin malları gibi arka arkaya çektiği filmlerden bahsediyor.
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drjacob 3 ay
niye her film sizin elinizin altından geçmesi mi lazım ?
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IbolarKisilikBozuklugu 3 ay
Spielberg haklı fakat günümüzde akademi ödülleri de hakedene verilmiyor zaten.Sosyal kaygı taşıyan filmlere veriliyor.Eşcinsellik,siyahilik,feminizm falan varsa direkt ödülleri topluyor.O yüzden akademi ödülleri benim gözümde çöp.Netflix filmleri zaten çöp.
Ayrıca sinema ve tv sektörü gitgide çöp oluyor çünkü tüketim amaçlı çekiliyor.Bird Box bunun en büyük örneği bence.Acayip PR yaptılar ama şundan 60 yıl önceki filmlerin kalitesinin %5 ine bile erişememiş.Tamamen ekonomik kaygı olmuş sanat.Bu her alanda böyle oldu.Mumble rap kültürünü de bunlara örnek verebiliriz.
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scorpion20 3 ay
para parayı çeker, para kupayı çekerse para oskarı da çeker
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m-99 3 ay
Hasılat para meselesi işin özü. Ben de Srielberg olsam istemezdim gerçi.
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leocorte 1 yıl
Baba haklı. Oscar emek ister.
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frhtoztrk 1 yıl
Netflix'te Korku ve Bilim kurgu tavsiyesi olan var mı?
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Pontus Euxinus 1 yıl frhtoztrk
frhtoztrk
Netflix'te Korku ve Bilim kurgu tavsiyesi olan var mı?

Korku
The Ritual
Veronica
IMDB puanları pek yüksek değil, ben fena bulmadım. İzlenebilirler.
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