Steven Spielberg: Netflix filmleri Oscar'ı hak etmiyor

Dijital yayın platformları popüler hale gemeden önce film ve TV şovları büyük Hollywood stüdyoları tarafından çekilirdi. Ancak günümüzde uygun fiyatlı donanım ve yazılım imkanı sayesinde gerekli ekipmana sahip herkes kendi dizi veya filmlerini çekerek yayınlayabiliyor.

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TV dizisi ve filmleri gibi kendi orijinal içeriklerini üreten Netflix de bunlardan biri ancak görünüşe bakılırsa efsane yönetmen Steven Spielberg, Netflix gibi platformlar tarafından hayata geçirilmiş yapımlara Oscar ödülü verilmemesi gerektiğine inanıyor. ITV News'e konuşan yönetmen, Netflix filmlerinin öncelikli olarak televizyon ekranında izlenecek şekilde tasarlandığı için “gerçek” bir film olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Netflix filmleri Emmy alsın ama Oscar almasın

Spielberg konuyla ilgili açıklamasında "Televizyon gerçekten kalite ve sanatla gelişiyor. Ama bu sinema izleyicileri için açık ve mevcut bir tehlike teşkil ediyor. Bir televizyon formatına geçtiğinizde, artık bir TV filmsiniz. Kesinlikle eğer iyi bir şovsa, Emmy alsın ancak Oscar'a layık görülmesin. Bir haftadan az bir süre birkaç sinema salonunda gösterilmiş filmlerin Akademi Ödülü adaylığını hak ettiğine inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Sinema tarihinin en önemli yönetmenlerinden biri olan Spielberg'ün bu sözleri hiç kuşku yok ki büyük tartışma yaratacak. Zira Netflix yapımları 2018 Oscar Ödülleri'nde sekiz Akademi Ödülü adaylığı elde etmeyi başarmış ve dijital yayın platformu Icarus isimli belgeseliyle "En İyi Belgesel" dalında Oscar kazanmıştı.

https://www.youtube.com/watch?v=_hTTvO50QTs