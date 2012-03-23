Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Strategy Analytics: 2012 yılında 67 milyon LTE telefon satılacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,2b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hali hazırda kullandığımız 3G mobil veri iletişim teknolojisini daha ileri noktalara götüren 4G/LTE teknolojisi henüz çok yaygın olarak kullanılmasa da araştırmalar bu yıl büyük bir artış yaşanacağını gösteriyor.

Strategy Analytics tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2012 yılında satılan LTE uyumlu telefonların sayısı 67 milyona ulaşacak ve önceki yılı 10'a katlayacak.

2011 yılında satılan toplam LTE uyumlu telefon sayısı 6.8 milyon seviyesindeydi. ABD, Japonya ve Güney Kore bu dönemde LTE altyapısını vatandaşlarına ulaştırmaya başlayan ülkeler oldu.

2012 yılında ise bu ülkelerdeki LTE altyapısı daha da yaygınlaşırken Avrupa bölgesinde hazırlıklar tamamlanmış olacak. Ancak 67 milyon LTE uyumlu telefon ağırlıklı olarak yine ABD, Japonya ve Güney Kore'de satılmış olacak.

Strategy Analytics, 2012 yılının LTE teknolojisi için bir dönüm noktası olacağını ve hiçbir firma veya kurumun bunu görmezden gelemeyeceğini belirtiyor. Ancak şu anda LTE teknolojisinin önündeki en büyük engel, yüksek seyreden veri tarifeleri ve aşırı batarya tüketimi olarak görülüyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alpa07 7 yıl
3g doğru düzgün çekmiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
createemir 7 yıl
Türk'ler için yakında şunu derler:
'Sen 3G'ye devam panpa.'
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jibe 7 yıl
Bizim rüyamızda dahi göremediğimiz 100 mbps hızını adamlar gsm şebekesiyle sağlıyorlar. Cihazlardaki 3G enerji verimliliği saçma derecede düşükken LTE yi düşünmek bile istemiyorum herşey sil baştan.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Logic_Man 7 yıl
Gerçek LTE versiyonu LTE-Advanced ismi verilen versiyondur. Teorikte 1Gbps lik hıza erişebildiği açıklandı. Henüz LTE için çok erken aşamadayız. Biliyorsunuz ilk 3G açıklandığında özellikle avrupa ülkelerinde çok büyük ihale bedelleri ödendi. Ve bu UMTS için yani 3G'nin ilk versiyonu içindi. Bunun sonunda tam bir ekonomik darbe aldı operatörler. Bekledikleri olmadı 3G bir anda yaygınlaşmadı. Şimdi ise 3.5G yani HSPA çıktıktan sonra gerçekten yaygınlaşmaya başladı. Çünki daha hızlı daha yaygın bir mod bu. Şuanda ülkemizde dc-hsdpa 42 mbps veriliyor. İlerde 84 mbps olacak. HSPA nın kapasitesi henüz sınıra ulaşmadı. Bu işte acele etmek çokda büyük fayda getirmiyor. Teknoloji tam oturduktan sonra ülkemizede gelecektir merak etmeyin.
qualcomm.com/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cumhurkey 7 yıl
1-2 gb kotalı bir paket aldıkmı o da yeter bize. nerelerinden bişey eksiliyorsa artık o operatörlerin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engurlu 7 yıl
40 milyon galaxy s III
17 milyon iphone
10 milyon digerleri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
batkent 7 yıl
3G'e en son biz geçtik ama 4G'e ilk biz geçicez
Recep Tayyip ERDOĞAN.!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
söny 7 yıl
Türkiyedeki bu 3g hızı olduğu sürece 4g gelse ne olur gelmese ne olur
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 7 yıl
Bana sorsaydınız keşke, Strategy Analytics'e kadar gitmenize luzum yoktu. Yeni iPhone ve Galaxy SIII ve hatta birçok modek LTE destekli çıkacak. Bu birkaç model zaten 60-70 milyon satacak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Her üretilecek telefon LTE desteğini arkasına alrısa bu bir nevi üretilecek yada satılacak telefonların rakamına yakın bir rakam ayrıca geçedebilir yaklaşadabilir.. Ama adamlarında belirttiği gibi kimese bu görmezden gelmiyicektir her firma bu teknoloji ile üretim yapar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 7 yıl
LTE gelse bile 3-5 megabit hızla gelirdi. halihazırda 8 mb internet kullanıyorum sözde ama 2-3 mb geçtiğini görmedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2164 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lte ve 4g
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1:Haber - 23 Mart/2012 "İzleyeni İhya Eden Teknoloji Programı" video haber inceleme 7 yıl Samsung'dan internete bağlanabilen yeni nesil beyazeşyalar 7 yıl Samsung'un yeni nesil dizüstü bilgisayarları, ultrabook'ları ve tabletlerini konuştuk 7 yıl Samsung'un yeni nesil fotoğraf makineleri ve kameralarını konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim