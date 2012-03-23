Strategy Analytics: 2012 yılında 67 milyon LTE telefon satılacak

Hali hazırda kullandığımız 3G mobil veri iletişim teknolojisini daha ileri noktalara götüren 4G/LTE teknolojisi henüz çok yaygın olarak kullanılmasa da araştırmalar bu yıl büyük bir artış yaşanacağını gösteriyor.





Strategy Analytics tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2012 yılında satılan LTE uyumlu telefonların sayısı 67 milyona ulaşacak ve önceki yılı 10'a katlayacak.





2011 yılında satılan toplam LTE uyumlu telefon sayısı 6.8 milyon seviyesindeydi. ABD, Japonya ve Güney Kore bu dönemde LTE altyapısını vatandaşlarına ulaştırmaya başlayan ülkeler oldu.





2012 yılında ise bu ülkelerdeki LTE altyapısı daha da yaygınlaşırken Avrupa bölgesinde hazırlıklar tamamlanmış olacak. Ancak 67 milyon LTE uyumlu telefon ağırlıklı olarak yine ABD, Japonya ve Güney Kore'de satılmış olacak.





Strategy Analytics, 2012 yılının LTE teknolojisi için bir dönüm noktası olacağını ve hiçbir firma veya kurumun bunu görmezden gelemeyeceğini belirtiyor. Ancak şu anda LTE teknolojisinin önündeki en büyük engel, yüksek seyreden veri tarifeleri ve aşırı batarya tüketimi olarak görülüyor.